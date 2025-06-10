九巴、龍運巴士工會要求加薪8%　批公司無積極招聘致乘客流失

汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會與龍運巴士分會今早（10日）約見管理層，反映要求改善待遇及收入等要求。工會代表在會議後召開記者會，表示已向管理層要求加薪8%，及改善待遇等，獲8成工友支持。代表批評公司沒有積極增聘人手，如工程部技工、站長及車長等，導致流失了3萬名乘客。



汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會與龍運巴士分會今早（10日）約見管理層，反映要求改善待遇及收入等要求。（汽車交通運輸業總工會提供）

工會代表：百物騰貴 強烈要求加薪

汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會與龍運巴士分會早前就2025年薪酬、工作安排與福利事宜等，收集了工友意見，並在今日約見管理層。會議後，兩分會代表召開記者會，他表示現時百物騰貴，衣食住行等與生活息息相關的開支都不斷增加，員工十分疲累，因此強烈要求加薪8%。

工會代表指，公司縮減加班時數和壓縮站長等職系人手等措施，令員工工作條件惡化；公司不停調動掛牌車長駕駛其他路線，令很多車長行車和休息時間不足，增加工作壓力。

他又指，早前收集工友的問卷調查中，包括改善福利、改善待遇及收入、要求增加福利及批評管理方法等，全部意見獲8成工友支持，希望公司重視員工意見。他透露，公司代表在會議上提出營運困難，如客量下跌，市民出行次數減少，收入減少等。

汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會與龍運巴士分會今早（10日）約見管理層，反映要求改善待遇及收入等要求。（資料圖片/歐嘉樂攝）

批巴士公司無積極增聘人手 致3萬乘客流失

工會代表說他們明白公司難處，但批評公司沒有積極增聘人手，包括工程部技工、站長及車長等亦有短缺，導致有3萬名乘客因為沒有受到重視而流失，因此要求公司改善人手。他續說，公司不請人，如督察、站長等職位，令車長需兼顧3份2的站長職務，包括協助乘客查詢失物等，過程中容易有口角，亦令同事有好大壓力。

工會代表特別批評九巴公司，指他們近一年內，要求有20年年資以上的管理層自行請辭。他認為這些年資長，有經驗的員工為公司核心管理層，質問公司「點解唔容許文職做超過20年以上」。最後，工會代表指，得益於車費收入增加，及燃油價格下降等多項有利因素，公司除稅後的盈利增加不少，希望公司有盈利時，會與員工分享。

九巴及龍運稱設有恆常機制檢討薪酬。（資料圖片）

九巴及龍運：設有恆常機制檢討薪酬

九巴和龍運表示，今天分別與兩個工會代表會面，就今年薪酬檢討方案進行交流，講述公司的營運狀況、挑戰和未來發展，並聆聽工會提出訴求和作出回應；九巴和龍運設有恆常機制檢討薪酬，會考慮和平衡營運情況、財政狀況、通脹指數和業務發展預算的因素，並參考政府和其他公營機構指標，制定員工薪酬調整方案。公司會繼續與工會和員工保持溝通和坦誠交流，期望達成共識。