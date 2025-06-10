颱風季殺到｜家居保險攻略　嚴選保障計劃　毛孩安全同樣受保

新居入伙前夕要進行大小裝修或者運送大批傢俬家電，再加上颱風季將近來臨，以上情況都可能造成各種財物或金錢損失，也是考驗一份家居保能力的時候。無論是屋主還是租客，搬屋已經忙得一頭煙，市面上的家居保險種類繁多，條款和價錢更是花多眼亂，以下就為大家製作懶人包，解釋市售家居保的普遍盲點，助你安心挑選一份周全的家居保障。



盲點1：打風落雨才用得上家居保？

錯！家居保險的保障主要在投保物業內因意外而損失、損毀或損壞的家居財物，業主和租客都可以購買。除此以外，家居保還涵蓋第三者責任保險。新聞經常看到業主因屋中水管爆裂浸壞傢俬家電，最麻煩是因滲水令下層單位天花或財物損毀。這時候家居保就可大派用場，賠償家中財物及下層單位的損失。

除了財物損失、損毀或損壞，如窗戶鬆脫或颱風吹爛玻璃窗墮下擊中途人，受保人有機要會面對法律責任。家居保亦可保障以上意外或因受保人疏忽引致第三者人身傷亡或財物損毀的賠償和訴訟費用。

盲點2：家居保受保事項都一樣，只是價錢有差別？

錯！不同家居保險除了保費差異，保障和不保障範圍亦可能差天共地，例如並非每款家居保都涵蓋所有物業種類，部分會列出受保單位最小和最大面積，亦有部分會列明唐樓、公屋、居屋、獨立屋或村屋等不同收費，更需要自行向保險公司查詢。

另外，一般家居保不會保障物件因自然損耗而導致的損失、損毀或損壞，例如水管因老化或日久失修造成的損耗。不過大家細閱保單時，也要注意保單用字的註釋，例如保單表示承保「貴重財物」，但「貴重財物」一詞可能並不涵蓋藝術品。另一經常不在保障項目，就是家中飼養的寵物相關保障，一般業主或租客需要另外購買寵物保險。

盲點3：入伙前和家居以外的財物損失不受保？

錯！日常生活多數對單位和財物造成正常損耗，就是搬屋和裝修日子。萬一造成損失，雖然可向搬運或裝修公司投訴，但通常這類售後服務回覆都以月計算，讓你知難而退。但放心，一份貼心的家居保會包含因裝修、改建或搬屋引致的損失。

嚴選可信賴的家居保 保障毛孩、藝術品及信用卡盜用賠償

一份保險產品傳單，動軋上萬字。想節省時間從無數產品中尋找一份合適的家居保險？以下就為大家介紹一份能夠應付以上情況，提供多方面保障的家居保險 — 家安心家居保障計劃。

計劃其中一個特點是不設住宅物業種類限制，不論是私人住宅樓宇還是公營房屋、村屋甚至乎獨立屋, 業主或租戶皆可以各自身份投保。此外，該計劃所保障的貴重財物^還包括藝術品、珠寶、手錶等，珍品收藏家可以多一份安心！而且日常外出或外遊時，若護照、駕駛執照、香港身份證等個人文件遭盜竊或搶劫等受保意外，緊記要在不少於24小時內盡快報案，並於索償時提供一切所需文件，就可為該意外導致的補領文件費用獲得賠償^。除此之外，本計劃更為恒生信用卡持有人提供額外保障，若該恒生信用卡遭盜用而產生未經授權交易，本計劃可就未經授權交易提供每年高達港幣5,000保障。不止業主和租戶，更貼心照顧各位寵物主人，如家中寵物不幸因意外造成身體損傷而導致死亡都受保^。

搬屋裝修賠償達100萬 可享8折年費優惠

家安心家居保障計劃適合有聘請專業搬運公司協助搬屋的你，萬一在搬屋期間你的家居物品因意外導致損失或損毀，本計劃可就該家居物品提供賠償；計劃更專為買新樓的你特設了「自選附加保障」，保障新居內發展商提供的設備或裝置，保障額高達港幣30萬。此外，計劃亦提供高達港幣1,000萬的個人責任保障，如因意外導致第三者身體損傷或第三者財物損毀，可就該事故引致的例如法律訴訟或財物損毀等提供保障。

無論是新居或舊居，都應該要考慮投保家居保，減輕因意外所引致的損失，讓你的家變成無憂安樂窩。

家安心家居保障計劃：成功投保即享首年保費8折優惠！另外由即日至6月30日，轉用PayDay⁺ 出糧或特選客戶用恒生信用卡繳交保費，更加碼送港幣400電子購物禮券！登入連結可即時查詢網上報價及投保：按此

^ 指定保險計劃之每年最高賠償額或有不同。詳情請瀏覽保單條款。

推廣優惠受條款及細則約束。本推廣只適用於身處香港人士。

借定唔借？還得到先好借！

以上一般保險保障計劃(「本計劃」)由安達保險香港有限公司(「安達保險」) 承保，該承保公司已獲保險業監管局授權在香港特別行政區經營，並受其監管。安達保險保留最終保單批核權。恒生銀行有限公司(「恒生銀行」)已於保險業監管局註冊為保險代理機構(牌照號碼: FA3168)及獲安達保險授權分銷本計劃。本計劃為安達保險而非恒生銀行之產品。投保本計劃須向安達保險支付保費，安達保險會向恒生銀行就銷售本計劃提供佣金及業績獎金，而恒生銀行目前所採取之銷售員工花紅制度，已包含員工多方面之表現，並非只著重銷售金額。

對於恒生銀行與客戶之間因銷售過程或處理有關交易而產生的合資格爭議（定義見金融糾紛調解計劃的金融糾紛調解中心的職權範圍），恒生銀行須與客戶進行金融糾紛調解計劃程序。對於有關產品的保單合約條款 、核保、理賠及保單服務的任何爭議應由安達保險與客戶直接解決。

有關適用保障、條款及不保事項，請參閱保單合約。本文件中的資料僅為簡短摘要，只作參考用途。

以上乃資料摘要，僅供參考之用。有關詳盡條款、規定及不保事項，請參閱保單條款。

（資料由客戶提供）