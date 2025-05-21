木村拓哉女兒木村光希搭電車遊港島　盛讚香港每個瞬間如電影迷人

日本萬人迷木村拓哉的次女、有「最強星二代」之稱的木村光希（Kōki），近日應香港旅遊發展局邀請，來香港遊覽中、上環等地，並拍攝宣傳片。她在旅程中乘坐電車，遊覽中環大館等地標景點，又登上「張保仔號」欣賞維港夜景。木村光希盛讚香港的每個瞬間都如電影場景般迷人，又指這座城市總能激發她的想像力，讓她每次到訪都渴望探索更多不同體驗。



日本名星木村拓哉的次女、有「最強星二代」之稱的木村光希（Kōki）近日應香港旅遊發展局邀請，來香港遊覽中、上環等地。（香港旅遊發展局提供）

日本名星木村拓哉的次女、有「最強星二代」之稱的木村光希（Kōki）近日應香港旅遊發展局邀請，來香港遊覽中、上環等地。（香港旅遊發展局提供）

日本名星木村拓哉的二女兒，有「最強星二代」之稱的木村光希（Kōki）近日應香港旅遊發展局邀請，來香港遊覽中、上環等地。（香港旅遊發展局提供）

日本人氣女神、Instagram 擁有 360 萬粉絲的木村光希（Kōki），本身亦是日本萬人迷木村拓哉的次女、有「最強星二代」之稱。她早前應旅發局邀請訪港，並為香港拍攝宣傳片，分享她對不同景點的感受。

在行程中，林村光希主要深入遊覽中環、上環等地標，包括遊覽中環大館及街頭藝術小區等景點，並乘坐旅客必打卡的電車遊覽港島區。她亦登上了傳統中式三桅帆船「張保仔號」，欣賞香港獨特的迷人夜景。

旅程後，她分享指由大館獨特的建築美學，到中環街巷色彩繽紛的壁畫；從電車穿梭摩天大廈的清脆鈴聲，到維多利亞港波濤輕拍岸邊的醉人景致，香港的每個瞬間都如電影場景般迷人。木村光希讚道，香港這座城市總能激發她的想像力，讓她每次到訪都渴望探索更多不同體驗。

木村光希在行程中，主要深入遊覽中環、上環等地標，並乘坐了電車、遊覽中環大館及街頭藝術小區等景點。她亦登上了傳統中式三桅帆船「張保仔號」，欣賞香港獨特的迷人夜景。（香港旅遊發展局提供）

木村光希在行程中，主要深入遊覽中環、上環等地標，並乘坐了電車、遊覽中環大館及街頭藝術小區等景點。她亦登上了傳統中式三桅帆船「張保仔號」，欣賞香港獨特的迷人夜景。（香港旅遊發展局提供）

今次邀請木村光希為港宣傳的旅發局表示，希望透過木村光希這位年輕時尚偶像的視角，引領新一代旅客探索香港獨特的中西文化薈萃與標誌性天際線，鼓勵旅客遊歷香港。