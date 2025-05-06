AI引爆無限商機｜ASL為企業打造一個AI 新的領域

近年AI人工智能產業發展蓬勃，香港特區政府致力推動各行業的AI實際應用，冀望將香港打造為「國際AI及資料產業發展樞紐」。創新科技發展迅速，公司如何利用AI人工智能找到新機遇？今次邀請到ASL與我們分享他們如何引領IT服務數智化革新。



自動系統集團有限公司（ASL）：紮根香港 拓展亞太 引領IT服務數智化革新

自1973年成立以來，自動系統集團有限公司（ASL，股份代號：771）已發展為香港及亞太區首屈一指的資訊科技服務供應商。集團於1997年登陸港交所主板，業務遍佈港澳、亞太及歐美地區，旗下擁有逾1,500名專業人才，並在亞洲設立多個離岸開發及服務中心，為客戶提供涵蓋DevSecOps服務、包括應用程序開發、智能網絡安全、IT項目全渠道集成管理等一站式解決方案，助力企業實現數碼轉型。

大灣區戰略佈局 智慧運維再升級

為應對全球數智化需求，ASL近期於珠江口西岸設立集團第四個離岸開發中心，進一步完善大灣區服務網絡。此中心不僅承接港澳及海外軟件開發項目，更提供全天候遠程全渠道管理服務，透過ITIL標準與人工智能運維（AIOps）技術，實時監測系統異常並快速排障，將問題解決效率提升。此舉標誌着ASL「融合科技服務」戰略邁向新階段，為跨地域客戶提供無縫接軌的技術支援。

屢獲殊榮 彰顯行業領導地位

ASL的專業實力屢獲業界肯定，在「2025華為港澳合作夥伴大會」中橫掃八項公司大獎，當中包括「2024年度卓越貢獻合作夥伴獎」及「2024最佳項目報備貢獻獎」，更有多名團隊成員榮膺個人獎項，充分體現其「人才+技術」的雙重優勢。此外，集團作為金贊助機構參與「2024香港資訊及通訊科技獎」，積極推動本地科技生態發展，與業界共創智慧未來。

深耕公營領域 推動中國科技應用

ASL亦致力拓展公營事業合作，早前聯同雲端與流動運算專業人士協會（ACMCP）舉辦中國科技峰會，匯聚業界領袖探討創新科技於公營領域的實踐。活動中展示逾20個涵蓋數據安全、智能系統等解決方案的展位，呈現完整科技生態鏈。未來，ASL將深化與中國IT品牌協作，引進前沿技術助力企業升級。

攜手華為 構建AI新基建

作為華為長期戰略夥伴，ASL透過「Unified Technology Services」整合AI推理與訓練資源，為企業打造安全高效、降本增效的智能基建方案。從網絡產品部署到雲端存儲優化，ASL運用華為創新技術協助客戶建立彈性IT架構，加速數智化進程。

2025華為港澳合作夥伴大會。

紮根香港半世紀，ASL始終以專業服務與創新技術驅動行業變革。隨着大灣區佈局深化及AI技術融合，集團將持續賦能企業突破數碼界限，攜手締造智慧商業新紀元。精誠合作，共創未來。

了解更多詳情請到以下網站: https://www1.asl.com.hk/huawei-ai-training-2/

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ASL及華為登陸《香港01》人工智能升級轉型交流日！

《香港01》將於5月7日舉辦「企業人工智能升級轉型交流日」，一日掌握AI趨勢關鍵，睇展覽學AI效率升級!

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ASL策略聯盟及市場部副總裁洪明祝先生、華為智能數據湖產品管理專家陳志偉先生、風行集團創始人羅雪欣女士將於專題講座進行分享

專題場館2 S224-S225

時間:12:00-12:20

主題：從地基開始，打造智能企業｜華為一體機

講者: ASL策略聯盟及市場部副總裁洪明祝先生、華為智能數據湖產品管理專家陳志偉先生、風行集團創始人羅雪欣女士



展位 - S29

風行集團有限公司 Wow Impact Group Limited



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日期：2025 年 5 月 7 日（星期三）

時間：上午 10 時至下午 5 時

地點：香港會議展覽中心2樓會議室S221-S229



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