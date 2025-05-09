「一帶一路」新機遇　香港全面開拓清真市場

香港以「美食天堂」聞名，吸引來自全球各地的遊客。香港正積極拓展穆斯林旅遊市場，力求讓每一位遊客，都能在此盡享美食體驗。「一帶一路」沿綫國家擁有龐大的穆斯林人口，而「一帶一路」倡議強調民心相通，飲食文化正是連繫不同文化的重要橋樑。香港回教信託基金總會及香港伊斯蘭聯會教長楊興本接受專訪，談到香港的獨特優勢，以及透過更多元化的服務和配套，吸引穆斯林人口眾多的中東和東盟地區旅客。近年特區政府官員相繼訪問中東和東盟國家，其中商務及經濟發展局「一帶一路」辦公室積極安排外訪活動，聯繫當地政府和企業，進一步加強商貿聯繫和人文交流，吸引更多企業、資金和人才來港，迎接這個龐大的「一帶一路」市場機遇。



清真美食連繫「一帶一路」商機

楊興本指出，在香港發展清真飲食文化，不僅能滿足本地穆斯林社群的需求，更能吸引「一帶一路」沿線國家，尤其是中東和東盟地區的遊客和投資者。他表示：「對於穆斯林旅客來說，能否方便地找到符合教義的清真美食，是他們選擇旅遊目的地的一個關鍵因素。香港若能提供更多清真認證餐廳，將更具吸引力。」

香港回教信託基金總會及香港伊斯蘭聯會教長楊興本推廣清真認證，其中伊斯蘭中心餐廳提供的清真認證廣東點心，深受歡迎。

香港回教信託基金總會根據伊斯蘭教法及程序認證本港的餐廳食肆，目前已完成認證的餐廳數目超過170間，較去年年初增加超過七成，包括中菜食肆和港式餐廳，由小食店到高級食府種類繁多，豐儉由人，照顧不同的消費需求。楊興本介紹，香港目前有三個級別的認證：「清真餐廳」、「清真廚房餐廳」和「清真友善餐廳」。「清真餐廳」要求餐廳內僅準備和供應清真食品；「清真廚房餐廳」指廚房僅供應清真食品，但用餐區可供應非清真食品或酒精飲品；「清真友善餐廳」則指廚房會準備清真和非清真食品，但會確保完全分隔處理。

楊興本以2005年開業的伊斯蘭中心餐廳為例，說明香港發展清真餐飲的潛力。該餐廳是香港唯一一家提供清真認證廣東點心的餐廳，滿足了本地穆斯林社群「飲茶」的需求，也深受穆斯林遊客歡迎。楊興本笑言：「我們開業至今20年，這裡經常座無虛席，很多穆斯林旅客來到香港，都特地到這裡品嚐地道的點心。」近年不少酒店為了吸引穆斯林旅客，積極研究清真認證，提供更多元化的美食。今年三月就有本地五星級酒店舉辦了首場大型齋戒月開齋晚宴，提供豐富的中式和環球美食，展現香港多元文化的飲食魅力，亦反映出清真餐飲的高端消費市場需求。

楊興本指：「清真認證食品的食材和加工流程都符合衛生標準及規範，其安全性得到廣泛認可，佔全球市場的份額也不斷增加。香港品牌可以考慮將清真認證食品出口到穆斯林地區及全球，拓展更廣闊的市場。」他補充：「本地一個麵包品牌就成功地將清真認證融入其大規模生產線，不僅滿足特定消費群體的需求，更能為企業帶來新的商機，亦有烘焙食品店申請清真認證，希望以香港特色手信吸引更多穆斯林旅客，相信香港越來越多商家都懂得捉緊這個穆斯林市場的金鑰匙。」

強化清真配套開拓旅客客源

楊興本認為，香港在發展穆斯林經濟產業擁有得天獨厚的優勢。首先，香港中西文化薈萃，擁有國際化的環境，與伊斯蘭世界亦有超過百年的溝通橋樑。他指：「早於18世紀末已有第一批穆斯林定居香港，中環些利街回教清真禮拜總堂有逾百年的歷史，是香港第一所清真寺，被古物古蹟辦事處列為法定古蹟，另外尖沙咀的九龍清真寺暨伊斯蘭中心的歷史背景亦可追溯至19世紀。這些位於城市中的清真寺，對於穆斯林來說很有參觀的價值，遊客會去日本參觀佛寺、到歐洲看教堂，香港亦有條件以清真寺去吸引穆斯林旅客。早前，我有科威特的朋友來到香港，他們對可以參觀香港這些歷史悠久、存在於高樓大廈的清真寺都十分雀躍，可見香港對他們的旅遊吸引力。」

香港積極開拓擁有龐大穆斯林人口的中東和東盟市場旅客客源，在多方面提升穆斯林旅遊配套。

政府在最新一份《施政報告》提及要開拓中東和東盟旅客客源，推動社會各界提升相關旅遊配套，包括整合提供清真食品的餐廳名單，亦鼓勵更多商業機構提供合適的設施，例如在酒店內提供禮拜設施，並加強人員培訓，加深他們對接待不同文化背景旅客的認識。

除了逾170間清真認證餐廳外，香港有60多間酒店和5個景點及會展場地成功取得國際知名穆斯林旅遊推廣公司「新月評等」的評級。香港會議展覽中心專門設置祈禱室，提供清真餐飲服務，便利穆斯林參展商、買家和訪客。「一帶一路」辦公室亦協助引進中東標誌性活動，包括2023年協辦沙特阿拉伯NEOM新未來城香港路演，舉辦商貿對接會聯繫香港和內地企業與NEOM探討合作項目。此外，科技盛事LEAP明年亦會來港舉行，首次伸延至中東以外地方，為香港帶來「會展經濟效益」。這些高端消費商務旅客會帶動住宿、餐飲、零售等其他經濟活動，令會展業界和其他行業受惠。

「一帶一路」超級聯繫人和超級增值人

香港自2016年起舉辦「一帶一路高峰論壇」，突顯香港作為「一帶一路」倡議功能平台的角色，今年9 月將舉辦第10屆「一帶一路高峰論壇」。圗示2024年「一帶一路高峰論壇」的展覽專區。

根據政府統計處的資料，香港產品出口往穆斯林國家（伊斯蘭合作組織的57名成員）的年度貨值由2020年的27億港元上升至2024年的55億港元，每年平均增長率約為19%，同期經香港轉口往穆斯林國家的年度貨值亦由1,788億港元上升至2,158億港元，每年平均增長率約為4.8%，市場潛力巨大。香港作為國際金融、航運、貿易中心，可全力發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，在「一帶一路」倡議下，吸引更多穆斯林投資者和旅客，尤其是聯繫「一帶一路」沿線中東國家和內地市場，促進貿易和投資合作，深化國際交往合作。政府積極開拓新興市場，行政長官明日率領商貿代表團訪問卡塔爾和科威特，與中東地區夥伴保持緊密聯繫，創造更多商機。

（資料由客戶提供；部分相片由旅發局提供）