AI引爆無限商機｜SleekFlow為香港企業打造對話式營銷新體驗

近年AI人工智能產業發展蓬勃，香港特區政府致力推動各行業的AI實際應用，冀望將香港打造為「國際AI及資料產業發展樞紐」。創新科技發展迅速，公司如何利用AI人工智能找到新機遇？今次邀請到SleekFlow與我們分享他們如何用AI在不同訊息平台轉化更加多的客戶。



SleekFlow：革新全渠道商務溝通 打造對話式營銷新體驗

在數碼化浪潮下，企業如何高效整合多個通訊平台並提升客戶體驗？香港本土SaaS科技公司SleekFlow以創新AI技術給出答案——這個專注全渠道對話式商務解決方案的雲端平台，正重新定義現代企業的客戶溝通模式。

AI驅動 整合社交生態圈

SleekFlow核心優勢在於將WhatsApp、微信、Facebook Messenger等12+個主流通訊工具整合至單一操作介面，配合自主研發的SleekFlow AI智能系統，實現「跨平台同步通訊」。企業團隊不僅能實時追蹤各渠道客戶對話，更可透過AI自動編寫回覆建議及自動發送產品或預約連結，將平均響應時間縮短70%。其獨家「Flow Builder」拖放式自動化流程設計工具，讓非技術人員也能輕鬆建立智能聊天機械人，全天候處理預約查詢、訂單追蹤等常規服務。

精準營銷+安全收款 一條龍轉化商機

平台深度結合CRM功能，提供「個人化群發訊息」系統，可根據客戶標籤分組推送專屬優惠。更突破性地在對話介面嵌入產品目錄展示與收款連結功能，讓客服人員能即時完成「對話內銷售」，配合Stripe等第三方支付系統，實現從諮詢到成交的無縫銜接。

實戰驗證 成就企業數碼轉型

憑藉這些創新功能，SleekFlow已獲香港寬頻/專業旅運/保泰人壽保險(Bowtie)/南豐物業管理/樹仁大學機構及2000多間國際品牌等採用，每月處理逾5700萬則訊息。某連鎖零售品牌導入平台後，成功將線上諮詢轉化率提升3倍；而採用自動化流程的電商企業更節省80%客服人力成本。這些案例印證了SleekFlow在提升營銷效益、優化客戶旅程方面的顯著成效。

SleekFlow持續深化AI與對話商務的融合。其願景是讓每段客戶對話都成為生意增長的契機，助力企業在社交商務時代建立持久競爭力。無論是跨國集團或中小企，都能透過這個「智能通訊中樞」，將碎片化的客戶互動轉化為可量化的商業價值。

SleekFlow團隊

SleekFlow登陸《香港01》人工智能升級轉型交流日！

《香港01》將於5月7日舉辦「企業人工智能升級轉型交流日」，一日掌握AI趨勢關鍵，睇展覽學AI效率升級!

📢按此免費參加「《香港01》企業人工智能升級轉型交流日」🤖

SleekFlow 創辦人及行政總裁蔡廷峰先生 (Henson Tsai) 與 Weirdo Medical Group 創辦人及行政總裁 Yuki Wong將於專題講座進行分享

專題場館2 S224-S225

專題講座題目:AI與社交通訊：提升企業營運效率與競爭力

時間:16:00-16:20

講者: SleekFlow (Sleekflow Technologies Limited )創辦人及行政總裁蔡廷峰先生及Weirdo Medical Group創辦人及行政總裁Yuki Wong



展位 - S07

承峰科技集團有限公司

Sleekflow Technologies Limited



《香港01》人工智能升級轉型交流日絕不能錯過理由是？

1. 掌握嶄新AI技術應用

- 30+多個AI主題展位，率先體驗超前AI技術，學識高效應用AI，為您及您的公司提升生意及工作效率。

2. 雲集國際級科技巨頭分享

- 逾10場研討會及專題講座，向百度、BytePlus、Cisco、Google、華為、IBM、OneDegree、SHOPLINE等多位代表「取經」，同您分享實戰案例、剖析AI應用關鍵策略。

3. 星級AI專家教授ChatGPT、DeepSeek最強應用速成班

4. 睇新款「機械人」同埋「機械狗」精彩表演，互動打卡

5. 拓展商業人脈網絡

- 把握黃金機會建立跨行業的人際網絡，搶佔與各大AI公司的合作先機。

6. 免費1對1企業配對諮詢

- 配對潛在合作夥伴，助您或您的公司升級轉型，發掘無限機遇。

日期：2025 年 5 月 7 日（星期三）

時間：上午 10 時至下午 5 時

地點：香港會議展覽中心2樓會議室S221-S229



📢按此免費參加「《香港01》企業人工智能升級轉型交流日」🤖