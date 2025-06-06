全城響應「世界無煙日」集氣支持新一階段控煙措施　齊建無煙香港

世界衞生組織將每年5月31日訂為「世界無煙日」，旨在喚起全球對煙草危害的關注。香港吸煙與健康委員會（委員會）亦積極響應，於5月30日舉行「世界無煙日2025暨無煙運動日」啟動禮。適逢《2025年控煙法例(修訂)條例草案》（《條例草案》）正由立法會審議，是次活動更顯意義重大，邀得多位政府官員、醫護、學術、教育界、商界、體育界、演藝界代表，以及控煙專家與學生聚首一堂，共同呼籲社會各界支持《條例草案》，期望立法會能盡快通過相關控煙措施，為下一代健康福祉把關，共建無煙香港。



主禮嘉賓包括香港海關關長陳子達、衞生署署長林文健醫生、消防處處長楊恩健、醫務衞生局副秘書長李力綱、醫院管理局主席范鴻齡，以及香港吸煙與健康委員會主席湯修齊、副主席陳志球博士與總幹事黎慧賢，共同為「全城集氣 齊建無煙香港」的主題揭開序幕。

官員強調立法決心 戳破糖衣毒藥

衞生署署長林文健醫生在致辭時強調，吸煙的禍害罄竹難書，不僅與主要器官的癌症息息相關，更是心臟病、中風等心血管疾病的元兇。他指出：「吸煙會影響心肺功能，令人更容易感染新冠肺炎，病情亦會加劇。科學證據顯示，開始戒煙後首20分鐘，血壓心跳已經能回復正常，因此避免吸煙或盡快戒煙是非常重要。」

林文健續指，針對煙草行業利用包裝設計、口味添加及誤導性宣傳等手段美化致命產品，政府正積極推進新一輪控煙策略，包括《條例草案》中建議禁止加味煙、實施全煙害警示包裝等，以削弱吸煙產品的吸引力，進一步降低煙草使用率，以保障市民健康，減輕醫療負擔。他亦提到，全球已有逾50個國家實施禁止加味煙的法例，香港理應急起直追。

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊亦指，《條例草案》為本港控煙進程的關鍵一步。他表示：「《條例草案》考慮了委員會及社會各界的意見，特別保護了兒童、老人和病人，減少他們在公共空間中受到二手煙危害的機會。措施顯示了政府對於保障公眾健康的堅定決心。」

針對有聲音憂慮控煙政策會打擊飲食及旅遊業，湯修齊直斥其為「偽命題」。他引述2007年本港實施全面室內禁煙後的經驗，指出數據實證無煙政策對飲食業及旅遊業帶來正面影響，提升了香港的競爭力與吸引力，強調無煙清新的環境是促進香港旅遊業復甦的關鍵。

多方協力「控需求，管供應」保安全

香港海關關長陳子達就指海關在打擊私煙方面不遺餘力。他指海關計劃採取一系列指措施，包括完稅煙標籤制度、打擊白牌煙，並將私煙罪行的最高刑罰提升至監禁7年及罰款200萬元，更列入有組織及嚴重罪行條例之中。陳子達透露：「海關2025年頭4個月已充公2億5千萬支私煙，比去年同期上升六成。」這反映了執法部門在「控需求，管供應」策略下的決心和成效。

消防處處長楊恩健則從社區安全的角度闡述戒煙的重要性。他指出：「今年因不小心處理或棄置煙頭而引致的火警，位列火警成因第三位，造成4人死亡，40多人受傷。戒煙不但為個人健康著想，更可保護家人，為社區安全出一分力。」消防處亦積極推行「社區應急先鋒計劃」，並與香港吸煙與健康委員會合作，在活動中設置攤位，期望在推動無煙生活的同時，提升市民的消防安全意識及應急能力。

青年力量發聲 揭加味煙「糖衣毒藥」真相

藝人鄭丹瑞與「無煙Teens精英計劃」2025優勝隊伍—聖傑靈女子中學的潘嘉晞、楊端澄及李樂怡同學對談，鄭丹瑞坦言自己不吸煙，亦不喜歡二手煙，鼓勵年輕人遠離煙草，選擇健康的社交活動。

潘嘉晞同學認為，推動無煙社會能為香港帶來多方面的正面影響，包括提升市民健康、減輕公共醫療系統負擔、改善空氣質素及環境衛生，使香港成為更宜居的綠色城市。

楊端澄同學引用《條例草案》將分階段禁止特定添加劑的加味煙，認為這能有效防止煙草商針對年輕人市場，形容這些添加劑是「糖衣毒藥」，隱藏了煙草的嚴重危害。

李樂怡同學希望透過持續參與校內外健康教育及社區推廣，向更多市民，特別是青少年，宣揚無煙生活的好處，並與不同機構合作舉辦多元化活動，推動年輕人創新參與無煙行動。

專家分享戒煙秘訣 齊做「零時間運動」

此外，香港大學榮休教授暨公共衞生學院名譽臨床教授林大慶教授、香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德博士，以及藝人麥雅緻亦上台分享。

麥雅緻分享了鼓勵丈夫張頴康成功戒煙的經驗，強調家人的支持和陪伴至關重要，並提及運動在戒煙過程中的積極作用。女兒小豆就笑言，爸爸戒煙後，身體和衣物不再有難聞的煙味，「錫錫佢都好香」。

雷雄德博士解釋了運動與戒煙的關係：「吸煙影響心肺功能及運動表現。戒煙確實需要毅力，運動不僅能減輕戒煙的焦慮，還可以改善心情，增強體力。」

針對港人生活忙碌難以抽空運動，林大慶教授推介了「零時間運動」的概念。「『零時間運動』不需要時間、金錢或器材，其特色是好玩、好易、好快見效。」他建議戒煙人士可利用幾分鐘的空閒時間進行深蹲或拉伸等短暫運動，有效轉移注意力，減少對煙草的渴望。

嘉年華推廣無煙生活 全城響應「無煙運動日」

啟動禮同場設有嘉年華，八間機構及戒煙服務團體透過攤位遊戲及工作坊，向市民傳遞煙草禍害、戒煙資訊及控煙工作的重要性。委員會亦連續第五年舉辦「無煙運動日」，號召全港市民在5月31日穿上運動服，參與各類運動，共同宣揚無煙信息，並鼓勵吸煙人士以運動輔助戒煙，提高成功率。

委員會亦將於6月13日和6月19日分別於黃大仙港鐵站A出口及西營盤般咸道港鐵西營盤站C出口對出行人路舉行「全城集氣．齊建無煙香港」攤位宣傳活動，設無煙任務與市民互動，亦會派發無煙紀念品。詳情可追蹤無煙代言人「咪點我」Instagram帳號 (@wisemike_hk) 及無煙大家庭Facebook 專頁。

攤位遊戲及工作坊吸引市民大眾參與。

攤位遊戲及工作坊吸引市民大眾參與。

攤位遊戲及工作坊吸引市民大眾參與。

攤位遊戲及工作坊吸引市民大眾參與。

攤位遊戲及工作坊吸引市民大眾參與。

攤位遊戲及工作坊吸引市民大眾參與。

(資料及相片由客戶提供)