教宗方濟各香港追思彌撒500教友出席　曾蔭權林鄭月娥李柱銘出席

已故教宗方濟各（Pope Francis）香港追思彌撒今晚（28日）在半山的聖母無原罪主教座堂舉行，約有500名教友出席，包括多位政界人士，例如兩位前特首林鄭月娥及曾蔭權，以及民主黨創黨主席李柱銘。



彌撒由香港教區榮休主教湯漢樞機主持，他在彌撒期間分享過去與教宗方濟各會面的經歷，更指自己深切感受到教宗對中國教會的關懷。



教宗方濟各香港追思彌撒4月28日晚在半山的聖母無原罪主教座堂舉行，約有500名教友出席。（鄭子峰攝）

教宗方濟各香港追思彌撒4月28日晚在半山的聖母無原罪主教座堂舉行，約有500名教友出席，包括前特首林鄭月娥，而另一前特首曾蔭權就前數行。（鄭子峰攝）

教宗方濟各香港追思彌撒4月28日晚在半山的聖母無原罪主教座堂舉行，約有500名教友出席，包括前特首曾蔭權（右）及太太曾鮑笑薇（左），另一前特首林鄭月娥就在數行之後。（鄭子峰攝）

教宗方濟各香港追思彌撒4月28日晚在半山的聖母無原罪主教座堂舉行，約有500名教友出席，包括民主黨創黨主席李柱銘。（鄭子峰攝）

湯漢樞機：教宗經常為中國天主教徒祈禱

湯漢樞機在彌撒期間分享過去與教宗會面的經歷。他曾參加 2013年選舉教宗方濟各的教宗會議，亦曾向教宗獻上一尊「佘山聖母」銅像——佘山聖母是中國天主教徒常用的聖母瑪利亞尊稱。

湯漢表示，教宗告訴他，這尊雕像被放在教宗的房間裡，教宗亦經常為中國的天主教徒祈禱。他形容，自己被教宗對中國教會的深切關懷和愛護深深地感動。

教宗方濟各香港追思彌撒4月28日晚在半山的聖母無原罪主教座堂舉行，約有500名教友出席。（鄭子峰攝）

教宗方濟各香港追思彌撒4月28日晚在半山的聖母無原罪主教座堂舉行，約有500名教友出席，他們向教宗遺照鞠躬。（鄭子峰攝）

教宗方濟各香港追思彌撒4月28日晚在半山的聖母無原罪主教座堂舉行，彌撒由香港教區榮休主教湯漢樞機主持。（鄭子峰攝）

教宗方濟各訪問蒙古 突邀湯漢及周守仁上前 令2人感驚訝

湯漢樞機還回憶起教宗於2023年訪問蒙古。他指，教宗出乎意料地邀請現任香港主教周守仁樞機和他走上前來，熱情地握着他們的手，向中國人民轉達他的問候，他形容這一舉動讓他們感到驚訝及高興。

他表示，儘管教宗從未踏足中國，但他對中國教會的深切關懷和關心始終令人深切感受到。湯也表示，教宗方濟各對全世界人民，特別是窮人和邊緣群體表現出深切的關懷。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）2023年9月3日在蒙古烏蘭巴托草原冰球場（Steppe Arena）主持的彌撒來到尾聲時，召喚專程前往當地的天主教香港教區榮休主教湯漢(左二)，以及現任主教周守仁(右一)到他身邊，緊牽兩人的手。然後他稱藉湯漢和周守仁來到現場的機會，「向高尚的中國人民送上溫暖的祝福」。（Reuters）

天主教教宗方濟各（Pope Francis）2023年9月3日在蒙古烏蘭巴托草原冰球場（Steppe Arena）主持的彌撒來到尾聲時，召喚專程前往當地的天主教香港教區榮休主教湯漢(左)，以及現任主教周守仁(右)到他身邊，緊牽兩人的手。然後他稱藉湯漢和周守仁來到現場的機會，「向高尚的中國人民送上溫暖的祝福」。（Reuters）

湯漢：方濟各一生展現慈悲的牧者形象

湯漢表示，教宗方濟各一生謙遜簡樸，展現慈悲的牧者形象，提醒大家以慈悲改變世界，互相寬恕、卸下敵意，又呼籲關注移民、生態等議題。他說在方濟各晚年時，雖然行動不便，但仍然出訪不同地方，促進對話。

行政長官李家超和民政及青年事務局局長麥美娟也有送來花籃。（鄭子峰攝）

楊何蓓茵和甯漢豪局長也有出席

彌撒出席者包括前特首林鄭月娥和曾蔭權、民主黨創黨主席李柱銘、公務員事務局局長楊何蓓茵和發展局局長甯漢豪。行政長官李家超和民政及青年事務局局長麥美娟也有送來花籃。