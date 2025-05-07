黃埔AEON又傳結業　街坊留言「很需要AEON」　獲店長親筆回應

有黃埔街坊於日式超市AEON店內「顧客心聲」留言，指聽聞黃埔AEON將結業，希望AEON「千萬不要離棄黃埔的居民，我們很需要AEON啊！」店長其後親筆回覆，指現階段未有任何搬遷計劃。



《香港01》記者今日（7日）以顧客身份致電該店，店員亦向記者表示從沒收到結業消息，員工也是從「顧客心聲」才得知有此傳聞。



紅磡黃埔AEON。（資料圖片）

「顧客心聲」指聽聞黃埔AEON將結業

AEON設有「顧客心聲」，供顧客留下對AEON的意見，大部分也會獲該店店長親筆回覆。而在Facebook群組「AEON Stores關注組」中，有用戶上載了一張黃埔AEON的「顧客心聲」，內容提到聽聞黃埔AEON將結業，並指AEON一直以顧客爲先，十分感謝AEON的細心，希望AEON「千萬不要離棄黃埔的居民，我們很需要AEON啊！」

店長：現階段未有任何搬遷計劃

店長其後親筆回覆，指現階段未有任何搬遷計劃，並表示AEON植根社區，會繼續爲客人提供服務。

有黃埔街坊於日式超市AEON店內「顧客心聲」留言，指聽聞黃埔AEON將結業。(AEON Stores關注組FB)

店員：從沒收到結業消息

《香港01》記者今日以顧客身份致電該店，店員亦向記者表示從沒收到結業消息，員工也是從「顧客心聲」才得知有此傳聞。該店員亦表示，除了該張「顧客心聲」外，從沒收到其他顧客查詢結業消息。