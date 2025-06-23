舊家電變賽車、粟米渣變美食？香港創科展免費入場 玩轉5大互動區

一年一度的本地創科盛事——第四屆「香港創科展」將於6月28至29日假香港會議展覽中心盛大舉行，現已開放網上預約免費入場。活動不但雲集全港中小學生的「大想頭」發明，更設有五大「互動專區」，讓一家大細動手玩盡創新科技遊戲，絕對是今個夏日不容錯過的親子活動！



年度創科盛事 120隊入圍隊伍展示創意發明

由香港創新基金主辦、創新科技及工業局作為支持政策局、信和集團及香港檢測和認證局為策略夥伴的「香港創科展」，今年繼續以「大想頭 齊創新」為主題，吸引了來自300間本地及國際學校、超過3,000名師生提交近600份作品，參賽作品數量再創新高。脫穎而出的120隊入圍隊伍，將在會場向公眾展示他們運用人工智能等多元科技的創意發明，競逐各項殊榮。

120隊入圍師生隊伍將於創科展展示他們的創意成果。

部份香港創科展的入圍隊伍於早前分享作品理念及參賽準備。

值得一提的是，今屆創科展將增設由香港檢測和認證局贊助的「檢測和認證專項奬」，旨在加強學生理解檢測和認證在創科過程中的角色及其重要性，為他們的發明提升品質與安全標準。

香港創新基金主席暨信和集團副主席黃永光先生表示︰「今年參賽作品水平很高，結合人工智能及多元科技應用，涵蓋了不同領域，從解決日常生活難題、扶助弱勢社群，以至推動可持續發展。創意的實踐應用是科研發展的必經之路，我特別感謝創新科技及工業局致力壯大創新及科技人才庫，以及香港檢測和認證局為創科展加入了檢測和認證元素，鼓勵學生們結合創意、理論和實踐，為他們未來的創科發展奠定堅實基礎。」

必玩五大互動專區！動手體驗科學樂趣

除了參觀學生們的精彩發明，現場的五大「互動專區」更是活動亮點之一，讓大人和小朋友都能親身投入創科世界！

1. 粟米渣渣 – 精製粗糧工作坊：廚餘變美食

平時榨完粟米汁，粟米渣就直接丟掉？太浪費了！在這個工作坊，小朋友將化身「食物科學家」，發掘「食物殘渣」的無限可能。參加者將親手將營養豐富的粟米渣，升級再造成為可口的「精製粗糧」，甚至可以設計專屬食譜。活動從科學角度出發，讓小朋友邊玩邊食，從小培養可持續的飲食意識。

2. 家家賽車手：舊家電爆笑大變身

家裡準備淘汰的舊風扇、舊收音機，難道只能送往堆填區？在這裡，它們將迎來第二生命！經過巧手改裝，這些充滿回憶的舊家電將變身成懷舊又爆笑的遙控賽車「家電車」。小朋友可以親手操控這些獨一無二的賽車在賽道上風馳電掣，感受舊物升級的樂趣與創意。

3. 方程式小車工作坊：打造你專屬的賽車

每個小朋友心中都有一個賽車夢！在這個工作坊，參加者將化身工程師，親手設計、組裝並操控屬於自己的木製小車。從車身結構到空氣動力，大會不設固定規則，給予小朋友無限的創作空間。他們可以在不斷的試驗和挑戰中，學習有趣的STEAM知識，並在賽道上一決高下。

4. 飛天電池俠：解鎖電流的神秘力量

一粒電池、一塊磁石和一條電線，竟然可以變出一個會自己旋轉的迷你摩達？這不是魔法，而是科學！小朋友將變身「飛天電池俠」，利用簡單材料，親手打造屬於自己的電動馬達。當電流遇上磁場，神奇的「勞侖茲力」便會讓馬達轉動起來，帶領參加者進入奇妙的旋轉大冒險，親身體驗電磁學的奧秘。

5. 銀河細語：沉浸式星際打卡體驗

想不搭太空船就能遨遊天際？踏進「銀河細語」的空間，你將被夢幻的星辰光影包圍。這裡透過光線的折射和交織，創造出一個讓人彷彿飛越星河的沉浸式體驗。每一步移動都會牽引星光閃爍，每一次凝視都像在喚醒另一個時空的回聲，絕對是場內最美的打卡熱點！

立即預約！免費入場體驗創科樂趣

除了好玩又有教育意義的互動專區，今年創科展特設「創科市集」，推出精美的限量紀念品。無論你是科技愛好者，還是正在尋找週末親子活動的家長，這絕對是一個不容錯過的年度盛事。活動現已開放網上預約登記，費用全免，立即到官方網站登記啦！

「創科市集」特別推出限量紀念品，所有收益（不扣除任何成本），將全數用於推動香港創科展及本地社區的科技創新項目。

第四屆香港創科展及頒獎典禮活動詳情

日期︰6月28日及29日（星期六及日）

時間︰上午10時至下午6時

地點︰香港會議展覽中心3FG展覽廳

網上登記： https://reghksciencefair.org.hk/public

(資料及相片由客戶提供)