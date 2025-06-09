德勤創新及資產研發中心聯動科技園初創成長 助香港創科走向世界

全球科技創新和應用持續推進，香港亦不斷完善創科生態圈，鞏固其國際創新與科技樞紐的角色。而在這一進程中，德勤創新及資產研發中心 (IADC) 與香港科技園 (HKSTP) 的合作，成為了推動本地創科生態圈的重要引擎。IADC不僅為園區內的初創企業提供技術及商業上的支援，更充當「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，透過知識分享、資源整合及投資者對接等多種方式，幫助初創企業打通資源鏈，提升市場競爭力，並進一步推動創新技術的商業化，目前已為園區內超過2,000間科技公司和超過15,000名研發從業人員提供創新解決方案。通過助力本地企業與全球市場接軌並促進策略相互協同，IADC持續支持本地創科生態圈的成長，為香港在國際創科舞台上發揮積極作用。



聚焦三大策略 雙重角色協同無限商機

IADC成立至今逾兩年，聚焦於人工智能、網絡安全，以及環境、社會及管治（ESG）三大策略，在重點領域深耕，發掘創新潛力。該中心的德勤人工智能研究院（香港）(DAIHK)團隊由具備專業領域背景的博士級人才組成，提供從策略規劃到實施、營運和維護的全方位人工智能解決方案。同時，亦設有24/7網絡安全情報中心為客戶提供一系列網絡安全解決方案，保障企業數據安全。此外，IADC致力響應ESG發展趨勢，通過德勤的「GreenSpace Tech」平台連接初創企業與大型機構，進一步推動可持續發展技術的商業應用。

打造國際創科重鎮 IADC成香港科技發展新據點

德勤中國華南區主管合夥人歐振興強調︰「我們的目標是成為本地企業進軍全球市場的跳板，並助力香港成為國際創科重鎮。」佔地全層的IADC為DAIHK的據點，並專注於人工智能、數字化、網絡安全以及ESG等諮詢服務，加快推動創新科技賦能的解決方案。

香港科技園公司行政總裁黃克強認為，IADC在促進創新科技生態圈中擔任著重要的角色。「德勤不僅為創科企業提供技術支援，還通過其全球網絡及專業知識，促進了初創企業、投資者與政府之間的聯繫，並幫助企業提升技術及加速商業化。」自2023年3月至今，德勤的IADC團隊已經與超過400間科技園初創企業見面，了解他們的業務需求；透過其全球網絡，幫助超過80間內地及海外企業進駐科學園，成功促成多方合作機會。此外，德勤為初創企業在市場擴展、融資、稅務規劃等方面提供支持，已有超過2,000家創新科技公司受惠，並為15,000多名研發從業人員提供了創新解決方案。

德勤中國華南區科技、傳媒和電信行業主管合夥人及德勤香港科學園辦公室主管合夥人陳耀邦表示︰「我們與科技園共同舉辦了6場不同行業主題的知識分享研討會，涵蓋人工智能、網絡安全、ESG等熱門話題。活動促進園區企業與德勤合作夥伴的「sell-with」機會，創造了更多商業機會。」為加強各界交流，自2023年3月以來，德勤接待了超過60個來自內地和海外政府部門、投資者的拜訪，並邀請園區公司參與並分享，同時為園區企業組織海外交流團，助他們開拓海外市場並發掘更多潛在機遇。

提升曝光率 發掘商湯科技潛力

作為全球領先的人工智能獨角獸企業，商湯科技(SenseTime)的成功離不開IADC的全力支持。早在2017年，商湯入選「德勤香港高科技高成長」企業，並透過 德勤的全球網絡與專業資源，為商湯提供直接向潛在客戶展示解決方案和產品的機會，贏得更多業界與投資者的關注，進一步鞏固其市場地位。

商湯科技香港公司副總經理連慧倫表示：「德勤創新及資產研發中心在推動我們技術商業化及行業合作方面發揮了至關重要的作用。」在行業合作層面，商湯科技與德勤的合作顯著加強了其跨行業的發展，特別是在其成立十周年之際，雙方在科技園聯合舉辦了「商量（粵語版）」發佈會，雙方簽署合作協定，推出專為香港市場設計的粵語大語言模型，展現出商湯在人工智能技術上的領先實力，同時鞏固了其在香港市場的領導地位。基於該模型，商湯推出了 SenseChat 手機應用程式及網頁版，並向所有港人永久免費開放使用。SenseChat 對粵語及本地文化有著深入的理解，熟悉本地最新資訊和社會熱門話題，無論是作為日常生活助手，還是學習或工作的輔助工具，都能提供地道的 AI 體驗。

(資料及相片由客戶提供)