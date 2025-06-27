「魯班愛．社區2025」建造業全年送暖　四大善行延續魯班精神

建造業議會（CIC）多年來以魯班先師「惠澤社群」的精神為指引，將每年魯班誕所在月份定為「魯班服務月」（農曆六月），舉行「魯班飯行動」、「捐血日」、「愛山惜灘行動」等多項義工活動，深受業界機構支持，眾多業界人士亦積極參與。如今，「建造業運動及義工計劃」（CISVP）更進一步，從今年起將服務月活動拓展至全年推行，以「魯班愛．社區」為主題，勢要將愛心延續，讓服務覆蓋更多社區角落。



13.5萬盒熱飯 溫暖弱勢群體

承傳魯班精神，CISVP於2020年5月底首次推出「建造業魯班飯行動」，聯合不同社福機構，每逢星期五為獨居長者、雙老家庭、失業及低收入人士、行動不便者、劏房戶等弱勢社群免費派發「魯班飯」。截至目前，已累計派發超過135,000盒熱飯，每一盒飯都承載著建造業對他們的關愛，協助他們度過生活難關。業界機構除了可以贊助魯班飯，還安排義工到社福機構參與派發。

「建造業魯班飯行動」在這5年間，已累計派發超過135,000盒熱飯。

建造業議會主席何安誠教授工程師（左二），亦積極參與義工事務。

香港中華基督教青年會新界會所的陳姑娘Olive，多年來一直負責安排向長者派發魯班飯。在工作過程中，她與來到中心的長者們結下深厚友誼。80歲的陳婆婆獨居，平日深居簡出，鮮少與街坊交流，也沒有親友探望，僅依靠長者生活津貼維持生計。然而，每逢星期五傍晚到服務中心領取魯班飯，卻成為了她生活的轉捩點。漸漸地，陳婆婆開始更多地參與中心舉辦的活動，遇到困難或想要傾訴時，也會主動向中心職員尋求幫助。派飯活動不僅能夠令有需要人士飽腹，更連結了人與人之間的關愛。

「建造業魯班飯」連結人與人，承載著建造業對有需要人士的關愛。

匯聚生命力量 推動恆常捐血文化

CISVP與香港紅十字會輸血服務中心攜手合作，定期在香港建造學院及建造業零碳天地設立捐血站，並鼓勵各業界機構自行組織或參與捐血活動。機構可以組織同事前往就近的捐血中心，或者安排外展隊到合適場地舉行捐血日。自活動開始以來，已有接近100場捐血日成功舉辦。今年，CISVP積極響應「世界捐血者日」，於6月14日在建造業零碳天地舉行捐血日，眾多業界機構紛紛呼籲同事參與，最終共有110位建造業從業員成功捐血，為需要輸血治療的病人送上希望。

於6月14日在建造業零碳天地舉行捐血日，眾多業界人士踴躍參與。

參與捐血的業界人士中，41歲的測量員鄭生（Samuel）已堅持捐血23年，成為榜樣。中學時，他因貪玩意外導致右手骨折，先後經歷了鑲鋼片固定手骨和移除鋼片的手術。18歲那年，學校舉行捐血活動，起初他並不在意，直到聽到輸血中心職員說：「血液是沒有替代品，每日都有病人因為各種原因，需要進行輸血治療。」他才開始思考「血從何來？」，並回想起自己手術時輸入的血，正是來自捐血者。於是，他毫不猶豫地填表捐血，這也成為了他人生第一次捐血。此後的23年，他踏上了恆常捐血之旅，還會刻意選擇生日、聖誕節等特別日子捐血。他早前應朋友邀請，於6月14日世界捐血者日參與「建造業捐血日」，完成了他的第71次捐血，並預計明年世界捐血者日將達到第75次 。

Samuel早前參與建造業捐血日，完成個人第71次捐血義舉。

親子義工守護香港自然與親情 170場清潔行動踐行環保理念

為鼓勵更多家庭一同參與義工服務，以及向下一代傳達環保的理念。CISVP發動各業界機構開展「建造業愛山惜灘行動」，於周末到全港不同山徑、郊野及海灘進行清潔活動。參與機構既可依據自身情況自行規劃清潔路線，也能由 CISVP 根據需求提供路線選擇。自活動開展至今，已舉辦接近 170 場清潔日活動。義工們用實際行動守護香港的自然之美，當中義工李小姐帶著子女參加公司舉辦的海岸清潔日，在做義工的過程中，她身體力行，一邊勞動，一邊向子女灌輸愛護環境、保護海洋的重要性。這樣的活動，不僅為環境保護出了一份力，更難得的是增加了珍貴的親子時光，真正做到了一舉多得。

「建造業愛山惜灘行動」不但可以幫忙清潔香港，更可以把環保理念傳遞給下一代。

建造業議會執行總監鄭定寕工程師亦親力親為，為行動出一分力。

在一次「建造業愛山惜灘行動」中，收集到的海灘垃圾之多超乎想像！

送暖入屋 改善長者家居安全

除社區活動外，CISVP亦鼓勵業界機構安排義工隊深入民居，定期造訪屋邨，探訪獨居長者或雙老家庭，為有需要的長者安裝扶手或維修家居。其中一次，義工們探訪一位年近90歲的獨居婆婆，雖然婆婆頭腦靈活，但行動不便。義工們發現她以雙面膠貼的浴室掛架當作「臨時扶手」，潛藏極大風險。義工隨即拆除該裝置，並安裝符合安全標準、具防滑功能的真扶手，確保婆婆居家安全。活動開展以來，已為有需要人士免費安裝接近200支扶手，保障長者安全與居家便利。

義工隊會定期造訪屋邨、探訪獨居長者或雙老家庭。

自活動開展以來，義工隊已為有需要人士免費安裝接近200支扶手。

無論是一盒熱飯、一袋血液，還是一次清潔、一個扶手，建造業議會「魯班愛．社區」的各項行動都用實際行動書寫著溫暖故事。若想成為一份子，了解更多參與方式，可瀏覽https://www.cisvp.hk/zh-hk，一同用愛心為社區增添溫暖。

（資料及相片由客戶提供）