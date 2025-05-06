AI引爆無限商機｜AICTC - 引領企業邁向智能對話時代的戰略夥伴

近年AI人工智能產業發展蓬勃，香港特區政府致力推動各行業的AI實際應用，冀望將香港打造為「國際AI及資料產業發展樞紐」。創新科技發展迅速，公司如何利用AI人工智能找到新機遇？今次邀請到AI Chat Tech與我們分享他們如何幫您升級轉型，迎接AI大趨勢。



在數碼化浪潮席捲全球的當下，企業若想脫穎而出，必須將每一次客戶互動轉化為增長契機。AI Chat Tech（AICTC） 正是這樣一間以人工智慧與對話技術為核心的顧問公司，致力為企業提供從策略規劃到落地應用的全方位數位轉型解決方案，協助客戶在競爭激烈的市場中精準掌握先機。

以AI驅動的數碼轉型策略

AICTC深諳企業在數位化進程中的痛點：面對五花八門的AI技術與通訊工具，如何高效整合資源、制定符合自身需求的系統？為此，AICTC聚焦三大核心服務：AI技術應用策略規劃、WhatsApp Business API（WABA）整合設計，以及顧客旅程管理優化。透過結合人工智慧、大數據分析與對話介面技術，團隊協助企業解析海量數據，洞悉客戶需求，將碎片化的互動轉化為連貫的個人化體驗，從而提升轉化率與客戶忠誠度。

從策略到執行的無縫銜接

許多企業在導入新技術時，常面臨規劃與執行脫節的困境。AICTC的優勢在於「端到端」的顧問服務——從前期深度診斷企業業務痛點、制定客製化策略，到後期技術落地與系統整合，均由經驗豐富的顧問團隊全程跟進。無論是跨平台通訊工具的串接（如WABA），或是顧客旅程中自動化觸點的設計，AICTC皆能確保解決方案與企業現有架構無縫融合，同時提供最新行業洞察，助力客戶保持技術前瞻性。

成本效益最大化，賦能永續增長

在預算與資源有限的現實下，AICTC格外重視方案的「成本效益比」。團隊透過嚴謹的需求分析與技術比對，為企業篩選最適工具，避免不必要的投資浪費。例如，針對中小企業，可優先部署輕量級AI客服系統，快速提升服務效率；而大型企業則能透過數據中台整合，實現跨部門協作與精準營銷。這種「量體裁衣」的服務模式，不僅降低試錯成本，更確保每一分投入皆直指業務增長目標。

與企業共創智能未來

AI Chat Tech始終相信，企業在應用新科技時除了「速度」之外，更需要的就是「溫度」。憑藉對不同產業趨勢的敏銳洞察與技術落地的實戰經驗，AICTC專案團隊與合作夥伴已全面覆蓋及支援零售、金融、教育、醫療、慈善及政府機構等多元領域範疇。在AI重塑商業規則的時代，我們期待以「智慧對話」為橋樑，協助更多企業實現從認知到實踐的躍升，共創以客戶為中心的數位新生態。

AICTC官方網站：http://www.aictchk.com

AI Chat Tech登陸《香港01》人工智能升級轉型交流日！

《香港01》將於5月7日舉辦「企業人工智能升級轉型交流日」，一日掌握AI趨勢關鍵，睇展覽學AI效率升級!

📢按此免費參加「《香港01》企業人工智能升級轉型交流日」🤖

AI Chat Tech 創辦人及行政總監李恒康先生將參與二場研討會。

主題二：中小企轉型之路的實踐與挑戰

中小企業於多變的商業環境中面臨著前所未有的挑戰與機遇，公司又該如何透過數位化與人工智能技術來提升競爭力？業界專家同您一一剖析轉型過程中會遇到甚麼困難及如何解決營運問題，更有效地面對市場競爭的轉變。



時間：14:15 - 15:00

地點：主場館



AI Chat Tech聯合創辦人及營運總監邱迪豪先生與QFPay商務總監Bon Chiu將於專題講座進行分享

專題場館1 S222-S223

專題講座題目: 對話技術新勢力：AI × ChatTech如何引爆下一場商業競賽？

時間: 16:00-16:20

嘉賓：AI Chat Tech聯合創辦人及營運總監邱迪豪先生與QFPay商務總監Bon Chiu



AI Chat Tech展位 - C04

香港人工智能對話技術顧問有限公司

AI Chat Technology Consulting (HK) Limited



《香港01》人工智能升級轉型交流日絕不能錯過理由是？

1. 掌握嶄新AI技術應用

- 30+多個AI主題展位，率先體驗超前AI技術，學識高效應用AI，為您及您的公司提升生意及工作效率。

2. 雲集國際級科技巨頭分享

- 逾10場研討會及專題講座，向百度、BytePlus、Cisco、Google、華為、IBM、OneDegree、SHOPLINE等多位代表「取經」，同您分享實戰案例、剖析AI應用關鍵策略。

3. 星級AI專家教授ChatGPT、DeepSeek最強應用速成班

4. 睇新款「機械人」同埋「機械狗」精彩表演，互動打卡

5. 拓展商業人脈網絡

- 把握黃金機會建立跨行業的人際網絡，搶佔與各大AI公司的合作先機。

6. 免費1對1企業配對諮詢

- 配對潛在合作夥伴，助您或您的公司升級轉型，發掘無限機遇。

日期：2025 年 5 月 7 日（星期三）

時間：上午 10 時至下午 5 時

地點：香港會議展覽中心2樓會議室S221-S229



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