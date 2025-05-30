飛利浦智能鎖“環球智享之旅”第一站：“香港”

這個端午，智能鎖也要“放粽”！5月29日至6月1日，飛利浦智能鎖將強勢亮相2025香港家居博覽會（In-Home Expo），並推出“環球智享之旅”首站——「端午民俗智禦行」活動，開啓一場融合非遺文化與智慧科技的沈浸式體驗盛宴。此次展會上，飛利浦智能鎖不僅攜熱銷産品及創新解決方案重磅登場，更特別策劃端午限定互動活動與潮禮放送，用文化溫度和科技實力共同點燃現場氛圍，爲市民帶來一場別開生面的家居博覽狂歡。



5月31日端午節當天，飛利浦智能鎖將特別呈現“香港站·端午民俗智禦行”主題活動，打造節日限定的互動體驗空間。花鈿點睛禮、千縷彩繩禮、漆扇傳情禮、唐影鏡花禮四大打卡環節穿插其中，參與觀眾可以免費領取非遺五彩繩、定制漆扇等禮品，通過社交平台參與話題互動解鎖更多好禮。在傳統民俗氛圍中，飛利浦智能鎖的智能科技體驗也將全面升級，參展觀衆可親身體驗其便捷、安全、智能的家居安防解決方案，在“文化+科技”的雙重氛圍中，感受到智能生活的全新魅力。

爲了讓消費者玩得開心、買得盡興，飛利浦智能鎖在整個展會期間傾情奉上“端午放粽·4重潮禮”，打造超值優惠狂歡。現場不僅推出新品首發早鳥專屬優惠，還將開放全港獨家試用體驗、真人技術演示講解等互動環節，零距離感受産品性能與操作便捷度。此外，展會期間還有超5000份限量好禮強勢放送，獎品總值超過港幣50萬元，涵蓋智能家居設備、生活精品等熱門好物，爲消費者帶來滿載而歸的驚喜體驗。

本次展會，飛利浦智能鎖將帶來兩款重量級產品——飛利浦智能鎖801與全新飛利浦智能鎖720。飛利浦智能鎖801專爲香港用戶量身打造，配備廣東話語音包與本地化操作界面，支持五種智能開鎖方式，並通過BS EN 1634防火認證與IP65防水防塵測試，強力抵禦濕熱環境，守護家庭安全無懈可擊；而飛利浦智能鎖720則搭載行業領先的3D人臉識別技術，具備高精准活體識別能力，有效防止照片、視頻等僞造手段，同時支持遠程密碼分享與自動閉鎖功能，真正實現高效便捷的智能出入管理。

憑借強大的技術平台、產品線覆蓋全面與完善的服務體系，飛利浦智能鎖正加速拓展全球市場，並不斷強化自身在技術研發與場景適配方面的綜合實力，成爲消費者心中值得信賴的智能安防品牌。此次借勢端午傳統節日，飛利浦智能鎖不僅通過産品升級詮釋“科技守護”的核心理念，更以文化體驗喚起大衆對家庭、傳統與安全的情感共鳴，真正做到守的是安全，也是傳承；護的是家庭，也是文化。

5月29日至6月1日，飛利浦智能鎖誠邀廣大消費者與行業夥伴親臨香港會議展覽中心，共同參與這一場技術與文化交織、好禮與體驗並存的端午盛宴，近距離感受飛利浦智能鎖如何以創新定義信賴，以智能重塑生活，共赴智慧家居新時代！

（資料及相片由客戶提供）