攜手點亮希望｜基督教香港崇真會社會服務部2025賣旗日邀您同行

服務扎根65年 見證服務使命

「我們仨」機構同工退修日

基督教香港崇真會社會服務部自1960年成立，至今已服務香港六十五載。機構由最初提供慈善救濟服務，現今已發展成為多元化的社會服務機構，目前有三十多間服務單位，涵蓋嬰幼兒服務、兒童康復服務、青少年服務、學校社工服務、家庭服務、長者服務、臨床心理服務及社會企業等，全面地回應香港市民的多元需要，服侍社群，並為上帝作美好的見證。

賣旗日：您的參與，改變生命

基督教香港崇真會社會服務部於今年5月10日舉辦賣旗日，賣旗所得善款將用以支持各項自負盈虧服務，包括綜合服務（兒童、青少年、家庭及學前康復）和臨床心理服務。期待您親身到港九新界各區支持賣旗活動，與義工們攜手送暖。

西九藝術公園野餐活動暨故宮文化博物館參觀

綠悠油園地

多元參與方式 齊心傳遞愛心

基督教香港崇真會社會服務部誠邀您以不同方式參與這次賣旗日。即日起至5月11日，可以：

1. 透過專頁（ https://flagday.ttmssd.org ）直接捐款支持基督教香港崇真會社會服務部，網上捐款達指定金額可獲贈精美的「紀念郵票套裝」及「全版旗紙」；

2. 致電2331 2877或電郵 supportus@ttmssd.org 登記成為賣旗義工，攜手傳遞愛心；

3. 親臨港九新界各區支持5月10日的賣旗活動，與前線義工交流，親身感受服務的意義；

4. 透過上述專頁下載基督教香港崇真會社會服務部特別設計的賣旗主題聊天貼圖，與親友分享善心。您亦可瀏覽機構的官方網頁（ https://web.ttmssd.org/supporting ）了解更多捐款方法，支持基督教香港崇真會社會服務部持續發展各項社會服務。每一分善款都能幫助更多有需要人士，期待您的熱心參與！

以愛同行 見證生命轉變

基督教香港崇真會社會服務部一直秉持「效主愛人，締造豐盛生命」的願景，本著基督博愛精神關心及服務社群，使服務使用者在心理、生理、智能及靈性上得到均衡的發展。您的每一分支持，都將轉化為改變生命的力量。無論是成為義工或慷慨解囊，都是對機構的重要支持，攜手為香港注入更多愛與希望。

基督教香港崇真會社會服務部2025賣旗日活動詳情：

日期：2025年5月10日（星期六）

時間：上午7:30至中午12:30

地點：全港九新界各區

籌款專頁：https://flagday.ttmssd.org

查詢電話：2331 2877

電郵：supportus@ttmssd.org

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