尖沙咀展銷會｜$300餘萬起入手溫哥華列治文河畔豪宅

溫哥華出名四季怡人，多次成為世界 10 大宜居城市，是退休人士的天堂，留學生的熱選中心。列治文 Richmond 亦是加拿大華人居民比例最高城市， 也是全北美唯一華人人口超過 40％ 的城市，故有《小香港》之稱。列治文河畔頂級樓盤 Signature 地點集中，帶出奢華生活，是列治文用料質量最上乘的豪宅社區。

30年世界級顯赫發展商 ASPAC + 康榮國際集團隆重呈獻全新項目 - Signature at River Green! 項目位於溫哥華列治文矜貴水岸地段 River Green，佔地 27 英畝，由發展商精心打造為區內罕有的大型住宅社區。全新一期鉅作Signature隆重登場，坐擁無遮擋的璀璨河畔美景，備受市場熱切期待！

ASPAC 是國際級顯赫發展商，擁有超過30年加拿大建築及社區發展經驗，實力強大，是溫哥華最具聲望的發展商之一。

全新項目 Signature 由三棟住宅大樓组成，提供共 365 個單位，標準單位由一房至三房不等 ，實用面積由430 呎至 1290呎，另設有11個頂層特色户及2385呎的天際花園大宅，迎合不同需求。

項目位置得天獨厚，步行數分鐘到達大統華 T&T 華人超巿、海鮮酒家、港式食肆、日本餐廳、銀行等。

列治文大部分商店可用廣東話溝通。駕車數分鐘更可直達機場，區內更有多個大型商場，是一個讓香港人簡單融入港式加拿大生活的一個好地區。

步行五分鐘即達近 15 萬呎的奧林匹克體育館 Richmond Olympic Oval，享受各式各樣世界級水準的運動設施，包括冰球、攀岩、溜冰等，Oval亦提供深受家長歡迎的小朋友夏令營及多元化體育課程。

Signature 提供五萬呎大型星級會所連園林花園，特設空中宴會廳、麻雀房、兒童遊樂場及園林燒烤等設施，提供穿梭巴士服務，打造非凡度假式體驗。

單位室內用料講究，所有單位均配備由意大利製造的著名品牌Cesar櫥櫃，電器包括德國Bosch，特選單位配備Gaggenau。每戶均附送車位及儲物間。

只由加幣50餘萬起 (港幣$300餘萬) 連車位！加幣匯率低位！歡迎本週末 6月7至8日 親臨 尖沙咀 Marco Polo HK Hotel 馬哥孛羅酒店四樓展銷會！ 展銷會可提供海港城停車場免費泊車。歡迎致電查詢！

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康榮國際集團主力是推介加拿大樓盤給香港人，團隊全部都是來自加拿大，對當地有豐富的認識，接受過加拿大地產的專業訓練，所以不論收樓費用，按揭資訊，物業的稅務，當地市場狀況，和將來要注意事項，等等，康榮國際團隊都能解決客戶的問題 ，真正全面性服務。

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【溫哥華列冶文水岸河畔豪宅 香港獨家展銷會】

🇨🇦展銷會日期🇨🇦

6月7日 至 6月8日

上午 11 時至晩上 7 時

🇨🇦展銷會地點🇨🇦

Marco Polo HK Hotel

馬哥孛羅香港酒店

尖沙咀 廣東道3號

3 Canton Road, Tsim Sha Tsui

ORCHID ROOM 蕙蘭廳

(展銷會提供停車場免費泊車)

☎ 詳情：(852) 9828-9959

📲Whatsapp：6051 3102

Email: info@HongWin.com.hk

(歡迎來電登記)

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模擬圖片及價格僅供參考並須受條款及細則約束。所有售價及資料為付印日資料，此項目之發展商及出售者所提供之資料，均不構成任何承諾或合約。以上物業為純住宅項目，並非集體投資計劃。項目資料由本公司認為可信之資料來源提供，不建議買家過份依賴上述資料，需親自查證有關資料的準確性及可信性。Hong Win Int’l Group Ltd 及其銷售人員不保證此內容是絕對準確、正確，以及完整，而且沒有任何一方有義務或對此內容需要負上任何責任。Hong Win Int’l Group Ltd 並無處理位於香港的任何物業的牌照。我們專責代理香港以外之海外物業，故不受香港物業之《地產代理條例》限制，根據《香港地產代理條例》（香港法例第511章），毋須領有牌照。我們建議買方尋求獨立法律及／或專業意見。所載資料僅供參考，項目買家均可自行放租或自住。當地租務須受當地法例約束*。市場平均租金回報，僅供參考*。境外樓花買唔買？計過風險先好買！以上價格參考匯率為加幣 $1元兌換港幣$5.6。更新日期：2025.06.04

*投資涉及風險

（資料及相片由客戶提供）