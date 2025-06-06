三菱重工｜全新R32分體機系列　集海陸空技術於一身的頂級冷氣機

香港夏天的濕熱令人難受，冷氣機的地位不言而喻。面對近年日益上漲的電費，以及碳中和的全球大願景，港人對冷氣機的要求不只是涼快，更講求節能、舒適與智能。三菱重工即將推出多款全新R32環保雪種分體機系列，採用機械製造業重工級技術，打造集尖端技術、高效節能、智能送風、空氣淨化和智能家居五大優點於一身的頂級空調工藝。



百年重工 匠心品質

擁有140年歷史的三菱重工是全球機械製造業的領軍品牌，業務橫跨「海、陸、空」，從汽車、造船到飛機、火箭，充分展現其技術實力。三菱重工將其航空及汽車領域的尖端技術融入家用空調設計當中，而在過去數年的第三方測試中，三菱重工家用分體機屢獲佳績，成為香港家庭信賴的冷氣機品牌。

多款全新R32環保雪種分體機系列 快將登場

三菱重工將於今年推出一系列全新R32環保雪種分體機系列，包括變頻冷暖分體機(ZSXH-WF、ZSH-WF、ZRH-WF及ZTLH-WF系列)和變頻淨冷分體機(YYSH-WF、YYMH-W及YYPH-W系列)，以五大優點完美契合本地市場需求，同時更積極響應全球碳中和趨勢，助力三菱重工實現2040年碳中和目標。

三菱重工將於今年推出一系列全新R32環保雪種分體機系列，包括變頻冷暖分體機和變頻淨冷分體機。

重工科技 精湛設計

新系列蘊藏三菱重工深厚技術底蘊，室外機風扇邊緣採用噴射機引擎、風力發電機常用的鋸齒狀設計，有效降低扇葉間的氣流風切阻力，低耗電而產生更大風量。冷氣機「心臟」- 直流變頻壓縮機則由三菱重工自家廠製造，穩定性高、壽命長，延續品牌精工品質。室外機外殼選用汽車級鋅鐵合金鋼板，較傳統鍍鋅板更耐用、防腐防鏽，完美適應香港潮濕氣候環境。

三菱重工分體機室外機風扇邊緣採用噴射機引擎、風力發電機常用的鋸齒狀設計，減少耗電而產生更大風量。

高效節能 綠色生活

新系列採用低全球暖化潛值(GWP)的R32環保雪種，不僅能減少對環境的影響，同時有效提升能源效益，降低電費開支；新系列均採用三菱重工自家廠製的DC變頻雙迴轉式壓縮機，憑著DC PAM變頻技術，精準控制壓縮機轉動頻率，避免不必要能源消耗，以達至最佳的調溫及節能性。旗艦款ZSXH-WF系列更配備「ECO智慧體感節能系統」，內置智能感測器(Motion sensor)，能自動偵測房間人體活動量，智能調整空調運轉功率，控制製冷或製暖量輸出，實現智能省電；此智能系統更能偵測人體的離房情況，自動進行低頻運轉、待機、關機及自動復位等功能，既智能又省電。

旗艦款ZSXH-WF系列內置智能感測器(Motion sensor)，能自動偵測房間人體活動量，智能調整空調運轉功率，實現智能省電。

寧靜舒適 智能送風

三菱重工分體機的3D AUTO智能送風模式，創造3D氣流，使冷氣或暖氣快速覆蓋全屋。

空氣淨化 健康守護

三菱重工分體機具多重抗菌防霉功能，保持機體內部潔淨，確保健康空氣。

智能家居 便捷體驗

新系列分體機內置Wi-Fi模組，用戶可通過手機應用程式遠程控制空調，方便快捷。

「賞您漫遊世界‧主題樂園之旅」大抽獎 獎品總值逾10萬

三菱重工空調賞您去旅遊，現時於推廣期5月1日至6月30日內，購買三菱重工家用分體機或窗口機乙部，即可登記參加大抽獎，有機會贏得包括巴黎、倫敦、東京、大阪、首爾等多國雙人來回機票連當地雙人主題公園門票、及香港主題樂園門票等豐富獎品，總值超過港幣$100,000。

活動鏈結：https://mhih-ac-lucky-draw-2025.com/

三菱重工空調大抽獎，送雙人來回機票連主題公園門票，獎品總值超過港幣10萬元。

（資料及相片由客戶提供）