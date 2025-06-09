澳門11間衛星賭場及3角子機場年底前停運　5600本地員工受影響

澳門有11間衛星賭場將於今年12月31日前停運，包括銀河娛樂旗下的華都娛樂場、新濠博亞娛樂旗下的駿龍娛樂場以及澳娛綜合旗下的的9間。另外，新濠博亞娛樂旗下的3間角子機場亦將會於今年底前停運。



澳門行政法務司司長張永春表示，衛星場賭場的3年過渡期將於年底屆滿，3間博彩承批公司出於商業考慮，決定過渡期屆滿前停運，特區政府表示尊重。經濟財政司司長戴建業表示，現時衛星場本地員工約5,600人，當中約4,800人由博彩承批公司派駐。政府要求3間公司必須吸納所有派駐的本地僱員，確保他們就業，勞工事務局亦會提供協助。



澳門政府今日召開記者會，宣布衛星賭場過渡期後的安排。（澳門新聞局YouTube截圖）

銀河娛樂旗下華都娛樂場停運

銀河娛樂宣布，基於商業考量，華都娛樂場將於年底前停運，娛樂場隸屬銀娛的員工將調派到其他物業或娛樂場繼續工作。銀娛稱會與員工探討最合適方案，並提供一系列職業培訓，協助他們適應新的工作環境。

新濠博亞：駿龍娛樂場及3間摩卡角子機場將於年底前停運

新濠博亞娛樂考慮公司整體發展策略後，決定衛星賭場駿龍娛樂場及3間摩卡角子機場，包括摩卡皇都、摩卡廣發及摩卡駿龍，亦將於年底前結束營運，受影響的賭枱和電子博彩機亦將重新調配到其他娛樂場或博彩區域繼續營運。員工將被安排至新濠博亞娛樂在澳門的其他物業工作，確保他們在現有職位持續就業。

新濠博亞娛樂旗下還有3間角子機場，包括摩卡內港、摩卡新麗華和摩卡金龍，新濠博亞娛樂向政府申請12月後繼續營運。

摩卡角子機場。(皇都酒店相片)

澳娛年底前停運9間衛星娛樂場

澳娛綜合現時透過與第三方物業擁有人合作，經營9間衛星娛樂場，決定年底前停運，衛星場內的所有賭枱及角子機將重新分配至澳娛綜合擁有的娛樂場。不過，集團有意收購其中2間、即凱旋門娛樂場及十六浦娛樂場的衛星賭場所在物業。

受影響的澳門員工可轉職至澳娛綜合旗下物業。當中，原屬澳娛綜合的僱員將繼續受僱，並按需要調派至其他娛樂場擔任博彩相關職務，非澳娛綜合聘用的澳門居民僱員亦將獲邀申請集團的合適職位。