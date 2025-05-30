RedBox 紅盒迷你倉10周年 中環快閃店5折開倉優惠 再贏10萬存倉費

每次旅行都買到盡，不想斷捨離但又想釋放家裡空間，又或者公司需要額外地方存放大量文件或設備，你好可能需要一個安全、清潔和靈活的儲存空間。RedBox紅盒迷你倉最近為慶祝成立十周年，不止在中環開設了體驗店，讓大家一探迷你倉示範單位，更同步推出多個體驗店獨家優惠方案，指定迷你倉低至5折優惠，迷你倉提供防火安全保障，幫你滿載紀念價值的收藏或商業文件找個好歸宿！



靈活安全儲存選擇 讓生活更有條理

無論是搬屋、騰出家中空間，還是需要存放商業物品，RedBox紅盒迷你倉為個人及商業用途提供多元化儲存方案，由9尺至200尺倉位，加上靈活租期，有月租短租，無需預繳，還提供專人上門收取及送回的上門迷你箱服務，切合不同客戶需要。

RedBox近年更引入創新科技，SMART智能倉存可透過手機應用程式管理存取流程，毋須使用實體鎖，存取更流暢。品牌更擁有香港首個防火倉，配合24/7閉路電視、恆溫恆濕設備及密碼進出系統，可以安心存放重要文件或珍藏品。同時RedBox迷你倉分佈全港多個地區，包括柴灣、西環、沙田、荃灣、屯門和油塘，不止鄰近鐵路站，更設專用車位，方便你隨時存取。

中環體驗店獨家優惠 低至55折享用商用倉存

RedBox為慶祝成立10周年，最近在中環開設了期間限定的「Unbox Your Life 生活解鎖」體驗店。店內除了有夾公仔機讓大家贏取精美禮品、巨型開箱裝置讓你走進去打卡，還有迷你倉示範單位，讓你即場了解不同儲物空間及方案內容。

現場設有巨型開箱裝置，參觀者拍照並上傳至Instagram，記得標註 「@redboxstorage」及「#UnboxYourLife」，即可獲得代幣玩夾公仔！

玩夾公仔機有機會獲得精美紀念品。

中環體驗店設有迷你倉示範單位，展示不同大小的儲物單位，切合不同用家需要，人人都可輕鬆實現空間自由！

最重要是中環體驗店內提供獨家10周年商用優惠及全新儲存方案，無論你是資金有限的初創和中小企，抑或想找可信任的長期倉存服計劃，都涵蓋在今次優惠活動中！月費計算的「專業儲物箱計劃」適合短期需要或流動性較強的企業，配合中環店優惠，只需$500起即可為辦公室創造空間。

「專業儲物箱計劃」中環體驗店獨家優惠：

初創飛躍方案：月費$500，含5個文件箱或膠箱及每月一程免費來回運輸。

中小企成長方案：月費$1,000，含20個文件箱或膠箱及每月一程免費來回運輸。

中小企加強方案：月費$2,000，含40個文件箱或膠箱及每月兩程免費來回運輸。

「專業儲物箱」月費計劃優惠內容：

https://www.redboxstorage.com.hk/zh-HK/offers/professional-valet-plans

希望便用較長期倉存服務的話，「靈活商業存倉」計劃提供6或12個月的方案。現在到中環店開倉，即可享低至5折優惠，更送一次30分鐘免費專業儲存諮詢、一程入倉免費運輸、借用貨架、禮品或包裝材料。

「靈活商業存倉」計劃優惠內容：

https://www.redboxstorage.com.hk/zh-HK/offers/flexible-business-storage-solutions

6折滿足個人倉存需要

除了中環體驗店，RedBox位於柴灣、西環、沙田第一城、荃灣、荃灣 SMART、屯門及油塘迷你倉均提供個人計劃推廣優惠。其中使用零預繳、零門檻的「靈活租」月費計劃正提供75折開倉優惠；假如想長期儲放心愛物品，則可購買$0按金的「長租之選」計劃，只要簽訂12或24個月合約，即可享6折租金優惠！

$0按金個人月租計劃優惠內容：

https://www.redboxstorage.com.hk/zh-HK/offers/flexizero

$0按金長租之選優惠內容：

https://www.redboxstorage.com.hk/zh-HK/offers/longtermfree

中環體驗店開倉 贏走12個月自存倉

中環體驗店除了提供超值租倉優惠，現在到7月31日前只要到現場成功成為客戶，不論商用或自存倉、迷你倉尺寸，甚至只租用一個月，都會自動參加抽獎，頭獎是價值$108,000的12個月免租自存倉，其他獎賞包括6個月免租自存倉（價值$54,000）及12個月專業代客倉儲服務（價值$12,000），總值超過20萬，大家記得把握千載難逢的開倉折扣機會！

除了親身到中環體驗店，各位更可在社交平台分享使用迷你倉前後的故事，並使用標記「#UnboxYourLife」，將有機會獲得12個月的免費自助存儲。

RedBox紅盒迷你倉10周年中環體驗店

日期：2025年5月8日至7月中旬

時間：上午11時至晚上7時

地點：中環德輔道中 88-98號Central 88（3 號舖）（中環港鐵站C出口）

受條款及細則約束，詳情請參閱：https://www.redboxstorage.com.hk/zh-HK/unbox-your-life

推廣生意的競賽牌照號碼: 59952

（資料與相片由客戶提供）