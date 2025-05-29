台山核電站1 號機組　運作一度現電路問題　檢查後證實無影響安全

保安局今日（29日）收到廣東省核應急委員會辦公室通報、一則有關台山核電站的運行事件，指於周二（27日）台山核電站1號機組按計劃在配電箱進行將供電由輔助變壓器、切換至廠用變壓器的操作，因電路問題而未能按時完成電路閉合，觸發應急柴油機自動啓動。工作人員立即開展現場檢查，確認設備正常後，安全停運應急柴油機，並恢復正常供電。



保安局表示，台山核電站1號機組配電箱，因電路問題而未能按時完成電路閉合，觸發應急柴油機自動啓動。（資料圖片/台山核電合營有限公司網頁）

保安局表示，今日（29日）收到廣東省核應急委員會辦公室通報一則有關台山核電站的運行事件，指於周二（27日）台山核電站1號機組按計劃在配電箱進行將供電由輔助變壓器切換至廠用變壓器的操作，因電路問題而未能按時完成電路閉合，觸發應急柴油機自動啓動。工作人員立即開展現場檢查，確認設備正常後，安全停運應急柴油機，並恢復正常供電。

處理過程中，1號機組處於安全穩定狀態，三道安全屏障完整，無放射性物質對外釋放。是次偏差對機組安全、員工健康、周邊公眾和環境並沒有影響。根據國際核事件分級標準及核安全法規，本次情況於當日界定為0級偏差。

台山核電合營有限公司已及時向監管單位進行報告，將開展內部經驗回饋，並已於其網站公布上述運行事件的詳情。