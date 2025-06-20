網購、搶演唱會飛都中伏?警聲百二秒拆解最新騙案手法 精明免受騙

「見到網上限定優惠，點知過完數賣家就失蹤？」、「用盡方法搶演唱會飛，結果係假飛一張！」網上購物和交易詐騙陷阱愈趨猖獗，你有無試過中伏？HK01最近發現了一個實用網站，教大家避開詐騙陷阱，內容超詳盡又易明，真心推薦大家Bookmark定！香港警務處與無綫電視聯合製作的《警聲百二秒》節目特別將內容延伸至網絡，推出專屬的《警聲百二秒》資訊平台，其中最新發佈的「防範詐騙 (2)」系列共有23篇文章，同大家深入剖析了各類與網購及投資相關的騙案，教大家如何見招拆招，保障自己的財產安全，時刻提醒家人好友！

網購騙案排行榜大公開！高危貨品要睇清

你以為只有買家會被騙？原來賣家也可能成為目標！「防範詐騙 (2)」系列拆解了「假扮買家騙案」的手法。騙徒會偽裝成誠實的買家，向賣家發送偽造的入數紀錄或無效的支票截圖，聲稱已付款，催促賣家盡快寄貨。當賣家寄出貨物後，才發現款項從未到賬，最終貨財兩失。文章提醒市民，在進行交易時，必須親自登入網上銀行或致電銀行核實款項是否到賬，切勿輕信任何截圖證明。

此外，文章亦整理出「網上騙案排行榜」及「高危貨品排行榜」，讓市民了解哪些商品最常成為騙案的目標，例如演唱會門票、酒店套票、海鮮等。同時，平台亦提供了識別假冒社交平台專頁的實用技巧，教導市民如何透過檢查專頁的成立日期、粉絲數量、帖文互動率等細節，分辨出可疑的賣家，避免墮入陷阱。

搶飛都中招？演唱會門票騙案手法全拆解

每次有熱門演唱會或活動門票開售，總會掀起一股搶票熱潮，而這也成為騙徒下手的黃金時機。網頁揭示了6大常見的演唱會門票詐騙方式。騙徒會在社交平台或二手交易網上聲稱持有「內部認購」或「原價」門票，利用樂迷心急如焚的心理，要求他們先付款後交收。然而，受害人付款後，騙徒便會以各種藉口拖延，最後銷聲匿跡，受害人不但無法取得門票，更損失金錢。

更狡猾的騙徒甚至會製作像真度極高的假門票或偽造購票證明，令受害人難分真假。以後購買門票應該透過官方或授權的銷售渠道交易，對任何聲稱有「獨家」或「平價」門票的賣家都應抱持懷疑態度，盡量選擇當面交收，並在交易前仔細檢查門票的真偽，以免「高興」變「掃興」！

「高回報、零風險」？網上投資騙局的糖衣毒藥

除了購物騙案，回報誘人的網上投資騙局更是近年的一大威脅。《警聲百二秒》深入剖析了由傳統的「倫敦金」騙案，到現時流行的「唱高散貨」等不同類型的網上投資詐騙。騙徒通常會透過社交媒體或即時通訊軟件，將自己包裝成「投資專家」或「美女分析師」，以甜言蜜語和偽造的獲利截圖吸引受害人。

他們會引導受害人下載虛假的投資應用程式或登入假冒的交易平台，起初可能會讓受害人賺取微薄利潤以博取信任。當受害人投入大筆資金後，騙徒便會操控平台數據，製造投資失利的假象，或以各種藉口阻止受害人提款，最終將資金全部騙走。文章詳細列出了虛假投資網站或軟件的常見特點，例如假網站的網址通常無法在搜尋引擎上找到，而假App只能透過非官方渠道下載、聲稱有異常高的回報率等，並提供了7大實用防騙貼士，教導市民如何識別及防範這些高風險的投資陷阱。

面對日新月異的詐騙手法，保持警覺是保護自己的不二法門。《警聲百二秒》網頁平台將持續更新，為市民提供最新的防騙資訊。想了解更多詳盡的騙案手法及自保攻略，不妨瀏覽《警聲百二秒》網站，裝備好自己，向所有網上騙案說不。

(資料及相片由客戶提供)