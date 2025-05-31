端午節｜馬會義工隊探訪深水埗獨居長者　CEO應家柏寫賀卡送暖

今日（31日）是端午節，馬會義工隊日前上樓探訪深水埗獨居「老友記」，向長者送贈糭子應節。馬會行政總裁應家柏及一眾義工隊成員，更親手寫端午節賀卡向「老友記」送暖。馬會表示，整個「馬會義工月」共舉行了65項義工活動，累積總服務時數超過3,100小時。



馬會行政總裁應家柏 (前排右) 與一眾馬會義工參與「馬會義工月」活動，親手寫端午節賀卡，為長者送上祝福。(馬會提供圖片）

馬會公司事務執行總監譚志源(左二)日前與20多名義工參與「惜食體驗日 – 預備熱飯餐」服務，由處理回收食材開始，到快速組裝飯盒，製作熱飯餐送給有需要人士。(馬會提供圖片）

馬會表示，馬會義工隊由全職、兼職及退休員工組成，目前有超過2,000人。為鼓勵馬會員工積極參與義工服務，馬會義工隊首辦「馬會義工月『五月 ‧ 義』」呼籲員工以團隊形式服務社會。約550位來自不同部門的馬會員工組成50多隊團隊，加上500多位義工參與共60多項服務，涵蓋體育、兒童及青少年、動物福利、弱勢社群、長者、環保等範疇。

馬會義工隊日前上門探訪深水埗長者，送上端午節福袋，「老友記」收到馬會行政總裁應家柏親手寫的賀卡。(馬會提供圖片）

馬會行政總裁應家柏連同20多位義工，日前亦抽空寫端午節賀卡，冀於佳節為長者送上祝福與關懷。他表示，致力建設更美好社會是馬會的宗旨，除了透過慈善捐款支持社區項目，馬會亦積極推動義工服務，鼓勵同事身體力行，關懷社區。

逾160位馬會義工早前往深水埗區探訪長者，為長者送上端陽糉子外，及約700張由馬會義工親手製作的精美端午賀卡。

馬會公司事務執行總監譚志源日前聯同其部門20多位義工到「惜食堂」，協助預備熱飯餐，供基層市民食用。他表示，馬會義工月成功凝聚團隊力量，推廣團隊義工文化，義工隊一直推陳出新，為服務注入新元素，「例如近年特別將服務結合義工技能，包括組織『CARE 樂隊』、『彩繪部隊』、『扭波特工隊』等技能小隊服務社會，攜手共建關愛社區。」

新加入馬會義工隊的馬會賽事化驗所化學分析主任周雪明（左二），參加鳳園栽花日。(馬會提供圖片）

馬會表示，透過舉辦「馬會義工月」，馬會義工隊亦成功招募了逾 130名新成員，包括加入馬會一年多的馬會賽事化驗所化學分析主任周雪明。她在同事邀請下，初體驗扭氣球工作坊和鳳園栽花日，「由從未扭過氣球至扭出一朵朵花，在義工活動中送給小朋友，真是既有意義又有滿足感。」她又說，在栽花日中，不但協植樹推動保育，更學到關於蝴蝶的知識。「做義工不只付出，更有收穫，以後也會積極參與。」

馬會義工隊參與由香港青年協會主辦的「動歷TEEN地」新興運動嘉年華，鼓勵學生嘗試新興運動。(馬會提供圖片）

馬會義工隊參與由香港青年協會主辦的「動歷TEEN地」新興運動嘉年華，鼓勵學生嘗試新興運動。(馬會提供圖片）