宏利香港與JUST FEEL感講建策略慈善夥伴關係 齊支援小學情緒教育

近年多間機構的調查均指出本港學生普遍受情緒困擾所影響。嶺南大學STEAM 教育及研究中心、港大兒童及青少年科學系、中大兒科系及香港兒科醫學會於去年底公布的「香港學童快樂及生命教育指數調查」訪問了19間中小學逾3,500名學生，結果發現學童對「活在世上有否價值」的生命價值感跌至多年新低。有前小學校長表示，觀察到學生情緒困擾問題自疫情復常後有上升趨勢，惟學校普遍缺乏系統性情緒教育資源以改善相關情況。



為喚起學校及家長對學生情緒健康的關注，並提供系統化支援，宏利香港與本地情緒教育慈善機構JUST FEEL 感講 建立長期策略慈善夥伴合作關係，成為香港首家*支持學生情緒教育校園計劃的保險公司。雙方期望透過五大計劃，接觸累計逾100間小學及15萬名學生、老師及家長，攜手培養「同理心校園文化」。

宏利 x JUST FEEL 感講 策略慈善夥伴合作五大計劃概要

熊抱版 JUST FEEL 感講感受需要卡

頭炮「My旗日」旗紙設計比賽反應熱烈 吸引逾50間小學、2,700位學生參與

「My 旗日」旗紙設計比賽旨在鼓勵學生以繪畫認識並表達自己的感受，成功吸引逾50間小學、2,700位學生參與，收集逾千份創意作品。頒獎典禮上月底於啟德體育園啟德零售館2 G樓中庭順利舉行，並展出多個優秀學生作品。此外，現場亦舉辦了感受互動展覽，設有5大感受互動站，包括「感受反映站」、「感受需要站」、「感受分享站」、「感受照顧站」及「感受訊號站」，鼓勵家長與子女打卡留念，共同體驗一場生動有趣的情緒教育。部分得獎旗紙將於今年第四季舉辦的「My旗日」活動派發予大眾，以提升大眾對情緒的認識。

優秀的學生旗紙作品早前於啟德零售館2 G樓中庭展出，吸引家長和學生駐足欣賞得獎作品。

宏利鼓勵大眾身心智富平衡發展 活出豐盛人生

宏利一直積極提倡「身心智富」理念，強調身體、心靈、財務三方面的健康環環緊扣，擁有三方面的健康才可活出豐盛人生。宏利香港及澳門首席市場總監林沛表示，情緒健康與個人整體健康息息相關，而情緒教育可從小開始。因此，宏利透過與JUST FEEL 感講 團隊合作，憑藉他們專業的情緒教育知識，攜手推動同理心校園文化，鼓勵學校及社會關注學生的情緒健康。她強調，此次合作秉承了宏利「全球影響力議程」（Impact Agenda）關於幫助大眾締造健康福祉的重要承諾，並期望透過JUST FEEL 感講 完善的校園網絡接觸廣大師生及家長，全方位推廣情緒教育，支援學生身心健康發展。

宏利香港及澳門首席市場總監林沛表示，宏利一直致力推動社區健康，是次與JUST FEEL合作將進一步鞏固宏利對社區和客戶的承諾，促進學生情緒健康，同時於校園培養同理心文化。

* 截至2025年2月，根據與香港主要人壽保險公司贊助的其他社區投資合作項目比較。

（資料及相片由客戶提供）