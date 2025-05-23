奧的斯創科競賽　王錦輝中小學獲亞太區第三　成員樂見突破自我

踏入數碼時代，STEM（科學、技術、工程和數學）教育變得越來越重要，由奧的斯主辦的年度競賽「Made to Move Communities」學生挑戰賽（下稱MTMC），正正是訓練學生的相關技能。去年，香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的隊伍經過數個月的培訓後，研究出利用人工智能幫助視障居民乘坐小巴的解決方案，最終更成為挑戰賽亞太區第三，為學校贏得HK$58000奬金。兩位成員陳建璁和鄭凱峰表示，最深刻是團隊能夠在最後一星期不斷完善方案和匯報，一次又一次地突破自我。

攝影：羅國輝



作為業務遍佈全球的電梯及電扶梯供應商，奧的斯向來致回饋社會為己任，其中每年舉辦MTMC則以「STEM教育」和「共融出行」為重點關注議題，透過培訓學生的STEM技能，激發其構思解決社區問題的創新方案。今屆MTMC以人工智能為主題，奧的斯企業傳訊董事（香港、澳門及台灣）麥建英女士解釋道：「根據世界銀行的數據，全球超過56%的人口居住在城市，這一比例預計到2050年將增長至近70%。當前快速城市化和全球人口增長的速度可能給城市基礎設施帶來壓力。人工智能正在重塑交通，例如自動駕駛汽車和優化交通流量，甚至幫助無人機為有需要的人提供包裹和藥物。我們希望透過MTMC，讓大家為未來的出行問題集思廣益，同時激發年輕人的靈感。」

創新方案助視障居民上落小巴

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學團隊的解決方案，是利用人工智能幫助視障居民乘坐小巴的解決方案。

王錦輝中小學前年曾參加MTMC，團隊成員更換後，今年再度參加，成員之一、中五的鄭凱峰同學表示：「我們發現社會存在一些不利於少數有障礙人士的設計，所以希望透過參加MTMC，盡可能地應用AI研發改善社會的方案。」最終，他們研究出利用人工智能幫助視障居民乘坐小巴的解決方案，另一位成員陳建璁同學介紹：「方案包含一架新型小巴，是設有廣播器，提醒視障居民的何時落車。此外，小巴亦有自動車台，幫助視障居民上落，防止他們跌倒。」

兩位同學不約而同地表示，最深刻的事莫過於最後一周衝刺完善方案和匯報，鄭同學回憶道：「今次最大的挑戰在於匯報，因為每次跟奧的斯義工導師進行模擬匯報後，都會有不同的地方需要修改，幸好最後大家齊心協力解決所有問題。」陳同學則笑言：「每次修改匯報時，就好像推翻了自己之前的努力一樣，但眼見最後一周時，大家都捱更抵夜地進行修改，不斷突破自我，這個畫面是最令我印象深刻的。」

（左圖左起）陳建璁同學和鄭凱峰同學不約而同地表示，最深刻是最後一周衝刺完善方案和匯報。

對於中學生而言，要由零開始設計方案，再整合出一修出色的匯報，確實不是一件易事。鄭同學坦言，自己在設計方面的獲益甚多：「雖然以往都有設計經驗，但今次參賽後，我明白到實用性是十分重要！設計時要代入用家角度，設身處地去了解他們所面對的問題，才能得出好的設計。」對科技很感興趣的陳同學則表示：「今次的經驗擴闊了我的眼界，令我發現到社會仍有很多問題需要解決，希望以後令運用科技解決這些問題。」

該校署理首席副校長暨國際部總監古頌德女士透露在奧的斯導師的指導下，同學們的奉獻精神和創新能力有很大程度的提升，「能夠在亞太區域競賽中獲得第三名，不僅肯定了他們的付出，亦鼓勵他們繼續探索STEM領域，對社區產生積極影響。」她坦言，58,000港元獎金將對推進校方的STEM項目發揮重要作用，「讓我們能運用資源作進一步投資，以培養未來的問題解決者和創新者！」

義工導師被學生的熱誠感動

吳偉明（（右）和余文凱（左）是指導王錦輝中小學團隊的其中兩位奧的斯義工導師。

兩位奧的斯義工導師吳偉明（Raymond）和余文凱（Benjamin）分別在不同的範疇上，指導王錦輝中小學團隊。被問到今次的指導經驗時，Raymond搶先回答道：「與年輕人相處幾個月後，我感覺到自己『後生晒』！而協助他們去想方設法幫助社會，亦無疑是一件有意義的事。」至於Benjamin則表示：「自己都做過學生，明白到成年人的幫助是何其重要，而現時自己在社會打滾多年，能夠將所學所識傳授予學生，亦是傳承的表現。」

在王錦輝中小學團隊的角度，按兩位導師提出的意見進行修改是一大挑戰，而對Raymond和Benjamin而言，他倆亦笑言曾擔心學生會因此而害怕自己。最終見到學生能有傑出的表現，甚至以亞太區第三的成績完成競賽，Raymond喜言：「說實話，他們的表現是超出我的預期，尤其是最後一周的衝刺，我完全被其熱誠而感動！」

（資料及相片由客戶提供）