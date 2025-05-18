土瓜灣驚現蟒蛇　逐格睇泰籍女子徒手捉起　關注組織籲切勿模仿

土瓜灣今日（18日）有蛇出沒，引起紛亂，後被一名外籍女子徒手捕獲，並以膠袋裝起帶走。附近店舖蛇王濤職員表示不關該店事，疑為走失寵物蟒蛇；目擊事件的涼茶舖職員則稱不知該蛇來處，僅知悉捉蛇女子為泰國人，而非「印尼姐姐」，她之後將蛇放進袋中後帶走。



香港兩棲及爬蟲協會營運總監及領養部主管楊翠珊估計該蛇為緬甸蟒，相信該蛇被人飼養但走失。她又笑言捉蛇者「熟手」，相信曾與蛇有接觸。她提醒市民切勿模仿，指如遇到類似事件，應該報警求助。



土瓜灣一間店舖簷篷今日（18日）突現一條蛇，一名外籍女子伸出左手徒手捕捉。（網上影片截圖）

外籍女子伸出左手，一下子捉住蛇的尾部，將其扯下。（網上影片截圖）

跌到地上的蛇其後擺出頭向上疑似「作戰」姿勢。（網上影片截圖）

蛇從簷篷跌到地上，外籍女子走近觀看，其後用鞋尖觸碰試探。（網上影片截圖）

外籍女子再用雙手捉住蛇頭和蛇尾。（網上影片截圖）

涼茶舖遞了一個紅膠袋給該外籍人士友人，讓外籍「女蛇王」將蛇放入膠袋內裝起帶走。（網上影片截圖）

女子先用鞋尖觸碰試探蛇 捉起後拿在手上把玩

據網上影片，土瓜灣一間涼茶舖的簷篷上今日出現一條褐色蛇，一外籍女士看見後，徒手將蛇扯下，其後用鞋尖觸碰試探，見蛇無反抗後，便再用雙手捉住蛇頭和蛇尾，將蛇捉起，拿在手上把玩，現場傳來一陣驚呼聲。之後，涼茶舖遞了一紅膠袋給該外籍人士友人，外籍人士準備將蛇裝入袋中。

附近蛇店店員指為走失寵物蛇 非店方食用蛇

附近蛇店「蛇王濤」店員表示，該蛇並非由店內逃出，疑為走失寵物蛇。根據片段，店員認為該蛇為蟒蛇，稱香港不少人養該品種蛇為寵物。現場所見，店內無活蛇，僅有用作蛇羹的食材。

涼茶舖善福堂店員稱，上午曾發生捉蛇事件，不知該蛇出處，「突然有蛇喺上邊郁下郁下」。店員表示，捉蛇者為泰國人，而非網民所指的印尼外傭，她將蛇放進袋子後帶走。

土瓜灣店舖的簷篷上出現褐色大蛇，一外籍女士看見後，徒手將蛇扯下。圖為事發地點。（林子慰攝）

土瓜灣店舖的簷篷上出現褐色大蛇，一外籍女士看見後，徒手將蛇扯下。圖為事發地點。（林子慰攝）

土瓜灣店舖的簷篷上出現褐色大蛇，一外籍女士看見後，徒手將蛇扯下。圖為事發地點。（林子慰攝）

兩棲及爬蟲協會料為常見寵物蛇緬甸蟒 讚捉蛇女子「熟手」勇敢

香港兩棲及爬蟲協會營運總監及領養部主管楊翠珊估計，該蛇為緬甸蟒，是香港常見的寵物蛇，以其長度估計，大約兩至三歲，被人飼養但走失。她又笑言捉蛇女子「熟手」、勇敢，稱平常人不會主動接觸蛇，相信她曾與蛇有接觸。

不知是否毒蛇 呼籲見到蛇要報警求助 由註冊「蛇王」處理

不過楊翠珊強調市民切勿模仿，稱如遇到類似事件，應該報警求助。她解釋，一些野生的蛇或帶有毒性，又指蛇見到人類「驚過你」，若貿貿然嘗試接觸，或令蛇感到威脅而攻擊。

她又提到，一般報警後，警方會通知漁護署註冊的「蛇王」到場將蛇帶走，並送到漁護署或嘉道理農場等相關部門。若無人認領，案件結束後，漁護署會將蛇送到認可機構，例如愛護動物協會、兩棲及爬蟲協會等，有機會會開放領養。因此市民毋須擔心蛇被捉走後，會被人道毀滅。