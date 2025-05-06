AI引爆無限商機｜SHOPLINE零售業數碼轉型：從開網店到 AI 應用

近年AI人工智能產業發展蓬勃，香港特區政府致力推動各行業的AI實際應用，冀望將香港打造為「國際AI及資料產業發展樞紐」。創新科技發展迅速，公司如何利用AI人工智能找到新機遇？今次邀請到SHOPLINE與我們分享他們如何幫你 用 AI 工具輕鬆營運網店！



SHOPLINE：賦能品牌跨境躍升的全球商務引擎

自2013年成立以來，SHOPLINE 以驚人速度成長為全球頂尖商務SaaS平台，從亞洲到歐美，橫跨香港、台灣、日本、英國、美國等市場，累計協助超過60萬商家成功「賣」向世界，更吸引Lego、德國寶、Durex等國際品牌加入生態圈，成為企業數碼轉型與跨境擴張的首選夥伴。

全通路商務生態圈，打破增長邊界

在碎片化的消費時代，SHOPLINE以「全渠道整合」為核心，打造一站式智能商務解決方案：從品牌官網建置、社群平台銷售（如Facebook Shop、Instagram購物）到實體門市POS系統，皆能無縫串接。商家可透過統一後台管理全球訂單、庫存與客戶數據，並運用AI驅動的銷售洞察，精準預測市場需求。無論是獨立站跨境電商、OMO（線上線下融合）新零售，抑或短影音社群變現，SHOPLINE的生態系皆提供技術、金流、物流到行銷的完整支援，讓品牌專注於產品創新與用戶體驗。

從在地到全球，成就品牌成功方程式

「品牌的成功才是SHOPLINE的成功！」這句核心理念驅動團隊深入理解不同市場的痛點。針對亞洲商家，提供多語言介面、本地化支付閘道（如台灣LINE Pay、香港AlipayHK）；例如韓國美妝品牌Medicube，藉由SHOPLINE建置多語言官網、整合KOL分潤系統，一年內將海外營收佔比提升至35%，印證平台「技術接地氣、營銷無國界」的獨特價值。

未來商務：以科技重塑零售可能性

「AI 知識庫」功能讓商家可以上傳關鍵資料，讓 AI 助手學習並隨時回答相關問題；「 AI智慧推薦 」根據顧客過去的購買紀錄與瀏覽行為，自動推薦最可能吸引顧客的商品，進一步提升商店的營業額；infFITS 智能尺寸 AI 服務透過 AI 驅動的 3D 建模和大數據分析，幫助零售商提升轉換率、降低退貨率

SHOPLINE登陸《香港01》人工智能升級轉型交流日！

《香港01》將於5月7日舉辦「企業人工智能升級轉型交流日」，一日掌握AI趨勢關鍵，睇展覽學AI效率升級!

📢按此免費參加「《香港01》企業人工智能升級轉型交流日」🤖

SHOPLINE香港區副總經理簡家樂先生將參與二場研討會

主題二：中小企轉型之路的實踐與挑戰

中小企業於多變的商業環境中面臨著前所未有的挑戰與機遇，公司又該如何透過數位化與人工智能技術來提升競爭力？業界專家同您一一剖析轉型過程中會遇到甚麼困難及如何解決營運問題，更有效地面對市場競爭的轉變。



時間：14:15 - 15:00

地點：主場館



SHOPLINE香港區副總經理簡家樂先生將於專題講座進行分享

專題場館2 S224-S225

專題講座題目: 零售業數碼轉型：從開網店到 AI 應用

時間: 16:30-16:50

嘉賓：SHOPLINE (Starling Labs Limited )香港區副總經理簡家樂先生



展位 - S06

SHOPLINE (Starling Labs Limited)



《香港01》人工智能升級轉型交流日絕不能錯過理由是？

1. 掌握嶄新AI技術應用

- 30+多個AI主題展位，率先體驗超前AI技術，學識高效應用AI，為您及您的公司提升生意及工作效率。

2. 雲集國際級科技巨頭分享

- 逾10場研討會及專題講座，向百度、BytePlus、Cisco、Google、華為、IBM、OneDegree、SHOPLINE等多位代表「取經」，同您分享實戰案例、剖析AI應用關鍵策略。

3. 星級AI專家教授ChatGPT、DeepSeek最強應用速成班

4. 睇新款「機械人」同埋「機械狗」精彩表演，互動打卡

5. 拓展商業人脈網絡

- 把握黃金機會建立跨行業的人際網絡，搶佔與各大AI公司的合作先機。

6. 免費1對1企業配對諮詢

- 配對潛在合作夥伴，助您或您的公司升級轉型，發掘無限機遇。

日期：2025 年 5 月 7 日（星期三）

時間：上午 10 時至下午 5 時

地點：香港會議展覽中心2樓會議室S221-S229



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