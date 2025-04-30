涉世界盃外圍賽奏國歌時背向球場　19歲學生否認侮辱國歌罪受審

去年6月香港大球場上演世界盃亞洲區外圍賽中國香港對伊朗，1名19 歲男學生涉在大會播放國歌期間背向球場。他否認一項侮辱國歌罪，案件今（30日）在東區裁判法院開審。控方傳召警司林景昇作供指，被告在播放伊朗國歌時仍面向球場，但會場正播放中華人民共和國國歌時，則背向球場大草地。裁判官林子康在聽取雙方證供後，裁定案件表面證供成立，案件將押後到5月23日進行結案陳詞，期間被告續准保釋。



被告劉本晞（19 歲，學生），被控1項侮辱國歌罪，指他於 2024 年 6 月 6 日，在香港跑馬地東院道 55 號香港大球場公開及故意侮辱國歌。

被告劉本晞(黑色上衣)否認1項侮辱國歌罪。(陳蓉攝)

承認事實指出，在2024年6月6日晚上，在開賽之前，大會將中國香港特區的區旗、伊朗的國旗，以及主辦方的旗幟在草地球場上展示。其後大會亦有經廣播系統先後播放伊朗國歌及中國國歌，同時大會亦有經廣播系統要求及提醒在場的人士包括觀眾，在播放國歌的時候，需要站立。

警司供稱 被告播伊朗國歌時面向球場 播放中國國歌時則全程背向球場

控方傳召警司林景昇作供指，案發當日他在香港大球場南翼看台執勤並有拍攝錄像。庭上播放林當天拍攝的片段，不少觀眾在看台上高呼「We are Hong Kong」。林作供指，被告當日在播放伊朗國歌時面向球場，惟在播放伊朗國歌的尾段已經背向球場，其後會場再播放中國國歌時，被告則全程背向球場，頸部傾斜向下，雙手在側面垂低。

警司林景昇(圖)作供指，被告在播放伊朗國歌時面向球場，但會場播放中國國歌時，被告則背向球場。(資料圖片)

林續接受辯方盤問指，他當日的工作內容是指揮。林同意當日他亦是背對草地，但是因為工作需要，所以並沒有侮辱國歌的意圖。辯方續問林，若有人侮辱伊朗國歌的話，是否算上刑事罪行，林解釋，在香港的話不是，但不知道會否干犯伊朗的法律。

控方續傳召康文署職員莫家豪作供，莫指了，場內有大量的擴音器。按照被告所在的位置，是可以聽到來自擴音器的聲音，且聲音是來自四方八面。莫續指，在球場入口有3支旗桿，每天早上8點均會升起區旗及國旗。

案件編號：ESCC3030/2024