AI引爆無限商機｜創意國際傳媒AI Agent為香港企業降本增效

近年AI人工智能產業發展蓬勃，香港特區政府致力推動各行業的AI實際應用，冀望將香港打造為「國際AI及資料產業發展樞紐」。創新科技發展迅速，公司如何利用AI人工智能找到新機遇？今次邀請到創意國際傳媒有限公司與我們分享他們如何為香港企業降本增效，實現業務持續增長！



創意國際傳媒有限公司：以AI驅動的全球數碼營銷領航者

自2009年成立以來，創意國際傳媒有限公司（Creation (International) Media Limited） 始終站在數碼營銷變革的前沿，憑藉深耕行業17年的經驗與創新技術整合，累計服務全球超7,000家企業，成為香港Google頂尖代理商之一，並榮膺香港小紅書首批官方認證培訓服務商。從香港總部輻射至新加坡、深圳、廣州等國際樞紐，集團以80餘人的專業團隊，持續為亞太乃至歐美企業提供「數據+創意+技術」的全鏈路營銷解決方案。

AI賦能，開啟智慧營銷新紀元

在數碼化浪潮中，集團自主研發的AI智能助手Easy Growth，以「智慧零售、智慧餐飲、智慧旅遊」三大場景為核心，重塑企業營銷模式。透過大數據洞察、AI內容生成（圖文/視頻）與精準投放的深度融合，Easy Growth不僅將內容創作效率提升300%，更幫助客戶降低逾40%的用人成本。無論是打造爆款社交媒體貼文，還是自動化生成多語言營銷素材，AI技術的應用讓企業以更低成本實現更高轉化，真正將數據價值轉化為業務增長動能。

一站式全球資源整合，驅動品牌無界增長

作為Google認證卓越合作夥伴，並與Facebook、抖音、微信、小紅書等50+海內外平台建立戰略聯盟，集團構建了覆蓋「搜尋引擎、社交媒體、信息流廣告、DSP平台」的全域營銷網絡。從品牌策略定位、跨平台媒體投放，到實時效果監測與優化，團隊以科學化模型與本土化洞察，為客戶定制從曝光到成交的閉環路徑。2015年榮獲「香港最有價值網上廣告代理服務獎」的殊榮，正是市場對其專業能力的高度認可。

16年深耕，與企業共創未來

今年適逢集團成立16週年，見證香港從傳統廣告到智能營銷的時代跨越。未來，創意國際傳媒有限公司持續深化「AI+營銷」戰略，聚焦為香港中小企業提供輕量化、高性價比的數碼轉型方案，透過技術降本增效，助力客戶在流量紅利見頂的環境中突圍。從跨境電商品牌全球化佈局，到本地企業精細化運營，集團始終以「讓營銷更智能、更高效」為使命，與夥伴共築數碼經濟新生態。

創意國際傳媒有限公司登陸《香港01》人工智能升級轉型交流日！

《香港01》將於5月7日舉辦「企業人工智能升級轉型交流日」，一日掌握AI趨勢關鍵，睇展覽學AI效率升級!

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創意國際傳媒有限公司Creation (International) Media Limited創始人兼首席執行官張鈞瑜先生將於專題講座進行分享

專題場館2 S224-S225

專題講座題目: AI Agent 賦能企業增長，全港首個電商AI Agent！

時間: 11:00-11:20

嘉賓：創意國際傳媒有限公司Creation (International) Media Limited

創始人兼首席執行官張鈞瑜先生



展位 - S08

創意（國際）傳媒有限公司 Creation (International) Media Limited



《香港01》人工智能升級轉型交流日絕不能錯過理由是？

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日期：2025 年 5 月 7 日（星期三）

時間：上午 10 時至下午 5 時

地點：香港會議展覽中心2樓會議室S221-S229



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