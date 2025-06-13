科技園夥港大、中大醫學院首次組團亮相國際生物科技大會展港實力

全球生命健康科技正以前所未有的速度革新人類健康與醫療的未來，從精準醫療到醫療機械人，創新技術正重塑全球健康格局。面對這股革新浪潮，香港科技園公司（HKSTP）亦首次聯同香港大學李嘉誠醫學院及香港中文大學醫學院，率領 16 間本地頂尖生命健康科技公司，組成歷來最具規模的香港代表團，將於6月16日至19日參加在美國波士頓舉行的全球最大型生物科技盛會——國際生物科技大會（BIO 2025），展示香港在生命健康科技領域的突破性成果，並促進國際合作，鞏固香港作為全球生物科技創新中心的地位。



參與生命健康科技「世界盃」BIO 2025見證港創科實力

BIO 2025是全球最具影響力的生物科技盛會，預計吸引來自近70個國家或地區、約20,000名業界領袖，涵蓋基礎研究、臨床試驗、製造、業務發展及市場營銷等全產業鏈。香港科技園公司作為創科生態圈的領航者，率領16間本地頂尖生命健康科技公司，聯同香港兩大頂尖醫學院，於展館內展示香港在醫藥研發、及檢測技術等領域的創新成果，向國際展示香港的科研實力與市場潛力。

香港科技園公司行政總裁黃克強將 BIO 2025 比喻為「生物科技界的世界盃」，讓香港的創新產品與服務登上全球頂級賽場，接受挑戰。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示：「全球生命健康科技正處於變革的關鍵時刻，香港憑藉雄厚的研發實力及內聯外通的獨特優勢，已準備好在國際舞台發光發亮。我們很榮幸能聯同香港大學李嘉誠醫學院及香港中文大學醫學院，攜手參與 BIO 2025，向世界展示香港生命健康科技領域的創新產品與服務，吸引投資與合作機會，推動香港成為國際生物科技中心。」

黃克強將 BIO 2025 比喻為「生物科技界的世界盃」：不僅讓香港的創新產品與服務登上全球頂級賽場，接受挑戰，更通過與國際投資者及頂尖企業的互動，全方位展現香港生命健康科技企業的潛力，吸引更多全球人才及投資來港，推動跨國技術合作與產業鏈協同發展。

兩大醫學院展示科研成果 提升人類健康福祉

香港大學副校長（健康）兼李嘉誠醫學院院長劉澤星教授表示：「生命健康科技是全球科研的焦點，也是香港創科的支柱。港大醫學院在藥物研發、疫苗學及幹細胞技術等領域屢創佳績，例如噴鼻式新冠疫苗、新一代無針減活流感疫苗及全球首款香港處方口服砒霜白血病藥物等。我們作為『粵港澳大灣區國際臨床試驗所』的營運機構，推動與內地及全球科研機構的合作。此次聯合參展，體現『政、產、學、研、投』的協同效應，打造創新生態鏈，吸引國際投資者，助力香港成為國際醫療創新樞紐。」

香港中文大學醫學院院長趙偉仁教授亦表示：「中大醫學院專注於將前沿科技轉化為臨床應用，涵蓋無創診斷、精準癌症治療、腸道微生物科技及醫療機械人等領域，應對老齡化及新發傳染病等全球挑戰。今次參展是香港醫療科技創新的里程碑，也是我們在全球舞台上吸引投資者及業界人士關注的絕佳機會。我們將在BIO 2025展示中大在內鏡手術機械人技術上的突破性進展。這款內鏡手術機械人已進入臨床測試階段，預計於2025年第三或第四季度展開試驗。」這不僅是香港醫療科技創新的里程碑，也為我們在全球舞台上吸引投資者、持份者及業界人士關注提供了絕佳機會。

香港獨特定位 連接全球市場 吸引人才

香港大學副校長（健康）兼李嘉誠醫學院院長劉澤星教授指香港的優勢在於，可通過粵港澳大灣區國際臨床試驗所等平台，與內地及國際科研機構合作，推動技術轉化，提升人類健康福祉。

劉澤星教授指出香港擁有如自由經濟環境、完善的普通法體系、與內地市場的緊密聯繫及東西方交匯的獨特優勢，使其成為吸引全球人才的理想地點。他表示：「而港大醫學院擁有世界級學者，人均學者人數媲美德法三個國家，正積極培養兼具臨床與科研能力的學生，希望可以有更多學生修讀醫學碩士或博士學位後，投身學術與技術轉化工作。」他續指，但他表示，全球人才若渴，香港長遠亦需制定政策便利國際人才來港，提供家庭支持並展示長遠發展前景。

香港中文大學醫學院院長趙偉仁教授指生物科技初創企業在發展過程中常面臨「死亡谷」（Valley of Death）挑戰，即從科研到產品商業化的資金與管理瓶頸，所以希望藉BIO 2025與更多國際投資者溝通。

而趙偉仁教授亦指香港是醫療科技轉化的理想平台：「香港的優勢包括國際認可的臨床研究轉化能力，其數據可協助藥物及醫療器械公司達到國際標準並取得認證。此外，香港擁有高效的臨床研究能力和優秀的科研人才，能夠優化產品設計並融入前沿概念，推動創新成果商業化。加上與內地相互協作可進一步促進新生產力的轉化，實現高效的產品開發。」

他亦補充，香港能否吸引頂尖科學家取決於本地有否提供重大前沿研究項目，「單純複製他人的研究難以脫穎而出，香港必須打造優質的科研環境、提供充足的資金支持，完善的創新生態圈及產業鏈，可吸引業界巨頭及精英，鞏固香港作為全球醫療科技樞紐的地位，為人類健康作出更大貢獻。」

（資料及相片由客戶提供）