建造業課程 免學費+有津貼+就業支援？中三以上即合資格發展專業

下個月就放榜，畢業後有甚麼出路？近年政府大力推動「建造業2.0」，令行業更「創新、專業化、年青化」，香港建造學院（學院）積極改革課程，結合技術和知識理論、同時著重實戰型的教學模式，成功幫同學建立專業，加上免學費及優厚津貼，近年吸引不少中學生甚至是女生入讀。



為業界培訓「知識型」技術專才 課程獲本地及海外院校認可¹

為培訓知識型技術專才，香港建造學院提供為期一年及兩年全日制建造證書、建造文憑、高等文憑課程，以及兼讀制建造專門行業專業文憑。課程除了取得資歷架構第2至第4級別認可。其中高等文憑課程更與本地及海外大學或專上院校合作，畢業生可銜接至香港都會大學、澳洲皇家墨爾本理工大學及英國University College of Estate Management的學士學位課程，部分合作院校更提供學分豁免，畢業生可以更短時間及更少學費取得學士學位。

升學及晉升階梯Level Up 助年輕人以技能開展人生

很多大學生都不是「讀嗰行做嗰行」，就業時發現未能學以致用，而香港建造學院著重技能與學歷雙軌發展，為中三至中六畢業生，以至轉職青年提供完整的升學及晉升階梯。以中三至中六離校生為例，學生可入讀一年全日制建造文憑或建造證書課程，畢業即獲中級技工資格，如再繼續進修可參加為期兩年的「認可技術專才培訓計劃」成為高級技工，獲得更高級別的職專技能。

事實上，學院的「升學及晉升階梯」已Level up，入讀一年全日制證書及文憑課程的學生，亦可通過完善的晉升階梯一步步升讀至「建造專門行業專業文憑」課程，畢業後有機會入讀香港都會大學建造相關學士學位課程，可獲學分轄免，向專項監工的方向發展事業。

「入學後學院好快已為我們安排講座，讓我們知道如何在畢業後銜接不同課程。」區凱茵去年完成香港建造學院一年全日制機械維修證書課程，現正修讀兼讀制建造文憑，並同步準備學院為她安排的「大工牌」考試，一切都照著入學時的升學規劃進行，讓她毫不迷茫向目標邁進。

區凱茵去年完成香港建造學院一年全日制機械維修證書課程，現正修讀兼讀制建造文憑。

如果學生已在DSE考獲5科2級（包括中文及英文），更可報讀兩年制屋宇建造監工、屋宇裝備監工、土木工程監工或工料測量高等文憑²，畢業後可即時成為建造業工程管理人員或工料測量人員。

免學費提供每月津貼 實習就業一條龍保障

阿茵的爸爸從事電工行業，自小耳濡目染，喜歡機械又喜歡動手學習，中四後決定告別填鴨式課堂，入讀香港建造學院課程。「其實也有其他地方提供相似課程，但因為學院免學費，每月還有津貼，這對我來說十分重要。」現時學院為建造證書及建造文憑的學生提供最高每月$4,800津貼，高等文憑則為$3,600。

除了解決學生學費及生活費問題，學院還引入「承建商贊助計劃」，學生入學初期即有機會獲配對僱主，在學期間到相關公司實習，在院校培訓一年多後進行3個月的「進階實習計劃」，不少學生畢業後都留在實習公司繼續發展。阿茵則透露自己最初加入大型基建工程公司，後來想轉攻另一款機械操作，學院亦協助在實習後安排另一僱主。畢業近一年，阿茵已全情投入新公司的工作。

香港建造學院課程為不同課程學生提供實習機會，為畢業後進入職場做好準備。

加入業界先進科技教學 迎接建造界數碼轉型

阿茵形容學院課程的理論和實戰課堂比例為4：6，加上實習安排，讓她在畢業前已掌握入行技能。學院亦非常重視師資，導師需要不時進修業界和國際應用的最新技術，「就算我已經出來工作，遇到問題還會即時打電話給導師求救。」阿茵笑說學院「售後服務」一流。

建造業界近年積極推行數碼化轉型，香港建造學院也引進各種相關科技，學生在高等文憑、建造文憑及建造證書課程已能接觸如最新建造業機械人、建築信息模擬（BIM）、「組裝合成」建築法（MiC）、裝配式建築(DfMA)、數碼工程監督系統（DWSS）、共通數據環境（CDE）、安全智慧工地系統（4S），以至無人機、衛星導航系統、雷射掃瞄器等應用，確保畢業生與業界發展接軌。

香港建造學院非常重視工地安全，學生可透過VR及AR模擬實際工作環境，進行安全培訓。

香港建造學院設立了建築信息模擬創新及發展中心等創新科技教室，讓學生接觸業界最前沿的技術。

最新一屆課程正接受報名 歡迎DSE畢業生、轉職及待業人士修讀

有意投身建造行業的你就要留意了，最新一屆高等文憑、建造文憑及建造證書各課程開課將於2025年9月1日開課，除了中三以至應屆DSE畢業生外，離校轉職或待業青年都可以報讀，並經由以下香港建造學院網站連結完成申請及檢視申請進度：https://go.hkic.edu.hk/4mOv2cR

學院由即日起至2025年8月29日將分別於九龍灣及上水院校設即場報名及面試，合資格申請人可獲即場取錄。

（資料與相片由客戶提供）

¹ 須注意各院校均有不同的收生標準

² 最終取錄結果需視乎不同科目入學要求