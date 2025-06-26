探訪香港民生供應命脈　科技改寫屠豬流程與能源生態

「同心築夢 共謀發展」粵港澳媒體灣區行聯合採訪團完成香港行程，其間考察了中華煤氣、中華電力及華潤五豐上水屠房等企業，了解本港食品與能源供應情況。其中，上水屠房每日處理約3000頭活豬，供應全港八成豬肉，中華煤氣計劃以氫能為全運會供電，中華電力則推動電動車充電設施建設。



五豐行上水屠房供應全港八成活豬

採訪團今日（26日）到訪上水屠房，上水屠房全港供應牛羊肉，及80%的活豬。每日從凌晨開始作業殺豬，在上午接收由內地運來的3000頭活豬，廣東產活豬佔比60%。屠場設計容量為每日屠宰活豬5000頭，牛隻400頭，羊隻300頭。流水線引用工業機器人技術，根據豬隻大小進行智能化屠宰，比人工操作效率提升20%，但仍未能達到全自動化處理，目前單頭豬屠宰時間為30分鐘。

五豐行有限公司總經理趙俊。（王晉璇攝）

華潤五豐行負責上水屠房運營，該公司總經理趙俊表示，屠房房頂設有空氣過濾系統，外部建有防噪音外擴裝置，污水則會使用固液分離的方式輸入污水處理廠，「屠房不會對附近村民造成影響」。他又指，屠房與食環署緊密聯繫，出現疫情後第一時間進行清洗消毒，有需要時緊跟政府標準進行堆填處理，「不會出現疫情擴散」。

五豐行在港業務主要為供港鮮肉和食品分銷，於內地設廠生產米粉、調味品、品牌包裝食品、冷凍食品等，在香港市場進行分銷。

中華煤氣將為全運會高球賽事供電

採訪團昨日參觀中華煤氣公司，該公司企業事務及可持續發展總監李健明表示，煤氣公司已獲批準使用氫能發電設備，為第十五屆全國運動會高爾夫球項目賽事供電。

中華煤氣企業事務及可持續發展總監李健明。（王晉璇攝）

中華煤氣響應國家「2060雙碳目標」，在近年內大力發展新能源業務，包括分布式光伏累計併網 2.3 吉瓦，發電量達 18.3 億度電的太陽能、產能12萬噸的綠色甲醛，以及18萬噸的可持續航空燃料。另外，今年將在將軍澳堆填區發展全港首個「綠氫」項目，每天可生產供應7至8輛氫能巴士行駛一天的氫氣，為電動公交提供能源支持。

煤氣公司的員工亦發明只能創新設計，例如煤氣爐配備遠程遙控裝置，可通過手機APP查看開關狀態，避免居家火災隱患，提升生活便利度。該設備已投入生產，遙控裝置單獨購買約1000港元。

中電推動構建電動車生態圈

採訪團23日參觀中華電力集團，中電亦專注綠色能源領域，在2007年發布《氣候願景2050》，是亞洲首家自發訂立減低碳強度目標的電力機構。中電的溫室氣體排放量持續降低，從2007年的月每度電約0.85千克二氧化碳減至如今的每度電約0.53千克二氧化碳，並在2023年投入運作香港港海上液化天然氣接收站，預計在2050年達到零排放，實現碳中和的目標。由 1990 年至今，電力需求增長超過 89%，但中電供電的二氧化硫、氮氧化物及可吸入懸浮粒子的排放量減少逾90%。

中華電力總裁羅嘉進與企業發展總裁莊偉茵。（王晉璇攝）

中電於2019 年設立的「中電社區節能基金」，至今總撥款額超過16億港元，為累計超過39萬個弱勢家庭和劏房戶提供超過2億6千萬港元電費津貼；針對香港中小型企業面對的經營壓力，協助55,000家中小企業提升能源效益以降低運營成本。

中電總裁羅嘉進表示，中電致力於構建電動車生態圈，例如在住宅安裝充電設備，並為住宅用戶推出分時段用電價目優惠；配合港府的電動車商業化，與的士界和巴士營運密切溝通，規劃未來電網的配合。