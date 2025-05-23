大灣區醫療趨勢|富衛推產品滿足跨境醫療需求 覆蓋門診及住院保障

近年粵港兩地交往愈來愈頻繁，許多港人會在假日北上旅遊消費，大灣區更成為不少長者退休後的安居地點。政府統計處最新數據顯示，有超過53萬香港市民恆常逗留在廣東省，還未計來往兩地工作及探親的人流。這些頻繁出入、逗留大灣區的港人，同樣面對一個問題：他們所持有的健康保障，是否足以讓他們在大灣區内享有周全的醫療支援？富衛香港（「富衛」）近期推出針對大灣區生活的全新跨境門診醫療保障，支援中西醫、牙科、精神科，以至化驗及診斷成像等醫療服務，更首創¹大腸鏡檢查保障，以及不設人數上限的家庭計劃級別，保障三代人健康，方便不同人士需要。



全面覆蓋大灣區門診及保健需要

不少港人經常到大灣區城市旅遊或公幹，根據政府統計處「通常逗留在廣東省的香港居民統計數字」，截至2024年年中，約有53.7萬名香港居民在廣東省逗留6個月或以上，其中45至64歲人士超過14萬人，65歲或以上長者則有近十萬人。

長期生活不得不面對醫療問題，青年創研庫去年12月發布的「優化跨境就醫應對醫療需求」研究報告顯示，2023年單是深圳就為香港居民提供高達70萬人次的診療服務，超過76%受訪者認同跨境就醫有助增加醫療選擇。富衛全新「大灣區智通行門診計劃」應運而生，投保人可在香港、指定内地大灣區城市及澳門使用一系列門診服務，透過FWD eServices平台預約普通科醫生門診及網上診症、中醫師門診、牙科護理，以至化驗及診斷成像等醫療服務，並首創¹門診大腸鏡檢查保障，包括瘜肉切除及組織病理化驗，讓被保人在區內享受真正的無縫保健支援。

家庭計劃惠及三代 投保過程簡易快捷

計劃不止涵蓋大部分門診服務，亦針對跨境生活家庭的需要，特設三種個人及兩種家庭計劃選項。以每年保障45次普通科醫生門診的家庭計劃B為例，家庭成員數目沒有限制（市場首創¹），最高受保年齡為76歲，相當於一份保單即可讓三代人共享門診保障，守護摯親健康。

有很多長者擔心每次問診都需要繳付相當診費，因而諱疾忌醫影響健康。計劃提供普通科醫生網上診症連基本藥物送遞，更首創¹網上診症後不索取處方藥物可免自付費用，鼓勵長者主動求診。

為方便大家更快得到跨境醫療支援，計劃可透過專屬代理人以及經紀投保，稍後亦將會在FWD網上保險平台（https://www.fwd.com.hk/online-insurance/）上架；投保無需健康核保及驗身，簡單便捷。

「大灣區智通行門診計劃」詳情：

https://www.fwd.com.hk/zh/medical-cover/gbassure-outpatient-plan/

升級跨境醫療保障 每年保障限額高達3,000萬港元

大灣區門診計劃以外，富衛還有針對跨地域高端醫療保障的「跨越．無界醫療臻薈」，提供高達六項自付費選項及四種保障級別，讓被保人可在大中華區，以至全球獲得跨境醫療保障，亦可於指定年齡行使一次性提升保障級別及減少/免除自付費的權利，而毋須重新核保。不論被保人居住何地，在同一保障級別下保費率保持劃一，更不設急症治療的地域範圍限制。

計劃更全數保障由住院到手術的費用，每年保障限額最高達3,000萬港元，且不設終身保障限額，求醫索償便不用再左計右計。增值服務FWD Care的國際貴賓通道提供於指定中國內地醫院的優先預約服務；專屬醫療陪診服務可協助被保人辦理入院；臻一尊貴優才管理團隊度身訂造一站式環球醫療方案，所有內地三甲醫院更可做到出院免找數，保障覆蓋國內三甲醫院標準私家病房。

《富衛香港理賠報告2024》顯示，去年癌症個案佔整體危疾賠償個案超過七成。有見及此，富衛與養和醫療集團（「養和」）加強合作，為「跨越．無界醫療臻薈」被保人提供嶄新癌症管理計劃。養和會為被保人安排一名專責護士全程統籌治療計劃，並和內地指定醫院進行跨境癌症線上醫生會議，讓患者不論身處香港或內地都能獲得專業醫療建議，以制定最佳癌症治療方案。「跨越．無界醫療臻薈」亦訂明非手術癌症治療的額外保障，及保障第三期及第四期指定癌症之臨床試驗藥物。

「跨越．無界醫療臻薈」詳情：

https://www.fwd.com.hk/zh/medical-cover/noblecare-premier-medical-plan/

1. 於2025年4月14日由富衛與本港主要保險公司之個人門診計劃所作出的比較，以下產品特點為市場首創: (1) 涵蓋身心健康保障的家庭計劃、 (2) 於家庭計劃下家庭成員數目不設上限、 (3) 如進行網上診症後並不需索取處方藥物，自付費用將被豁免（只適用於保障表內的權益項目1b「普通科醫生網上診症連藥物送遞」)；及 (4) 大腸鏡檢查服務。

以上資料由富衛人壽保險（百慕達）有限公司（「富衛」）提供，僅供參考。讀者不應將本文章內容視作提供、銷售招攬、產品或保險建議。就包含在本文章之任何產品或服務，讀者應根據自己的需要，自行評估及尋求獨立之專業意見。富衛並不就資料的準確性、完整性或是適合任何特定用途，作出任何明示或默示的說明、陳述或保證，承擔任何責任。對於任何因使用或依賴此文章引致的後果，富衛概不負責並無須負上法律責任（包括第三者責任）。不同保險公司的產品可能存在差異，投保前須了解清楚、分析和比較從而找出合適的保險產品。

列舉之產品資料不包括保單的完整條款，並受相關計劃之條款及細則約束。有關產品特點、保障項目及完整之條款及主要產品風險詳情，請參閱富衛網站及相關產品小冊子：

https://www.fwd.com.hk/zh/medical-cover/gbassure-outpatient-plan/

https://www.fwd.com.hk/zh/medical-cover/noblecare-premier-medical-plan/

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