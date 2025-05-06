噴射飛航限時3人同行2人價錢　帶埋媽咪玩盡澳門！

五六月又係仔女籌備慶祝母親節、父親節嘅時間，深圳上得太多次？澳門都係一個選擇！噴射飛航TurboJET 最近推出的三人同行二人價錢優惠就啱哂大家。最近澳門有好多新嘅節目好去處，包括火熱上映，由電影大師張藝謀策劃嘅科技藝術鉅製— 「澳門2049」，以及萬眾期待即將回歸嘅「水舞間」等等。買二送一優惠仲去到六月底，一於踱一踱日子同節目，訂船票、預約埋免費專車，同屋企人坐TurboJET 玩盡澳門！



三套船票兩套價 優惠不容錯過

噴射飛航全新推出的「三套船票兩套價」優惠，讓你以更抵的價格暢遊澳門！由即日起至6月30日，凡於官網訂購三套來回同行船票（由香港上環至澳門外港航線），第三套船票即可免費。此優惠適合家庭或朋友多人同行，讓你媽媽和家人享受CP值爆標的澳門精彩旅程。優惠適用於普通位/豪華位/尊豪位，給你體驗不同級數的享受。

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免費交通接駁 所有乘客適用 輕鬆暢遊澳門

除了船票優惠，噴射飛航還為所有乘客提供免費穿梭巴士服務，進一步提升你的澳門之旅體驗！由即日起，抵達澳門外港碼頭的乘客可享免費巴士接送，服務時間為每日上午9時至晚上11時，直達澳門熱門地點，包括新八佰伴、新葡京酒店及多個旅遊景點附近，5至15分鐘即可步行到達熱門食肆及打卡點。尊豪位乘客更可尊享「尊豪+」專車接送服務，送你往返外港碼頭及澳門境內任何一個目的地，享受更尊貴的體驗。提提你，所有交通接駁服務均須提前預約。

這項優惠讓你無需擔心交通問題，輕鬆遊覽澳門的各大景點。無論是品嚐地道葡國菜、逛歷史文化遺址，還是前往人氣商戶，噴射飛航的免費穿梭巴士都能讓你的行程更省心省力。趁著母親節，帶埋家人，搭噴射飛航，享受經濟又便捷的澳門之旅！

澳門必體驗的頂尖演出

澳門今期兩大矚目演出「澳門2049」和「水舞間」絕對是母親節出遊的亮點。由張藝謀執導的「澳門2049」已於美高梅劇院上演，融合科幻與文化元素，透過高科技舞台效果呈現澳門的未來願景，帶來視聽震撼。

另一邊廂，「水舞間」於澳門新濠天地回歸，這場耗資2.5億美元打造的全球頂尖水上匯演，結合高空特技、舞蹈及震撼視效，講述一個穿越時空的愛情故事，場內360度旋轉舞台及超過2,000萬升水的泳池設計令人嘆為觀止。

這兩場演出不僅是藝術與技術的完美結合，更展現澳門獨特的國際化魅力，適合全家觀賞，絕對是母親節與家人共享難忘時刻的首選！坐尊豪位的話，睇完show仲有專車送你直接去碼頭，再搭船返香港，船上仲可以慢慢嘆尊豪餐飲！

（資料及相片由客戶提供）