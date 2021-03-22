潮福龍蝦專門店共3人染疫　88歲茶客初確診　張竹君：未確認爆發

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-22 17:46

新冠肺炎疫情持續，今日（22日）新增18宗確診個案，當中本地感染個案有7宗，2宗屬無源頭個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（22日）於疫情記者會上指，暫有10多宗初步確診個案，當中1宗源頭不明個案為一名88歲居於藍田平田邨的男子，他曾於3月8日至14日每日早上到訪啓田商場「潮福龍蝦專門店」，仍然在調查餐廳是否出現感染群組。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日有10多宗初步確診個案，3個屬於URSUS FITNESS群組相關，另外大部分為輸入個案。而其中一宗本地無源頭個案為一名88歲退休男子，居於藍田平田邨平善樓，屬於強制檢測大廈。他於3月17日發燒，22日透過平安鐘送院。張竹君指，該名初步確診者的單位於另一名確診人士所居的單位屬不同座向及樓層，並相隔好遠。88歲初步確診者不太記得自己的出入活動，曾於3月8日至14日每日到啓田商場「潮福龍蝦專門店」，據聞有一人與伯伯一起飲茶，仍然在追蹤中。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日有10多宗初步確診個案。（羅君豪攝）

她指，「潮福龍蝦專門店」之前有2位確診者到過，但主要是晚餐，其中2人曾有接觸，而根據第一個確診者的說法，當時與鄰座有緊密接觸，仍然在調查中。餐廳現已關閉，20多名工作人員中的9位已經送往檢疫，在跟進他們的檢測結果，而於3月8日曾往餐廳的人士會透過「安心出行」收到訊息。張竹君指，未確定餐廳是否爆發群組感染，仍然在調查中。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，該名88歲男病人與凌晨到聯合醫院急症室求醫，同一病區男病人因未有適當帶口罩而被列作緊密接觸者。（羅君豪攝）

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，該名88歲初步確診者於凌晨1時到達急症室，同一病區男病人因有時會除下口罩，涉及幾個小時，安全起見將該名病人列作緊密接觸者送往檢疫。

「潮福龍蝦專門店」再多一名確診者到訪。（資料圖片）

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