科技園辨「全港大專生機械人大賽2025」港大摘冠八月征戰蒙古

當籃球狂熱碰上人工智能，會擦出怎樣的火花？在上周日（6月22日）剛舉行的「全港大專生機械人大賽2025」中，本地8間大專院校的學生用行動給了答案——雖然沒有職業球員，卻有200多名大專生帶著自行研發的機械人上場較量。賽場上的機械臂精準投籃、靈活攻防，這場由香港科技園主辦的年度學界盛事，利用創新科技重新詮釋籃球運動，同學們不僅呈現了一場高水平的科技競技，亦完美演繹了香港創科人才「學以致用」的無限可能！



「青出於籃」主題激發激烈角逐 多元賽制考驗實力

今屆比賽以「青出於籃」為主題，靈感源自蒙古蓬勃發展的籃球文化。當地青少年對籃球運動的熱情與日俱增，遂以此為契機，將機械人競賽與籃球元素深度融合。比賽透過兩部機械人的相互配合，展現「團隊努力，最終成功」的精神。參賽隊伍分為紅、藍兩組輪流進攻，各派出兩台自主設計的機械「籃球員」上場。13 支參賽隊伍展開激烈角逐，在場上大秀傳球、投籃等高難度動作，現場氣氛熱烈，觀眾仿若置身真實籃球賽場。

比賽當日場內氣氛熱烈高漲，每隊各有粉絲。

每有入球，觀眾都情緒高昂。

場上「籃球員」鬥入球、防守，猶如真人賽事，緊張刺激。

港大「明德」隊過關斬將 榮膺桂冠即將征戰蒙古

經過一番激烈角逐，香港大學的兩支隊伍脫穎而出，憑藉卓越的創新技術及默契的團隊協作，包辦今屆比賽冠、季軍。冠軍團隊「明德」將代表香港出戰今年8月在蒙古烏蘭巴托舉行的「亞太廣播聯盟機械人大賽2025」。「明德」隊伍代表的機械工程系4年級學生麥嘉峻分享備戰的艱辛歷程：「去年八月尾開始籌備，足足準備了十個月，基本上每日都在測試與優化機械人，希望能讓機械人在比賽中表現得更快更好。今年比賽難度提升不少，我們追求將一切化繁為簡，因為最簡單的機械結構往往最穩定。設計上做到最簡化，同時在各個環節反覆試驗，就連射波的角度和力度，我們都日夜不斷測試，務求在比賽中能有高命中率。」

談到比賽中最大的挑戰，麥嘉峻直言：「最大的難題是兩部機器人的配合。機械人籃球比賽不是單靠一部機械人就能取勝，兩部機械人必須各司其職，完成各自的任務，才有機會贏得勝利。加上，我們團隊成員來自不同學系，不僅有工程背景的學生，還有醫學生等，大家在機械設計、電子設計、程式設計等方面各展所長，共同訓練出機械人的各種能力。」

對於即將到來的蒙古之戰，麥嘉峻充滿信心：「我覺得我們的勝算不低！像香港中文大學在國際賽上也取得過佳績，足以證明香港賽區機械人的實力不容小覷。我們有信心能在蒙古賽場上再創佳績！」

評判盛讚參賽表現 展望香港主辦國際盛事

香港科技園公司策略夥伴副總監方文傑對今屆比賽評價頗高：「冠軍隊伍『明德』表現非常穩定。比賽勝出不單靠技術，策略和同學的心態同樣重要，各方面都要兼顧得好，才能取得佳績。」對於香港隊將赴蒙古出賽，方文傑滿懷信心：「香港隊的表現一直都很出色，在過去幾年的總決賽中多次奪冠。每年同學們都會根據遊戲規則調整策略、運用不同技術迎接挑戰，表現越來越好！」此外，香港將於2026年再次主辦「亞太廣播聯盟機械人大賽」，作為籌備單位，方文傑透露：「目前我們和ABU（亞太廣播聯盟）就比賽規則等細節已討論得差不多，詳情將在今年8月公布。香港主辦這項盛事，能夠吸引更多海外創科人才來港，凸顯香港作為創科人才基地的地位，推動香港成為國際創新科技中心。」

冠軍隊伍代表麥嘉峻(左)及香港科技園公司策略夥伴副總監方文傑(右)。

從今次比賽可見，香港年輕創科精英的實力不容小覷。期待港大同學們在蒙古的國際賽場上為港爭光，也讓我們一同翹首以盼2026年香港主辦的國際機械人大賽，見證更多創新火花的迸發！

（資料及相片由客戶提供）