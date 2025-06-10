肩負防騙使命｜「提子」五歲生日快樂 周一鳴：騙案升幅顯著放緩

「提子」五歲啦！誕生於2020年6月10日，以一句「提防騙子」為靈感命名的防騙吉祥物，不知不覺已陪伴香港市民走過了五個年頭。這顆可愛的「提子」成為深入社區的防騙大使，見證了香港防騙工作的發展，凝聚了全城力量。為慶祝其五歲生日，警方特別於上週日（6月8日）在金鐘夏慤花園── 「提子公園」舉行了一場別開生面的生日派對，吸引大批市民同樂，共同回顧「提子」五年來的防騙旅程與成果。



大型活動走進社區 提子防騙形象深入民心

時間回到2020年，正值疫情嚴峻之際，市民生活模式轉向線上，騙案手法亦層出不窮。香港警務處公共關係部推出了防騙吉祥物「提子」，期望以一個輕鬆、易記的形象，向大眾傳遞防騙資訊。五年來，「提子」的足跡遍佈全港，其宣傳策略亦不斷創新，從線上延伸至線下，成功「入屋」。

2024年初，西九龍文化區的海濱草坪化身成紫色的親子樂園，舉辦了以「提子」為主題的大型戶外裝置藝術展覽「提子親子嘉年華」，讓一家大小在玩樂中學習防騙知識。同年年底的聖誕節，「提子」Bling Bling照尖東以歷來最大戶外動畫幕牆及璀璨燈飾，點亮維港，將防騙訊息融入節日氣氛中。

為了讓防騙教育更融入市民日常生活，金鐘夏慤花園於年初搖身一變成為「提子公園」，讓市民可以全天候與「提子」打卡互動。在教育層面，「提子」亦與香港教育大學幼兒教育學系合作，推出《提子與我：提防騙子》幼兒繪本，從小培養孩童的防騙意識。一系列的大型活動時刻提醒市民保持警覺，更要鼓勵大家「記得提醒身邊人」，將防騙知識分享給親友，築起社區防護網。

騙案升幅顯著收窄 市民踴躍參與防騙急口令大賽

在「提子5歲防騙生日派對」上，警務處處長周一鳴親臨主禮，並分享了「提子」五年來的驕人成績。周一鳴在致辭中表示，他非常高興能與市民一同慶祝警隊防騙吉祥物「提子」的五歲生日，這個由警隊自家設計的可愛形象已陪伴香港市民走過了五個年頭。「提子」這個名字源自「提防騙子」的縮寫，這不僅象徵著提升防騙意識的使命，更寄託著提醒身邊人的溫暖提示。

周一鳴續指，「提子」的努力已見成效，切實地提升了市民的防騙意識。他引用數據指出，隨着相關宣傳工作的推廣及社會各界的努力，騙案數字按年增幅已由2020年的近九成，放緩至去年的11.7%。今年首四個月與比去年同期相比，騙案數字雖然上升了9%，但損失金額下跌三成，反映市民的防騙意識有所提升。這些數據都證明「提子」不厭其煩的提醒確實提升了市民的防騙意識。

周一鳴強調，防騙工作絕非單靠警方之力，而是需要全社會共同參與。騙案就像病毒，警方的防騙宣傳好比疫苗，而市民主動接收防騙資訊就像接種疫苗。只有大家齊心協力，才能讓騙徒無機可乘。

「急口令Challenge」掀熱潮 生日派對與眾同樂

為了讓防騙知識更「入腦」，警方在5月23日至6月8日期間，於網上舉辦了「提子防騙急口令Challenge」活動，邀請市民挑戰四句簡單易記的急口令，並將創意影片分享至社交平台。活動反應空前熱烈，吸引了社會不同階層的市民，甚至明星藝人及各大政府部門的吉祥物也紛紛響應，齊齊「玩住學防騙」。

在6月8日的生日派對上，不少早前參與了「急口令Challenge」的市民，憑著挑戰影片到場換領了設計精美的「提子」盲盒公仔，愛不釋手。現場亦設有防騙問答遊戲及「提子」許願閣，讓參加者透過互動遊戲加強防騙意識，並與可愛的「提子」人偶打卡合照，場面熱鬧。

+ 4

展望未來「提子」繼續守護香港

五年，是一個重要的里程碑。周一鳴展望未來︰「『提子』將繼續創新求變，透過更多元化的活動與市民互動。我們會持續優化防騙宣傳策略，與社會各界攜手打造更堅固的防騙屏障，讓香港成為騙徒最難得手的城市！」

https://www.police.gov.hk/ppp_tc/03_police_message/grape/2505.html

(資料及相片由客戶提供)