青協推動數碼轉型　成就青年未來

隨著人工智能（AI）迅速發展，數碼技能已成為青年未來發展的必備能力。香港青年協會日前在賽馬會M21媒體空間（M21）舉辦「數碼青年節」，為青協65周年的重點活動之一，以「推動數碼轉型，成就青年未來」為主題，展示協會在青年工作上應用數碼科技的最新成果，凝聚跨界別力量，攜手培育青年的創新思維及數碼技能，激勵他們參與數碼創新，開拓無限可能。



活動透過服務博覽、專題分享、創科工作坊及互動體驗，結合AI、藝術科技、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）及延展實境（XR）等創新元素，展示協會如何在「身體、心理、社交、職業、數碼、環境」六大範疇的青年工作中，善用新興科技推動創新服務，提升質素並回應社會需要，關注青年全人發展。

學生試玩機甲大師（RoboMaster），親身體驗機器人競技，提升創造力及創意思維。

青協邀請香港知專設計學院數碼媒體學生創作的12個延展實境（XR）虛擬場景，供參觀人士「打卡」，感受延展實境的創意魅力與數碼科技的無限可能。

青協積極在各項服務引入科技應用，例如於英語演講比賽運用AI分析學生演說練習表現並提供改善建議、透過大數據在社交媒體識別有吸毒危機的青年並及早介入，以及開發「校易網」、「好義配」等多個線上平台，全方位支援青年需要。

「數碼青年節」啟動禮由數字政策專員黃志光（左五）擔任主禮嘉賓，香港青年協會理事會委員陳重義博士（左三）、張英相教授（右三），以及總幹事徐小曼（左六）與其他嘉賓，了解青年及青協各服務在應用數碼科技的成果。

青協有機農莊運用物聯網（IoT）技術及大數據分析，實現精準耕作，推動智慧農業，同時有助降低碳排放及減少水資源浪，實現可持續發展。

傳統農莊引入物聯網升級轉型 推廣智慧農業

原本採用傳統種植方式的青協有機農莊，將蛻變為全港首個實踐智慧農業及氣候教育的社會企業。透過升級智能監測系統，應用物聯網（IoT）技術，配置三層土壤GPRS 4G感測器，監測土壤溫度、濕度、酸鹼值及空氣溫度，農夫只需以手機連接數據平台，即可掌握土壤狀況並啟動自動灑水系統，結合大數據分析實現精準耕作，有效降低碳排放及減少水資源浪。農莊未來將舉辦多元教育活動，向青年推廣智慧農業。

全面推動數碼教育支援 孕育升學及就業夢想

陳曉嵐（Summer）完成M21的數碼媒體訓練計劃及參加青年製作隊後，發掘到擔任主持及拍攝方面的才能，決心跳出框框，轉型為斜槓族，將興趣變成事業。

創新成功的關鍵在於青年參與。25歲的陳曉嵐（Summer）原本從事市場推廣工作，其後抱著嘗試的心態參加M21「The Next Influencer數碼媒體訓練計劃」，透過學習影片策劃、拍攝及剪輯，加上實習及活動策劃的寶貴經驗，找到人生新方向，展現才華並建立自信，讓她勇敢跳出舒適圈，開啟斜槓人生，成為轉型為內容創作者、導遊及活動主持，專注旅遊與生活題材。她感謝青協提供豐富的資源及機會，改變她的人生軌跡，並鼓勵年輕人勇於探索：「誰都可發光，只要找對地方。」

青年創業家劉海晴（Fion）（左一）是「Puzzle Weekly搵呢搵路」創辦人之一，主力創作社區解謎遊戲。透過青協「創科N世代」創業比賽的資助及培訓，啟發她為遊戲平台增添科技元素，將虛擬創意融入現實，豐富用戶的遊戲體驗。

26歲的青年創業家劉海晴（Fion）與拍檔創辦「Puzzle Weekly搵呢搵路」，開發結合實體與數碼的社區解謎遊戲，鼓勵以玩樂方式探索社區歷史文化。憑藉青協「創科N世代」創業比賽的10萬港元資助，她們為遊戲平台增添科技元素，成功開發AR及計時功能，提升用戶體驗。該計劃提供的數碼營銷及SEO培訓讓她受益良多，資深導師的實戰分享更啟發她改善網站介面設計。她期待未來運用青協賽馬會社創中心的數碼媒體資源，將3D場景技術融入遊戲，為玩家創造更豐富的體驗。Fion更獲推薦成為青協青年服務諮詢委員會成員，協助該會推動服務數碼轉型。

中五學生林衍君（Emily）參加青協創新科學中心的活動後，熱衷學習生物科技知識，並明白到科學教育的價值及意義，以此作為升學方向。

善用數碼科技同樣能點燃青年對科學的熱情。年僅17歲的中五學生林衍君（Emily）參加青協創新科學中心「基因工程訓練計劃」後眼界大開，既吸收生物科技知識，更培養紮實的邏輯思維及解難能力。她興奮地分享：「這計劃提供多種先進儀器讓我們親手操作，如DNA指紋識別實驗，互動創新的教學體驗遠超傳統課堂。」她在過程中結識一班志同道合的導師，共同推行生物科技工作坊，幫助更多青年認識數碼科技與科學結合如何改變生活。這段學習經歷激發她立志投身科學教育，將知識薪火相傳。

更多精彩數碼主題活動 助青年掌握未來技能

「數碼青年節」的服務博覽已圓滿舉行，青協繼續有源源不絕的精彩數碼主題活動為大家送上，包括各項AI數碼媒體製作課程、鑑證科學體驗日營、STEAM 3D筆打印藝術工作坊、STEM LEADer Formula Air氣動車比賽、小小YouTuber影片剪接入門、英語媒體創作達人暑期學校等，萬勿錯過。詳情可瀏覽活動網站m21.hk/digitalyouthfest。

（資料及相片由客戶提供）