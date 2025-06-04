世界環境日｜港燈首辦以物易物市集　兩周籌集200件物品待新主人

明天（5日）是聯合國「世界環境日」，港燈為響應今年的主題「終結塑膠污染」（Beat Plastic Pollution），首次舉辦「以物易物」市集（Barter Event），鼓勵員工為他們的閒置「寶物」尋找新主人，賦予它們「二次生命」，減少廢棄物進入生態系統，實踐環保理念。



港燈「以物易物」市集只用了約兩個星期時間，已收到約200件形形色色的「寶物」。（港燈提供圖片）

港燈董事總經理鄭祖瀛（右三）與可持續發展管理委員會的成員率先捐出「寶物」，放到「以物易物」市集上與同事共享。（港燈提供圖片）

港燈表示，負責舉辦市集的人員在大約兩個星期時間，已收到約200件不同物品，由書籍、廁紙架、木製掛架、公仔玩具，到按摩器、小型無人機、咖啡打奶泡器、耐熱玻璃茶壺、床單和單車頭盔等，應有盡有；市集更特設「三次生命」專區，讓員工選取由回收或環保物料製成的物品，進一步推廣可持續生活方式。

港燈董事總經理鄭祖瀛聯同港燈可持續發展管理委員會的成員身體力行，捐出「寶物」擺上「以物易物」市集與同事共享，讓各自選取合適的「心頭好」帶回家，物盡其用。

鄭祖瀛笑形容這次市集熱鬧得像「大笪地」，讓閒置物品不但獲得「二次生命」，同時亦能鼓勵同事減少浪費，更積極實踐低碳生活。他指「以物易物」、減廢，絕非一次性口號，港燈近年來在內聯網亦設有「Pass It On 舊物重生」網上平台，鼓勵同事轉贈閒置物品予有需要的同事，為舊物尋找新主人；同事日後仍可透過這平台互相分享物資，減少浪費。

「以物易物」市集特設「三次生命」專區，讓員工選取由回收或環保物料製成的物品，進一步實踐環保理念。（港燈提供圖片）

港燈亦推出兩個有獎問答遊戲，分別是「走塑小活動」，考考員工對回收塑膠的了解；以及「可持續發展知識問答比賽」，藉此提升他們對環境保護和可持續發展的認識，寓環保於娛樂。