創科展｜爺爺視障　上水名校女生發明便携式鍵盤　盲人可輸入點字

上水名校道教聯合會鄧顯紀念中學學生盧芊羽的爺爺是視障人士，她發現視障人士較少用手機打字，因爲手機屏幕是平面的，所以他們不知英文字母的正確位置，導致常打錯字。於是她與同學便創造一款便携式鍵盤，令視障人士能夠實際觸摸到字母位置去輸入點字，而且鍵盤設有的朗讀功能也能提示用家檢查錯字。



現時市面上供視障人士使用的桌上輔助產品價格昂貴，大多數盲人都無法負擔，她們所設計的鍵盤總成本約550至650元。她們期望鍵盤功能能夠更加完善，日後除了在筆記本打字外，也能夠在應用程式發信息，從而幫助視障人士達到快速通訊。



香港創科展踏入第四届。（馮藹怡攝）

「香港創科展」6月28至29日在灣仔會展舉行

由香港創新基金主辦的「香港創科展」踏入第四屆，將於6月28至29日在灣仔香港會議展覽中心舉行，展出120隊入圍中小學生的創新作品，作品則涵蓋「醫療及保健」、「可持續發展」、「智慧生活」及「智慧城市」四大範疇。今屆以「大想頭 齊創新」為主題，鼓勵學生從小培養創科精神，報名師生總人數突破3,000人，提交的作品近600份，均為歷屆之冠。

今屆參與比賽的師生及提交的作品數目均為歷屆之冠，報名師生總人數突破3,000人，提交的作品近600份。（馮藹怡攝）

公益社中學學生發明「夜騎光盾」頭盔 單車剎車後燈會發光

參賽隊伍之一的十八鄉鄉事委員會公益社中學的學生林炯輝、劉偉源、莫梓睿和吳芷翹，為單車騎行者研發「夜騎光盾」，在頭盔上安裝智能燈系統，以增強騎行者及其他道路使用者的警覺性，避免碰撞事故。

頭盔上的前後左右都有智能燈，而智能燈主要有三大功能，分別為夜間照明系統、剎車警示系統和轉向提示系統。當騎行者經過黑暗地方時，頭盔前後的LED燈便會自動發光；當騎行者突然剎車或減速時，頭盔後燈就會發光，以提醒其他道路使用者；當轉彎或切線時，頭盔左右燈會閃爍，以警示後面騎行者注意變化。

頭盔上的前後左右都有智能燈，而智能燈主要有三大功能，分別為夜間照明系統、剎車警示系統和轉向提示系統。（馮藹怡攝）

構思源自親眼目睹一場單車事故 冀可助減低意外

被問到創意靈感時，莫梓睿表示，他每逢周末常外出踩單車，有一次便親身目睹一場事故，沒有戴頭盔的單車騎行者頭部受傷。他指香港有很多人在踩單車時發生意外，即使強制要求戴頭盔，也很難降低意外數字，所以他們便嘗試為騎行者創造了這個特別的頭盔。

負責老師翁志海表示，同學在創造時遇到的最大困難便是轉向提示功能，因為此功能需要牽涉人體轉向角度，所以他們途中在不斷做實驗和不斷調整數值。林炯輝表示，現時政府計劃強制踏單車時要戴頭盔，期望此頭盔能夠提供給騎行者和單車商戶。

十八鄉鄉事委員會公益社中學的學生（左起）吳芷翹、林炯輝、劉偉源及莫梓睿希望將來頭盔能夠提供給單車騎行者之外，也能夠提供給商戶。（馮藹怡攝）

鄧顯紀念中學創造便携式鍵盤專供視障人士輸入點字

另外一對參賽隊伍，來自上水道教聯合會鄧顯紀念中學的學生康惠琳、盧芊羽、黃佩瑤和楊語謠，她們花半年時間，專為視障人士設計名為「點『智』輸入法」項目，是一款便携式鍵盤。這款輕巧的鍵盤對應了盲文（即點字）的6個點位，能夠打出英文字母和數字，使視障人士能夠通過盲文編輯筆記内容，而無須再錄音記錄。

被問到設計靈感，盧芊羽表示，爺爺是視障人士，發現視障人士較少用手機打字，因爲手機屏幕是平面的，所以他們不知英文字母的正確位置，導致常打錯字。於是她與同學便創造一款便携式鍵盤，令視障人士能夠實際觸摸到字母位置去輸入文字，而且鍵盤設有的朗讀功能也能提示用家檢查錯字。

鄧顯紀念中學的學生（左起）康惠琳、黃佩瑤、楊語謠和盧芊羽期望鍵盤功能能夠更加完善，日後除了在筆記本打字外，也能夠在應用程式發信息，從而幫助視障人士達到快速通訊。（馮藹怡攝）

便携式鍵盤的四周更有凹凸的位置提醒使用者位置的抓握。（馮藹怡攝）

這款輕巧的鍵盤對應了盲文的6個點位，能夠打出英文字母和數字，使視障人士能夠通過盲文編輯筆記内容，而無須再錄音記錄。（馮藹怡攝）

鍵盤總成本約$550至$650 期望完善後能夠在應用程式發信息

康惠琳指出，現時市面上供視障人士使用的桌上輔助產品，如點字顯示器，都比較大且無法滿足盲人輕便出行；部分視障人士的收入都不高，而這些產品價格昂貴，大多數盲人都無法負擔。

她指所設計的鍵盤不但小巧輕便，符合盲人日常出行，同時鍵盤總成本約550至650元，大部分盲人都能應付到。她們也期望鍵盤功能能夠更加完善，日後除了在筆記本打字外，也能夠在應用程式發信息，從而幫助視障人士達到快速通訊。