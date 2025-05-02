中電派5,800萬元消費券救市助弱勢　近四千商戶及社企參與創新高

復活節超過200萬港人出境旅遊，各界關注五一黃金週，能否為零售及餐飲業市道帶來「小陽春」。在五一黃金週前夕，中電宣布向58萬家庭派發100元消費券，希望刺激本地市道之餘，也支援經濟低迷下捉襟見肘的弱勢社群。今年更有超過3,800間零售商店、食肆及社企參加計劃，創歷年新高。計劃啟動禮邀請了多個參與商戶出席，與中電管理層及中小企商會代表交流，分享經營困難之處。有飲食集團負責人表示中電消費券令生意升近一成，長者及基層亦更願意出外消費，希望今年能好好發揮計劃的乘數效應。



中電消費券計劃四年派發逾2.7億元

中電消費券計劃自2021年推出，今年中電再度透過中電社區節能基金撥款5,800萬元，向58萬個合資格家庭派發100元消費券，受惠家庭在4月中起已陸續收到消費券。

中電過去一直透過中電社區節能基金推出不同項目支援社會各階層，其中第四年舉辦的中電消費券計劃至今總共派發超過2.7億元，惠及近270萬個低用電量住宅客戶及享有長者電費優惠的家庭。中華電力企業發展總裁莊偉茵在計劃啟動禮上指出，「我們相信中電消費券能帶動本地消費，紓緩業界面對的營運壓力，為經濟增長加添動力。」

中華電力企業發展總裁莊偉茵表示，中電透過中電社區節能基金，推出不同項目惠民生、振經濟，幫助社會各個階層。

餐飲及零售業推消費券聯乘優惠

中電消費券有助刺激經濟，過去一直獲零售及飲食業界支持。今年有超過3,800間商戶參加計劃，打破歷年紀錄，商戶類型涵蓋餐廳、餅店、雜貨店、電器店、洗衣店、理髮店和藥房等。行政會議成員及立法會議員張宇人坦言，港人購物和用餐模式轉變，餐飲及零售業已面對持續多年的經營困境，復活節假期更是「災難級」慘淡，「希望中電消費券產生的乘數效應令市道加快復甦，提振經濟。」

行政會議成員及立法會議員張宇人表示，剛過去的復活節假期港人消費強勁，但多用在外遊方面，未能惠及本地經濟，希望中電消費券能帶動本地客群產生乘數效應。

啟動禮更邀請了多個參與計劃的商戶出席，由老字號餅家、涼茶品牌到社企均期望中電消費券能帶動本地消費，提升營業額。第一年參加計劃的社企The Edible Projects，除了經營健康咖啡館及半熟冷凍零售食品，亦為自閉青年提供培訓實習機會及職涯規劃。創辦人潘嘉麗指品牌開設於深水埗的餐廳尤其看到消費券的成效，「基層市民平日吃飯總會將就價錢，但有使用中電消費券的母親著女兒隨便叫喜歡的餐點，這一幕令我深受感動。」她形容消費券的作用遠比金錢的價值多。

均香餅家則是第二次參加計劃，負責人吳鎮江憶述疫情期間沒有市民願意外出吃喝，幸好中電消費券成功推動市民消費，「他們使用50元的消費券，但可能會買百多元的產品，做到乘數效應，對商舖就如雪中送炭一樣。」他預計今次計劃亦會帶來約一成的營業額增長。

金飯碗飲食集團連續四年參與中電消費券計劃，集團執行董事林少濤指計劃吸引了更多街坊，尤其是區內的長者來光顧，「帶動我們茶餐廳的生意額增加約一成！」他表示經營環境依然充滿挑戰，正計劃推出與中電消費券相關的聯乘優惠，提高食客的消費意欲。

金飯碗負責人林少濤（右）表示中電消費券讓更多街坊光顧，餐廳生意額增加約一成。

擴闊商舖類型 支援社企商戶推廣服務

除了參與商舖數量增加，中電今年特別邀請了62間社企經營的店舖加入，包括咖啡店、復康用品專賣店和雜貨舖等，進一步擴闊商舖類型。

香港社會企業總會會長吳宏增表示，不少社企在疫情後依然面對沉重的營運壓力，連帶他們服務的弱勢社群亦受影響，「計劃不僅是經濟上的支持，更是對社企理念的認同和推廣，延續社企『營商揚善』的關愛精神。」

已收到100元中電消費券的家庭要留意消費券的使用限期，需在2025年10月31日或之前使用。另外，參與商戶會在店舖外張貼「中電消費券計劃」標貼，受惠人士亦可用手機掃瞄消費券上的二維碼，或登入計劃專頁查閱參與商戶名單。

參與商戶會在店門外張貼「中電消費券計劃」標貼，以茲識別。

中電社區節能基金 推動節能減碳及扶助社群

中電今年透過「中電社區節能基金」撥款2.4億港元，推行多項社區支援計劃，提振經濟及扶助弱勢社群，預計受惠人數超過90萬，「中電消費券計劃」為其中一個項目。中電同時推動各界攜手節能減碳，推出一系列資助計劃，包括支援工商客戶特別是中小企，更換具更高能源效益的設備，實踐低碳轉型。

（資料及部分相片由中電提供）