中電千部電磁爐砌字創世界紀錄　全數贈簡約公屋及過渡性房屋住戶

愈來愈多家庭轉用全電煮食，不止為環保出一分力，更可節省能源費用，還能夠幫廚房降溫，夏天也可以享受入廚樂趣。中電於上週六成功以1,000部電磁爐創出「最多電磁爐組成的詞語」健力士世界紀錄，向市民推廣低碳煮食之餘，更將活動上使用的電磁爐全數送給簡約公屋及過渡性房屋家庭，並邀請了部分家庭參與包糉活動，預早慶祝端午節。



1,000電磁爐助簡約公屋及過渡性房屋居民節能減碳

中電早前於樂富廣場以1,000部電磁爐砌出英文詞「CARBON NEUTRAL」（碳中和），成功創造「最多電磁爐組成的詞語」健力士世界紀錄。完成活動後，所有電磁爐將轉贈給1,000戶簡約公屋及過渡性房屋家庭。中華電力總裁羅嘉進表示，「透過送贈電磁爐，能幫助受惠家庭節省能源開支，同時讓他們親身體驗電能煮食的便利與環保，從煮食開始轉變生活模式，支持香港實現2050年邁向碳中和的目標。」

羅嘉進又指，這次活動展現了中電在節能減碳及關愛社群兩大核心價值的承諾。中電多年來透過「中電社區節能基金」扶助弱勢社群、推動各界節能減碳，並為香港經濟注入動力。他指出，由2019年成立基金至今，中電投放了累計超過11億元推行不同的社區支援項目，惠及超過300萬人。

中電以1,000部電磁爐砌出英文詞「CARBON NEUTRAL」（碳中和），成功創下健力士世界紀錄。

中電又引用香港城市大學進行的研究，向參加者解釋電磁爐和傳統明火爐具煮食的分別。「電磁爐直接加熱爐具底部，減少熱力在空氣中流失，大大提高能源效益。」中華電力客戶成功及銷售總監盧志華舉例，以相同的煮食時間計算，使用電磁爐烚糉，較氣體爐具減少超過兩成碳排放量，並節省約四成能源費用，更能降低失火機會。他指1,000部電磁爐將陸續送到住戶手上，協助受惠家庭節能減碳。

中華電力總裁羅嘉進致辭時表示，活動關顧簡約公屋及過渡性房屋家庭的需要，展現了中電在節能減碳及關愛社群兩大核心價值的承諾。

中華電力客戶成功及銷售總監盧志華（左）和居民一起製作端午節糉。

廚師指導350名簡約公屋及過渡性房屋居民包糉

房屋局局長何永賢在開幕致辭時提到，簡約公屋及過渡性房屋因消防設備及防火安全理由，單位內禁止明火煮食，「簡約公屋住戶正陸續入伙，中電送贈的電磁爐可減輕住戶添置電器的開支，同時推動低碳生活。」她又指電磁爐一樣能炮製各種美食，更在活動上與簡約公屋居民一起包糉，迎接端午節。

房屋局局長何永賢表示，元朗攸壆路簡約公屋正陸續入伙，感謝中電為居民送上電磁爐。

中華電力總裁羅嘉進（右一）、房屋局局長何永賢（左一）和簡約公屋住戶一起包糉煮糉，感受佳節氣氛。

活動同時邀請了350位簡約公屋及過渡性房屋住戶到場，由專業廚師親授包糉秘訣，體驗一家人親手製作應節美食的樂趣。現場亦設置了遊戲攤位，宣傳環保節能知識，同時讓居民應受節日的熱鬧氣氛。

在簡約公屋居住的李婆婆當天帶同孫女參加活動，她表示使用電磁爐不像明火般令廚房悶熱，炒餸同樣有鑊氣，而且容易使用。「現在多了中電贈送的電磁爐，可以一邊煮菜，一邊煲湯，大大節省煮食時間。」

李婆婆表示開心獲中電送贈電磁爐，相信能節省能源費，使用上更安全。

（資料由中電提供）