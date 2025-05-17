房協安置屋邨資助出售項目　供受清拆影響住戶認購

房協三個專用安置屋邨的資助出售項目現正接受申請。項目分別為粉嶺百和路的「樂嶺軒」、洪水橋田心路的「樂翹軒I」及啟德沐縉街的「樂啟軒」，合共提供1,573個資助出售單位，合資格住戶可於即日起至5月22日遞交申請。作為其中一個安置選項，這三個專用安置屋邨的服務對象包括受到政府發展計劃影響而需遷離的非業主住戶，以及受市建局公務員建屋合作社樓宇重建發展計劃影響的合資格自住業主。



（左起）「樂翹軒I」、「樂啟軒」及「樂嶺軒」。

是次接受申請的三個專用安置屋邨項目，兩個位於新界，一個位於市區。洪水橋的「樂翹軒I」為「樂翹都匯」第一期甲的資助出售房屋項目，亦是房協首個落成的專用安置屋邨，於去年落成及交樓，房協今次將推售餘下的179伙。項目坐落於北部都會區，位處洪水橋/厦村新發展區，不僅毗鄰區內交通樞紐，生活配套亦十分完善。項目內所有單位均附設基本裝修，更設有會所和兒童遊樂設施，為居民提供便利又舒適的居住環境。

新屋入伙 服務專業到家

房協的建屋質素一向口碑載道，而針對新樓入伙後的執修需求，房協更建立了完善機制。業主在收樓後6個月內可向房協提交執修清單，無論問題大小，房協都會迅速跟進。於「樂翹軒I」，房協更特別成立了一支由承建商、項目顧問及房協代表組成的專責小組，與業主緊密溝通，提供專業技術建議，核實並確認執修細節，大部分執修工程均可在21天內完成。

為進一步提升服務質素，「樂翹軒I」是次出售的單位更委聘獨立測量師在交樓前驗樓，確保單位質素合乎標準。

房協設專責小組處理執修個案，嚴謹跟進所有事項，大部分工程均在21天內完工。

住戶讚樓宇質素環境俱佳 房協事事貼心跟進

有已入伙的住戶對房協的服務表示十分滿意，並寄來感謝信以表支持。首批入伙的李先生表示相當滿意，認為大廈周邊環境靜中帶旺、空氣清新，對建築質素及售後跟進服務亦感稱心。「收樓時已頗滿意單位的交樓質素，後來發現地板及水喉有小問題，只消致電房協職員他們便立即處理，而且有專責職員一直跟進，他們非常有禮貌又願意配合我的時間，令我非常安心。」

另一位住戶林小姐亦盛讚「樂翹軒I」居住環境媲美私人屋苑，家中小朋友亦住得開心。「本身看中洪水橋的將來發展及舒適環境而選了這裡，最初收樓時發現單位有滲水問題也很擔憂；向房協職員反映後，他們迅速前來進行執修，我們都滿意最終效果。住下來發現牆身和玻璃等出現了小問題，每次聯絡房協，他們同樣很迅速地安排時間跟進。」林小姐補充現時房協職員仍有不時主動查詢其單位狀況，令首次置業的她感到相當滿意。

北部都會區展新貌 專用安置屋邨添動力

配合政府「北部都會區」的發展藍圖，房協三個位於區內的專用安置屋邨項目，包括洪水橋/厦村、粉嶺百和路及古洞北項目均位處區內核心地段。這些項目不僅改善居民的生活環境，更積極配合政府收地工作，適時增加土地供應，早日為社會提供更多經濟和房屋用地，配合北部都會區的整體發展。

有關房協推售「樂嶺軒」、「樂翹軒I」及「樂啟軒」的詳請，可瀏覽以下網址：

樂嶺軒：https://sierraterrace.hkhs.com

樂翹軒：https://eminenceterrace1.hkhs.com

樂啟軒：https://delightterrace.hkhs.com

請於此參閱附註及法律要求之資料及陳述：http://www.hkhs.com/disclaimers/hk01/

(資料及相片由客戶提供)