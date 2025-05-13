馬會夥國際娛樂品牌XIX招募Now United新成員　提升賽馬娛樂體驗

香港賽馬會（馬會）於5月12日宣佈與國際頂尖娛樂品牌XIX Entertainment成為策略性合作夥伴，為旗下國際年輕偶像組合Now United展開香港區招募，Now United更將於年底來港演出。馬會多年來發展成世界級賽馬品牌，積極推廣賽馬旅遊，現在更銳意進一步發展成全球體育娛樂品牌，整合賽馬、馬術運動及娛樂的全方位體驗。馬會的長遠目標，是令香港成為全球賽馬與馬術運動的首選目的地。



馬會作為世界級賽馬機構，成就非凡。現時世界排名並列第二名的兩匹名駒，是香港現役賽駒；多位世界頂級騎師及練馬師亦於香港策騎或訓練馬匹。馬會舉辦的賽事轉播至五大洲，覆蓋數以百萬計馬迷，本馬季更錄得逾14萬3千名旅客進場觀賽，反映賽馬運動已成訪港旅客甚受歡迎的活動之一，賽馬旅遊已成發展大趨勢。

與此同時，馬會特意打造結合體育與娛樂元素於一身的「快活星期三」（Happy Wednesday）品牌，於大型賽馬日邀請國際及本地知名藝人於馬場演出，早時更邀來韓國人氣女團(G)I- DLE成員Minnie來港演出，場面非常墟冚，帶來極具吸引力的馬場娛樂體驗。

這一切成就，令馬會得以大幅增加對社會的貢獻。於2023/24年度，馬會回饋社會總額共401億港元、創歷年新高，當中包括稅款及已審批慈善捐款。

馬會行政總裁應家柏指，本馬季錄得逾14萬3千名旅客進場觀賽，反映賽馬已成訪港旅客甚受歡迎的活動之一，賽馬旅遊已成發展大趨勢。

揉合體育與娛樂體驗

打造世界級品牌說好香港故事

馬會喜見發展成果，銳意更進一步，發展全球體育娛樂品牌，糅合賽馬、馬術運動及娛樂的全方位體驗，讓年輕一代也可享受其中。今次與XIX Entertainment的頭炮合作，為Now United招募香港區新成員就是第一步，將馬會於體育、文化及公益慈善等範疇「致力建設更美好社會」的宗旨，延續至娛樂演藝範疇，為賽馬與馬術運動注入更多休閒娛樂元素，擴大接觸層面，包括年輕新一代。

馬會行政總裁應家柏期望透過與XIX建立策略性合作夥伴關係，拓展海外及內地觀眾群，展現香港世界級賽馬的精彩體驗之餘，更向世界「說好香港故事」，強化香港作為國際交流與合作樞紐的地位。「娛樂、賽馬及馬術運動體驗的結合，代表著『人馬合一』的精神。人和馬的連繫，正好與馬會及香港致力擴展與國際聯繫的努力不謀而合。馬會矢志發展為全球體育娛樂品牌，進一步為建設更美好社會、為香港貢獻更多。」

此合作為香港有實力、有才華的年輕人搭建舞台，讓他們被世界看見。同時透過Now United的演出，讓全世界的人看到香港的獨特魅力。馬會的長遠目標，是令香港成為全球賽馬與馬術運動的首選目的地。

全球偶像組合首度招募香港新成員

勝出者將獲大師級培訓

國際流行音樂組合Now United的成員來自19個國家及地區，集結世界各地具備優秀音樂及舞蹈才華的年輕人，自2018年起於全球巡演。成員平均年齡僅20出頭，充分展示現Z世代的青春活力，出道短短數年已有不少代表作及獎項，擄獲大批粉絲支持，於不同社交平台有合共4千萬名追蹤者。今次是首度有國際音樂組合於香港選拔成員，勝出者將在XIX Entertainment 旗下的流行音樂學院（Academy of Pop）接受專業大師級培訓，進軍世界舞台。

Now United是全球首個由眾多不同地區成員組成的國際流行音樂組合，當中來自全球的19位歌手及舞者，致力把音樂與舞蹈帶向全球。

Now United由國際娛樂品牌XIX Entertainment創辦人Simon Fuller一手打造。被喻為美國偶像教父的Simon Fuller，是著名娛樂及體育界經理人，更是人氣電視節目《American Idol》的創始人。不少娛圈及體壇巨星均曾經由Simon經手，包括殿堂級女子組合Spice Girls、萬人迷足球明星碧咸、7次世界冠軍的F1賽車手Lewis Hamilton。 Simon指香港具備大量歌舞實力非凡的優秀人才，認為現時正是最適合的時機開拓香港市場、物色新成員，期望可以將Now United的感染力、活力與正能量，帶至更多地方。

講起與馬會合作的契機，Simon Fuller笑言家中愛女均對騎馬有濃厚興趣。今次非常高興能與馬會合作，因馬會具備打造全球體育娛樂品牌的堅厚實力，盼可為香港及賽馬運動帶來啟發，亦帶來全新娛樂體驗。他更提到，香港有眾多迷人的地標和景點，可配合自身於娛樂創意策劃方面的豐富經驗，與馬會一同向世界展示香港作為亞洲最具活力的標誌性城市，在東西文化交匯的獨特地位。

他更預告合作項目陸續有來：「Now United來港只是第一炮，往後幾個月將陸續宣佈其他項目內容，迎接馬年的來臨！」

XIX Entertainment創辦人、美國偶像教父Simon Fuller指，香港具備大量歌舞實力非凡的人才，看準機遇選擇在香港物色Now United新成員，期望可將團隊的活力與正能量帶到更大舞台。

強強聯手打造頂尖體育娛樂品牌

展示香港獨特魅力

除了在香港招募新成員，Now United成員留港期間也會拍攝真人騷節目。屆時全球觀眾可於Now United的社交媒體捕捉其動向，遍佈世界各地、數以千萬計的Now United支持者，將一同看到香港及本地賽馬的故事；而香港市民更有機會欣賞Now United的精采現場演出。即將在香港兩個馬場，及今年12月舉行的浪琴香港國際賽事中，Now United會現身與港人近距離接觸，切勿錯過。

Now United 接受年滿18歲的人士報名參加，香港區招募現已開始！

詳情可瀏覽：https://nowunited.com/newmember/