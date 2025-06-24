張翔指港大收逾百美國大學生轉校申請　盼港大助力中國成教育強國

美國總統特朗普政府擬大幅削減美國多所頂尖大學的聯邦撥款，香港大學校長張翔今日（24日）在報章專訪稱，在美國局勢不確定性下，港大已收到超過100份美國大學生的轉校申請，包括與特朗普政府出現撤銷招收國際學生資格爭議的哈佛大學。



張翔表示，地緣政治局勢緊張有助港大吸納人才，但港大不會從中「取利」（take advantage），只會專注於接納和培養人才。張翔又說希望幫助國家及香港發展一間出色的高等院校，助力香港發展成國際教育樞紐之餘，亦支持中國成為領先全球的教育強國。



港大。（資料圖片）

港大校長張翔。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

美國政府上月以國家安全為由禁止哈佛大學招收國際學生，美國總統特朗普近日表示正與哈佛合作，可能會在未來一星期達成協議。

地緣政治緊張有助港大吸納人才 但不會從中「取利」

風波爆發後，香港大學及本地其他大學已加強安置受影響的學生。張翔今日在《南華早報》專訪稱，對在美中國學生和學者面臨的挑戰「深表同情」，並指中美之間地緣政治緊張，意味港大可能會招收到受影響的人才，但張翔稱港大不會從中「取利」（take advantage），只會專注於接納和培養人才。

港大收約300名美國學生查詢 過百份轉校申請包括來自哈佛

張翔透露，已收到約300名美國學生查詢，以及過百份轉校申請，包括哈佛大學學生。張翔稱，在篩選後發出了多個錄取通知（multiple offer），但他沒透露有多少學生被港大錄取。

張翔任期2028年屆滿，在專訪中，他指港大不會受地緣政治阻礙，校方會迎難而上，致力通過科技發展加強國際合作，又說希望幫助香港及國家發展一間出色的高等院校，助力香港發展成國際教育樞紐之餘，亦支持中國成為領先全球的教育強國（the leading education nation）。