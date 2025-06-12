科技園與兩醫學院組代表團亮相BIO 2025 助港企吸全球投資

全球生物科技正處於突破性發展的黃金時代，人工智能驅動的藥物研發、基因療法及精準醫療正改變人類對健康的認知與實踐。香港生物科技產業如何乘勢而上？香港科技園公司（HKSTP）聯同香港大學李嘉誠醫學院及香港中文大學醫學院，組成代表團，於6月16日至19日參加美國波士頓BIO 2025——全球規模最大的生物科技頂級盛會。代表團率領16間本地頂尖生命健康科技公司，展示香港在生物科技領域的突破性成果，與全球業界領袖交流，促成投資與產業合作，鞏固香港作為國際創科中心的地位。



助力港企實踐「雙循環」目標

香港科技園創新發展總監簡依雯表示，希望通過BIO 2025推動「雙循環」，助港企走向國際尋找商機與投資，同時吸引全球企業與人才來港，促進技術交流。

BIO 2025是全球最具影響力的生命健康科技盛會，涵蓋從基礎研究、臨床試驗到製造及市場營銷的完整產業鏈。香港科技園公司創新及業務發展總監簡依雯表示：「我們連續第二年參展，旨在將香港的生物科技企業推向國際，與全球業界建立聯繫，提升曝光度。今年我們新增多項周邊活動，包括與當地投資者、企業及學術機構的交流，實現『雙循環』目標：一方面支持香港企業『走出去』，尋找商機與投資；另一方面吸引全球企業與人才來港，促進技術交流。我們更榮幸邀請兩大醫學院院長同行，與國際研究中心深入對話，拓展合作網絡。」

她補充道：「我們亦安排代表團參與當地舉行的『2025 Biomedical Pitch Competition』，比賽由波士頓投資協會（BCIC）主辦、科技園公司協辦，將為園區企業提供融資與合作的寶貴機會。去年，三間參與公司成功吸引約8,000萬港元投資，顯示香港初創的國際競爭力。我們希望通過今年BIO 2025，讓香港企業在全球舞台發光發亮，吸引更多投資與人才。」

16園區企業創新方案亮相最大生物科技展覽

「艾貝樂醫藥科技有限公司」BD分析師歐夢琳小姐表示，消化道腫瘤市場潛力巨大，其公司靶向藥物預計上市首年銷售額可達28億美元，期待藉BIO 2025與全球投資者及合作夥伴洽談，推動商業突破。

此次代表團匯聚的16間公司涵蓋多個前沿領域，其中專注於C17靶點在消化道腫瘤的應用的「艾貝樂醫藥科技有限公司」，其BD分析師歐夢琳分享：「消化道腫瘤是全球最常見的腫瘤之一，僅次於肺癌，每年導致約450萬人去世，市場潛力巨大。我們預計靶向藥物上市首年銷售額可達28億美元。另外，T細胞接合技術已進入香港及澳洲的臨床一期試驗，預計2026年啟動全球試驗，抗體藥物偶聯物（ADC）項目也將於2025年底或2026年初進入臨床試驗。」她亦提到在科技園支持下，首次參加BIO已獲安排三、四十場與國內外投資者及合作夥伴洽談會議，有助促成更多商業發展。

醫克生物執行總裁金俠博士指，在香港科技園的幫助下，其公司從孵化走向臨床試驗，公司已完成一期臨床試驗，正推進二期，並計劃未來實現IPO，藉BIO 2025進一步提升國際曝光度及促進全球合作。

另外，專注愛滋病治療性核酸疫苗及抗體療法的「醫克生物」公司執行總裁及聯合始創人金俠博士表示科技園提供從資金到指導的全面支持，並分享：「我們於2020年進駐香港科技園，獲得超過6,000萬港元資助，現已成為精英企業。」談到公司最新發展，金博士指技術已完成一期臨床試驗，正推進二期試驗，計劃未來數年實現IPO，朝獨角獸企業目標邁進。他續指，科技園的支援有效幫助公司從孵化走向臨床試驗，亦期望BIO 將提升公司在國際市場的曝光度，促進全球合作。

其他代表企業包括「貝思生物科技有限公司」，專注於病毒演化預測及新型疫苗研發；InnoHK旗下的「幹細胞轉化研究中心」，推動專利擴展潛能幹細胞技術；「香港啟碼策生物科技有限公司」，利用污水微生物數據監察疾病趨勢；以及「引正基因」（GenEditBio），開發安全高效的基因編輯療法，展示香港在精準醫療及再生醫學的領先地位等。

科技園向從事該產業的初創企業提供全方位支援，包括培育計劃、實驗室設施，資金支援等。

頂尖科研與產業協作 驅動香港創科未來

簡依雯小姐最後總結道：「香港的創科生態系統結合頂尖科研、政策支持及國際化優勢，為生物科技企業提供理想的發展環境。BIO 2025不僅是展示香港創新實力的平台，更是吸引全球人才與投資的契機。」

香港擁有國際頂尖大學與完善的創科生態圈，生物科技產業在全球具競爭優勢。科學園有超過300間生命健康科技公司，透過提供「生物醫藥科技培育計劃」（Incu-Bio）及「精英企業計劃」（ELITE）等項目，爲初創提供多項支援例如資金、實驗室設施及專業指導，加速科研成果商業化。

（資料及部分相片由客戶提供）