港鐵倫敦伊利沙伯綫專營權5.25屆滿離場　國際業務總監：感到自豪

由香港鐵路營運的英國倫敦「伊利沙伯綫」（ Elizabeth Line）的10年專營權將於本月 25日屆滿，港鐵昨天（7日）於當地舉行酒會，感謝不同崗位員工和合作夥伴多年來的支持。



港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝致辭時表示，港鐵對於能夠在該路線各個關鍵階段參與其中， 並擔當重要角色，感到非常自豪。



英國倫敦「伊利沙伯綫」（ Elizabeth Line）2022年5月24日開通。英女王伊利沙伯二世 ( 中 ) 在威塞克斯伯爵 ( 右 ) 及倫敦運輸局局長安迪．拜福德(左)的陪同下，於「伊利沙伯綫」通車前參觀Paddington站。（港鐵圖片）

港鐵營運英國倫敦「伊利沙伯綫」10年專營權，在今年5月25日屆滿。 鐵路長逾100公里，設有41個車站。（港鐵MTREL網頁圖片)

港鐵營運英國倫敦「伊利沙伯綫」10年專營權，在今年5月25日屆滿。 鐵路長逾100公里，設有41個車站。（港鐵MTREL網頁圖片)

港鐵全資附屬公司由2015年營運 東京地鐵等組成新公司接手

港鐵全資附屬公司MTR Corporation (Crossrail) Limited在2014年7月30日，獲批貫通倫敦的全新鐵路綫「伊利沙伯綫」(前為Crossrail)的列車服務專營權，為期8年。由2015年起，MTR Elizabeth line開始以新專營權營運往來Liverpool Street與Shenfield之間的服務，並以「TfL鐵路」作為過渡的品牌名稱，服務隨後按階段逐步擴展。

自2022年5月24日，中央營運段的服務開通以後 (在Paddington 與Abbey Wood之間加入新車站貫通倫敦市中心)，TfL Rail正式易名為「伊利沙伯綫」，全綫長128公里，合共41個車站，提供都市間的鐵路服務，連接由倫敦西部的Reading和Heathrow，途經West End、the City、Canary Wharf，至倫敦東部的Shenfield和Abbey Wood。專營權協議於2022年延長兩年，至今年5月25日。

港鐵未能成功續約，其後該線將由東京地鐵、住友商事與前進集團三方合組的「GTS鐵路營運公司」接手營運。

倫敦伊利沙伯綫擴充過程。（港鐵圖片）

出席活動的有300多名員工及賓客，包括港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝（右一)，倫敦運輸局局長Andy Lord （右二) 以及MTR在英國的管理層等。（港鐵提供圖片)

港鐵設酒會感謝員工多年來支持

該線由港鐵全資英國附屬公司MTR Elizabeth Line（MTREL）營運。該公司昨天於當地舉行盛大酒會，感謝不同崗位員工和合作夥伴多年來的支持，並肯定伊利沙伯綫連繫英國社區所作的卓越貢獻。

倫敦運輸局局長Andy Lord以及部門高層領導代表，聯同港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝，以及約300多名員工及賓客出席參加。

港鐵全資英國附屬公司MTR Elizabeth Line（MTREL）感謝不同崗位員工多年來的支持。（港鐵MTREL網頁圖片)

鄧智輝：一直錄得高水平乘客滿意度

鄧智輝致辭時表示，港鐵對於能夠在「伊利沙伯線」發展、整合、測試及營運等各個關鍵階段參與其中， 並擔當重要角色，感到非常自豪。

他指港鐵將公司在鐵路發展和營運經驗引進「伊利沙伯線」的項目，並一直錄得高水平的乘客滿意度，其營運表現亦屢往嘉許。他又藉特別感謝MTREL所有同事多年來恪盡職守、以最專業的精神，為推動倫敦城市前行作出重大貢獻。

港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝（右）感謝MTREL所有同事多年來恪盡職守、以最專業的精神，為推動倫敦城市前行作出重大貢獻。（港鐵提供圖片)

港鐵表示，⁠「伊利沙伯綫」平日的乘客量平均有80萬人次，乘客的滿意度亦一直維持在高水平。在2023年及2024年，「伊利沙伯綫」於「國家運輸大獎」（National Transport Awards）獲連續兩年頒發「年度最佳鐵路營運商」（Rail Operator of the Year）殊榮。

港鐵營運英國倫敦「伊利沙伯綫」10年專營權，在今年5月25日屆滿。 鐵路長逾100公里，設有41個車站，連接希斯路機場。（英國希斯路機場網頁圖片)