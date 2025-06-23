【房協富戶政策】9月開始全面實施！一文睇清簡易程序三部曲

香港房屋協會(下稱「房協」)將於今年9月開始全面實施「富戶政策」，採用簡易程序，以「換新租約、毋須簽署、如常交租」的形式，分階段在轄下屋邨推行，確保公共房屋資源得到公平合理分配。整個簡易程序以方便居民為大前提，並透過廣泛宣傳，協助轄下出租屋邨的租戶輕鬆過渡。想知道具體安排？以下為你詳細解構：



全面實施 涵蓋所有租戶

房協是一所非政府機構，在其出租屋邨主要透過租約條款進行租務管理和規管住戶。為確保房屋資源得以有效分配予有真正需要的人士，自2018年9月起，房協在新租約加入「富戶政策」條款。今次全面實施「富戶政策」，預計於2026年年底前可以將政策覆蓋所有轄下約三萬個租戶。

房協是一所獨立的非政府機構，出租屋邨的營運管理有別於香港房屋委員會。

簡易三部曲 輕鬆完成換約

通過「換新租約、毋須簽署、如常交租」的簡易程序，租戶會收到房協發出的要約文件(包括終止舊租約通知信、新租約及回條)，如接納新租約，只要如常繳交租金，待房協發出確認信後，新租約便會自動生效。整個過程大約兩個月，租戶毋須簽署任何文件或辦理任何手續，租戶的按金亦會自動轉至新租約，銀行自動轉賬等繳租安排亦會維持不變，完全無需擔心手續繁複。

關顧長者需要 提供適切安排

房協明白到長者可能需要較多時間理解今次的程序，以及富戶政策的內容等，因此作出特別安排，所有全長者戶將會安排在最後一批換新租約。

多元溝通渠道 資訊清晰透明

為協助租戶充分了解政策內容，房協由今年4月至今已舉辦超過100場居民簡介會，並計劃於9月前增至200場。同時已在各屋邨設立諮詢專櫃，派發資訊單張，在屋邨各座大堂當眼處亦貼上宣傳海報，並設立街站、屋邨大使和提供專屬熱線即時解答查詢。租戶可隨時到所屬屋邨辦事處了解詳情，房協職員會詳細講解政策安排。

溫馨提示要留意

是次所有安排均免費辦理，租戶無需支付任何費用；如有任何人士聲稱可提供協助並藉詞索取利益，務必提高警覺或向執法部門舉報。居民如有疑問，可透過以下途徑查詢：

「富戶政策全面實施」熱線：2401 1343

（星期一至日上午9時至下午6時，公眾假期照常）

屋邨辦事處：辦公時間内

可隨時查詢

更多有關房協「富戶政策」的內容，大家可以到https://www.hkhs.com/tc/notices/well_off_tenants_policy瀏覽更多！

（資料及相片由客戶提供）