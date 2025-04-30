挪亞方舟「可持續發展青年大使計劃」關懷基層社群　促進社會共融

對於許多基層家庭來說，節日並不總是充滿歡聲笑語。有限的資源讓他們難以負擔額外的開支。然而，今年復活節，近千個基層家庭卻在香港挪亞方舟體驗了一個不一樣的假期！香港挪亞方舟聯同非牟利機構 Rainbow Foundation 於今年 4 月推出「可持續發展青年大使計劃」，響應《2024年施政報告》中提出的青年發展政策方向，並於復活節期間舉辦相關活動，近百名來自六間院校的大專生化身「青年大使」，服務近 1,000 個基層親子家庭成員，為他們送上節日溫暖。



百名大專生獲表揚 展現青年服務精神

首屆「可持續發展青年大使計劃」嘉許禮早前已於馬灣圓滿舉行，表揚近百名來自六間院校的青年大使在復活節假期積極參與「2025奪蛋奇兵」慈善活動。民政及青年事務局副局長梁宏正先生, BBS, JP、香港教育工作者聯會副主席林泳施校長、李寶樁聯合世界書院校監劉頴雯女士、滬港社團總會總幹事譚建新先生、新鴻基地產代理有限公司執行董事辦公室副經理曾紫蕾女士、Rainbow Foundation發展總監吳叡芳女士，以及香港挪亞方舟副總經理松國慶先生擔任嘉許禮之主禮嘉賓。並由梁副局長和香港教育工作者聯會副主席林泳施校長向參與學校代表頒發嘉許狀，包括拔萃女書院校長劉靳麗娟女士, SBS, JP、香港科技大學工學院院長辦公室環球社會中心總監胡錦添博士、香港中文大學助理院長黃麗虹教授、香港浸會大學工商管理學院可持續發展研究中心總監鄭毓盛教授、香港都會大學科技學院助理教授陳秉隆博士和香港教育大學副學生事務長曹凱安先生。

梁宏正副局長致辭時肯定了青年大使對社區的貢獻，鼓勵他們發揮領袖精神，將同理心與責任感延伸至校園與社區，期望青年力量能持續轉化為社區正能量，攜手推動可持續發展。他亦讚揚計劃實踐跨界別合作，共建更關愛、更共融的香港，並重申民青局會繼續透過《青年發展藍圖》等措施，全方位支持青年發展。

民政及青年事務局副局長梁宏正先生，BBS，JP向在場青年大使致訓勉辭，鼓勵他們繼續發揮青年領袖的角色，並期待青年力量持續轉化為社區正能量。他亦肯定「可持續發展青年大使計劃」實踐跨界別合作的共同願景，冀共建更關愛、更共融的香港。

「奪蛋奇兵」4大主題活動 寓教於樂

作為「可持續發展青年大使計劃」的首項社會服務活動，「2025奪蛋奇兵」慈善活動由香港挪亞方舟及 Rainbow Foundation 合辦，並由新輝（建築管理）有限公司冠名贊助，已連續第三年於復活節假期舉行。活動召集近百位青年大使，帶領約1,000位來自基層、少數族裔及有特殊教育需要 (SEN) 家庭的學童及其家長，參與20多項以「新興運動」、「生命教育」、「藝術創作」及「親子共遊」為主題的定向活動及任務遊戲，寓教於樂，促進親子關係，並關注參加者身心靈健康。

作為青年大使計劃的首項社會服務活動，「2025奪蛋奇兵」於復活節假期在馬灣順利舉行。活動召集來自6間大專院校及中學的100位青年大使，服務約1,000位來自基層家庭、少數族裔家庭以及有特殊教育需要（SEN）的學童及其家長。

「2025奪蛋奇兵」邀請來自九間社福機構的參加者，挑戰20多項以「新興運動」、「生命教育」、「藝術創作」及「親子共遊」為主題的定向活動及任務遊戲，讓他們關注身心健康及促進親子關係。

青年主導 創意無限！SDGs融入遊戲設計

「可持續發展青年大使計劃」結合「服務學習」(Service Learning) 理念，鼓勵學生應用所學知識，參與設計及帶領以聯合國可持續發展目標 (SDGs) 為主題的社會服務活動，涵蓋環保、科創、歷史文化、公民教育等範疇，提升他們的同理心及社會責任感，培育他們成為未來領袖。計劃亦促進學校與社區組織之間的跨界別合作，匯聚資源與專業知識，籌辦政府及企業資助的社會服務項目，為建設互助、充滿活力的社區出力，推動城市邁向可持續發展。

83萬弱勢社群受惠！挪亞方舟堅守「愛」的理念

馬灣公園是新鴻基地產興建的非牟利社區發展項目，作為集團推動環境、社會和企業管治 (ESG) 的樞紐之一。其中屬第一期的香港挪亞方舟與大自然公園自2007年起陸續開幕，至今已吸引約 800 萬遊客。多年來，挪亞方舟熱心推動旅遊、教育及公益活動，宣揚關愛與和諧，並以「愛生命、愛家庭、愛地球」等八大愛的精神為理念，透過多元活動啟迪社會不同階層。

除了推動旅遊及教育，挪亞方舟亦透過 Rainbow Foundation 聯繫社會各界，策劃各類公益活動，至今已成功與 330 間企業夥伴及本地 1,800 間慈善團體合作，舉辦了超過 12,000 個生命教育及公益活動，惠及逾 83 萬弱勢人士，其中約半數是兒童和青少年，其餘為基層人士，包括長者、殘疾人士和長期病患者。

（資料及相片由客戶提供）