競委會推全新培訓課程 　助中小企掌握競爭法合規之道

大部分中小企面對資源不足的問題，加上近期動蕩的全球經濟大環境，令它們面臨更大挑戰。為支援中小企遵從《競爭條例》、守法合規地經營，香港競爭事務委員會（競委會）繼今年初推出「中小企競爭法合規資訊站」後，宣布將於6月舉辦全新合規培訓課程，費用全免，內容涵蓋競爭法基礎知識、案例分析等，協助中小企加深對競爭法的理解，推動實施合規計劃。



全新培訓課程 名額先到先得

競委會將於6月中舉辦「中小企競爭法合規培訓課程」，由競委會人員主講。課程內容包括競爭法基礎知識、香港真實案例分析，以及詳細介紹如何使用其合規資訊站，參加者將獲發出席證書。課程以實體形式舉行，費用全免。首輪課程將與多個中小企商會合作，邀請其會員參與，名額有限，先到先得。如反應熱烈，競委會日後將繼續舉辦同類課程。

該課程是競委會於年初推出、專為中小企而設的「競爭法合規資訊站」的延續。這個一站式平台為中小企提供全面的競爭法資訊及實用工具，幫助企業識別風險並制定合規策略，內容分為四大部分：

- 認識競爭條例：透過九個主題深入淺出介紹法規要點

- 風險評估：針對中小企常見場景設計，助其識別潛在風險

- 我是受害者嗎？：提供應對反競爭行為的指引

- 競爭法合規：為中小企提供可直接採用的合規框架

競委會於今年1月推出「中小企競爭法合規資訊站」。

中小企商會：冀培訓課程有助推行合規計劃

競委會早前公布的調查顯示，超過八成企業對競爭法有基本認知，並知悉競委會曾處理的個案，但僅不足四分一受訪中小企有制定競爭法的合規計劃或相關培訓。香港中小型企業總商會會長黎卓斌坦言，情況與中小企人手及資源不足有關，「在香港營商需同時應對競爭法、勞工條例、私隱條例等多項法規要求，即使簡單的資料搜集，也需耗費不少時間，要推行合規政策就更加困難。」

他贊同資訊站及課程融入真實案例分析，讓中小企更容易理解法規，清楚哪些行為可能違法，「我期望競委會即將推出的培訓課程，能夠進一步為中小企提供實質幫助。」

香港中小型企業總商會會長黎卓斌期望，培訓課程能為中小企提供實質幫助。

香港中小型企業聯合會會長郭志華指，接獲會員反映曾瀏覽或使用資訊站的工具，又認為資訊站涵蓋了近九成中小企業需要了解的競爭法資訊，有助中小企理解法規，「相信今次的培訓課程會吸引不少企業參加。」

香港中小型企業聯合會會長郭志華相信，今次的培訓課程會吸引不少企業參加。

競委會：中小企對合規資訊有需求

自資訊站上線以來，已吸引約3,000人次瀏覽，顯示中小企對競爭法合規資源有一定需求。競委會行政總監（政策及倡導事務）蕭滿章表示：「致力提升商界，尤其是中小企，對《競爭條例》的認識及守法意識，是競委會的工作重點之一。我們根據過往與中小企接觸的經驗，度身設計了這個資訊站，並首次舉辦合規培訓課程，以協助企業從源頭防範反競爭行為。」

他續指，競委會亦正計劃與不同商會合作，將競爭合規的內容加入其「ESG約章」，以鼓勵更多企業引入競爭合規計劃。

有關「中小企競爭法合規培訓課程」的詳情，可致電3462 2118，或電郵event@compcomm.hk查詢。

（資料及相片由競爭事務委員會提供）