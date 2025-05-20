HopeGoo 周年狂歡｜1 蚊高鐵、1 蚊 SIM 卡、1 折機場快線等你搶

想以超值價格北上ｘｘ？現在就是最佳時機！同程旅行旗下新一代旅行平台 HopeGoo 周年慶，推出「HOPEGOO 周年狂歡 1 蚊搭高鐵，北上遊」活動，豪派多重旅遊福利！由 5 月 16 日至 5 月 31 日，HopeGoo 推出「1 蚊搭高鐵」、「1 蚊秒殺機場快線、SIM卡」等多重優惠，讓你輕鬆出行，體驗精彩旅程！無論你是高鐵新手還是旅遊達人，都能找到你的專屬優惠！快來看看活動詳情，搶購你的心儀優惠吧！



HopeGoo 周年狂歡優惠詳情：

1 蚊北上高鐵！新客專享 + 舊客參與活動

• 新客福利： 從未在 HopeGoo 購買過火車票？現在註冊成為新客，使用 Coupon Code 【HK01MAY66】，即可領取滿 73 港幣減 72 港幣的高鐵優惠券！相當於只需 1 港幣即可購買香港西九龍至深圳福田的高鐵票！

領券時間：5 月 16 日至 5 月 31 日

使用時間：5 月 28 日至 5 月 31 日。

• 舊客回饋： 已經是 HopeGoo 的忠實用戶？別擔心！進入 HopeGoo App，參與 Facebook/Instagram 等社媒平台的發帖引導活動，即可領取 73 減 72 港幣的高鐵券包。

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新客仲有！專享機票、酒店優惠！

機票優惠： 新用戶使用 Coupon Code 【HK01MAY66】，即可享滿 1099 港幣減 120 港幣的優惠！

海外及港澳台酒店優惠： 新用戶使用 Coupon Code 【HK01MAY66】，即可享 94 折，最高減 100 港幣的優惠！

領券時間：5 月 16 日至 5 月 31 日

使用時效：領券後 10 天內有效。

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限時秒殺！1 蚊機場快線、Skyliner 京成電鐵車票、SIM 卡

除了以上超值優惠，HopeGoo 更準備了更多秒殺驚喜！5 月 28 日至 5 月 31 日，打開 HopeGoo APP，參與限時秒殺活動：

• 11:00香港機場快線： 1 蚊港幣！快速往返機場，省時又省錢！

• 15:00 Skyliner 京成電鐵車票：1 蚊港幣！暢遊東京更便捷！

• 18:00 AIRSIM 無國界上網卡：1 蚊港幣！隨時保持聯繫，分享旅途精彩！

全年機票優惠！

另外，HopeGoo 還提供全年國際機票優惠！使用 Code 【HK0188】機票新客券，滿 1099 減 120，讓你以更優惠的價格飛往更多目的地！

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無論你是想體驗大灣區的繁華，還是探索更遠的世界，HopeGoo 周年狂歡活動都能滿足你的需求！數量有限，先到先得，趕快打開 HopeGoo APP 或訪問 HopeGoo 網站，搶購你的專屬優惠，開啟你的精彩旅程吧！

重點提示：

• 優惠數量有限，領完即止。

• 秒殺活動僅限 HopeGoo APP 參與。

• 詳細活動規則以 HopeGoo 官方公告為準。

（資料及相片由客戶提供）